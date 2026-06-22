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પ્રેમ સંબંધની દલીલ ન ચાલી: 17 વર્ષની સગીરા સાથેના કેસમાં પરિણીત યુવકને હાઈકોર્ટથી જામીન નહીં

અરજદાર પક્ષના વકીલ મેહુલ સુરતીએ હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે આરોપી અને સગીરા વચ્ચે લાંબા સમયથી પ્રેમ સંબંધ હતો.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ
ગુજરાત હાઇકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 5:50 PM IST

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અમદાવાદ: બાળકો સામેના જાતીય ગુનાઓને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટે વધુ એક મહત્વપૂર્ણ અવલોકન કર્યું છે. વડોદરા જિલ્લાના દેસર પોલીસ મથકે નોંધાયેલા પોક્સો કેસમાં 26 વર્ષીય આરોપી દેવાંગ પટેલની જામીન અરજી ફગાવતાં કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સગીરાની સંમતિ કે પ્રેમ સંબંધનો દાવો આવા ગુનાઓમાં આરોપીને કાનૂની રાહત અપાવી શકતો નથી.

કેસની વિગતો અનુસાર વર્ષ 2025 દરમિયાન દેવાંગ પટેલ સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) તેમજ પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદ મુજબ આરોપી 17 વર્ષીય સગીરાને તેના કાયદેસર વાલીના સંરક્ષણમાંથી લઈ ગયો હતો અને તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન એકત્ર થયેલા પુરાવાના આધારે પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી હતી.

જામીન અરજીની સુનાવણી દરમિયાન અરજદાર પક્ષના વકીલ મેહુલ સુરતીએ હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે આરોપી અને સગીરા વચ્ચે લાંબા સમયથી પ્રેમ સંબંધ હતો. બંને પોતાની સ્વેચ્છાએ સાથે ગયા હતા અને સમગ્ર ઘટનામાં કોઈ બળજબરી, ધાકધમકી કે અપહરણનો તત્વ નથી. વધુમાં બંને પરિવારો વચ્ચે હવે સમાધાન થઈ ગયું છે અને ફરિયાદી પક્ષ પણ કેસ આગળ ચલાવવા માંગતું નથી. આ સંજોગોમાં આરોપીને જામીનનો લાભ આપવો જોઈએ તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

સામે પક્ષે સરકારી વકીલે દલીલ કરી હતી કે આરોપી 26 વર્ષનો પરિણીત પુરુષ છે અને બે બાળકોનો પિતા છે. તેમ છતાં તેણે એક સગીર યુવતીને તેના વાલીના કબજામાંથી દૂર લઈ જઈ તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હતો. પોક્સો કાયદા હેઠળ સગીરાની સંમતિને કોઈ કાનૂની માન્યતા નથી અને માત્ર પ્રેમ સંબંધ હોવાનો દાવો આરોપીને નિર્દોષ સાબિત કરી શકતો નથી.

હાઈકોર્ટે પોતાના આદેશમાં નોંધ્યું હતું કે પોક્સો એક્ટનો હેતુ બાળકોને જાતીય શોષણથી રક્ષણ આપવાનો છે. કાયદો સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની વ્યક્તિ સગીર ગણાય છે અને તેની સંમતિને કાનૂની રીતે માન્ય સંમતિ તરીકે સ્વીકારી શકાય નહીં. તેથી સગીરા પોતાની મરજીથી આરોપી સાથે ગઈ હોવાનો દાવો પણ આ પ્રકારના ગુનામાં આરોપીને જામીન આપવા માટે પૂરતો આધાર બની શકતો નથી.

કોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે આરોપની ગંભીરતા, પીડિતાની ઉંમર અને કેસના પ્રાથમિક પુરાવાઓને ધ્યાનમાં લેતા આ તબક્કે આરોપીને જામીન પર મુક્ત કરવો યોગ્ય નથી. પરિણામે દેવાંગ પટેલની જામીન અરજી ફગાવી દેવામાં આવી છે.

TAGGED:

REFUSES TO GRANT BAIL
17 YEAR OLD GIRL
HIGH COURT
POCSO CASE BAIL REJECTED
GUJARAT HIGH COURT

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