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પત્નીને મળવા 20 દિવસની હંગામી જામીનની માંગ, ગુજરાત હાઈકોર્ટે આસારામની અરજી ફગાવી

આસારામની 83 વર્ષીય પત્ની હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હોવાથી તેમને મળવા માટે મુક્તિ માગવામાં આવી હતી

આસારામની 83 વર્ષીય પત્ની હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હોવાથી તેમને મળવા માટે મુક્તિ માગવામાં આવી હતી
આસારામની 83 વર્ષીય પત્ની હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હોવાથી તેમને મળવા માટે મુક્તિ માગવામાં આવી હતી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 4:29 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં આસારામને પત્નીને મળવા માટે 20 દિવસની હંગામી જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. 86 વર્ષીય આસારામે માનવતાના ધોરણે અસ્થાયી જામીનની માંગ કરી હતી. તેમની 83 વર્ષીય પત્ની હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હોવાથી તેમને મળવા માટે મુક્તિ માગવામાં આવી હતી.

આ કેસમાં જસ્ટિસ ગીતા ગોપી અને જસ્ટિસ એલ.એસ. પીરઝાદાની ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી થઈ હતી. અગાઉ કોર્ટે આસારામની પત્નીની તબિયત અંગે સ્થાનિક પોલીસને તપાસ કરી રિપોર્ટ રજૂ કરવા આદેશ કર્યો હતો.એસીપી, એસઆઈટી/મહિલા ક્રાઈમ સેલ દ્વારા હોસ્પિટલના સંદેશા અને સારવાર કરી રહેલા બે તબીબોના નિવેદન સાથે રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
આસારામ તરફથી તેમના વકીલ આશિષ ડગલીએ દલીલ કરી હતી કે આસારામની ઉંમર હાલમાં 86 વર્ષ છે, જ્યારે તેમની પત્નીની ઉંમર 83 વર્ષ છે. પત્નીની તબિયતને લઈને તેઓ ચિંતિત છે અને આવી સ્થિતિમાં તેમને પત્નીને મળવાની તક મળવી જોઈએ તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

બીજી તરફ સરકારી વકીલે હંગામી જામીનનો વિરોધ કરતા તબીબોના નિવેદનનો હવાલો આપ્યો હતો. દલીલ કરવામાં આવી હતી કે આસારામની પત્નીએ સારવારને સારો પ્રતિસાદ આપ્યો છે અને હાલ તેમની સ્થિતિ સ્થિર છે. તબીબોના મતે તેમને આગામી બેથી ત્રણ દિવસમાં હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી શકે છે.

સરકારી પક્ષે વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે પત્નીની સારવાર મલ્ટીસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે અને તેમની સાથે સંબંધીઓ તેમજ તેમના વ્યક્તિગત તબીબ પણ છે. તેથી આસારામને જેલમાંથી મુક્ત કરવાની તાત્કાલિક જરૂરિયાત ઊભી થતી નથી.Conclusion:કોર્ટે પોલીસ રિપોર્ટ અને બંને તબીબોના અભિપ્રાયની નોંધ લીધી હતી. પત્નીની સારવારને સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો હોવાનું અને બે-ત્રણ દિવસમાં ડિસ્ચાર્જ થવાની શક્યતા હોવાનું ધ્યાનમાં લેતા કોર્ટે આસારામને અસ્થાયી જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

જોકે, કોર્ટે આસારામને રાહત આપતાં તેમને પત્ની સાથે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ મારફતે વાતચીત કરવાની મંજૂરી મેળવવા જેલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટનો સંપર્ક કરવાની છૂટ આપી છે. આ અરજી આસારામની 2013ના બળાત્કાર કેસમાં સજા સામેની અપીલમાં કરવામાં આવી હતી. સેશન કોર્ટ દ્વારા બળાત્કારના કેસમાં આસારામને દોષિત ઠેરવી આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. આ મહિનાની શરૂઆતમાં પણ ગુજરાત હાઈકોર્ટે આસારામની અસ્થાયી જામીનની અન્ય અરજી ફગાવી હતી.

નોંધનીય છે કે ગયા મહિને સુપ્રીમ કોર્ટે આસારામને તેમની પસંદગીના તાલીમબદ્ધ કેરગિવરની ચોવીસ કલાક સેવા મેળવવાની મંજૂરી આપી હતી. સજા સ્થગિત કરવાની તેમની અરજી પેન્ડિંગ રાખીને સુપ્રીમ કોર્ટે તેમની તબિયત વધુ બગડે તો ફરી કોર્ટનો સંપર્ક કરવાની છૂટ પણ આપી હતી.

બીજી તરફ, ઓગસ્ટ મહિનામાં રાજસ્થાન હાઈકોર્ટે સગીરા પર બળાત્કારના કેસમાં આસારામની દોષિત ઠરાવવાની સજા યથાવત રાખ્યા બાદ તેમની ઉંમર અને 13 વર્ષથી વધુ સમયની કેદને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને 20 દિવસની પેરોલ મંજૂર કરી હતી.

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TAGGED:

આસારામ કેસ
ગુજરાત હાઈકોર્ટ
આસારામની જામની અરજી ફગાવાઈ
ASARAM CASE
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