ગુજરાત હાઇકોર્ટને ફરીથી ધમકીભર્યા ઈમેલ મળ્યા, પોલીસે શરુ કરી તપાસ
કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ દ્વારા ધમકી ભર્યા ઈમેલ ગુજરાત હાઇકોર્ટને કરવામાં આવ્યા છે.
Published : December 4, 2025 at 4:14 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટને ફરીથી ધમકી ભર્યો ઈમેલ મળ્યો છે. કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ દ્વારા ધમકી ભર્યા ઈમેલ ગુજરાત હાઇકોર્ટને કરવામાં આવ્યા છે.
ગુજરાત હાઇકોર્ટને ફરી બોમ્બથી ઉડાવીને દેવાની ધમકી મળી છે. હાઇકોર્ટને અત્યાર સુધી 6 વખત આવા ધમકી ભર્યા મેલ મળ્યા છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી ભરેલ ઈમેલ મળ્યો છે જેની અંદર હાઇકોર્ટઆ બૉમ્બ પ્લાન્ટ કરાયાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ મામલે સોલા પોલીસ સ્ટેશન અને સુરક્ષા એજન્સીય તપાસ હાથ ધરી છે.
આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટના રજીસ્ટર દ્વારા સોલા પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પહોંચીને તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. પોલીસ ગુજરાત હાઇકોર્ટ પહોંચી ડોગ સ્કવોર્ડ અને બોમ્બ સ્કવોર્ડ સાથે રાખીને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. કોર્ટમાં આવતા જતા લોકોને તપાસ કરવામાં આવ્યા હતા.
આ ધમકીને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી છે. પરંતુ હજુ સુધી હાઇકોર્ટનું કામકાજ રાબેતા મુજબ ચાલુ છે. સુરક્ષા એજન્સીય દરજીની સત્યતા ચકાસવા માટે કાર્યવાહી કરી રહી છે.
ગુજરાત હાઇકોર્ટને 4 મહિનામાં 6 વખત ધમકી ભર્યા ઈમેલ મળ્યા છે. આના પહેલા 15 ઓગસ્ટ 2025, 20 ઓગસ્ટ, 9 જૂન, 3 જુન 2025ના દિવસે પણ આવા મેલ મળ્યા હતા.
આ અંગે અમદાવાદના સોલા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ કે.એન. ભુકણએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હાઇકોર્ટના રજીસ્ટર દ્વારા અમને આ અંગે જાણ કરવામાં આવી હતી, જેને લઇને પોલીસ ગુજરાત હાઇકોર્ટ પહોંચી ડોગ સ્કવોર્ડ અને બોમ્બ સ્કવોર્ડ સાથે રાખીને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી.
વાત કરવામાં આવે 20 ઓગસ્ટ 2025ની તો તે દિવસે પણ આવી રીતની ધમકી મળી હતી, જેને લઈને પોલીસ તપાસ હાથ ધરી અને બીડીડીએસ ડોગ સ્કવોર્ડ, ગુજરાત એન્ટી ટેરરિઝમ સ્કવોર્ડ એટીએસ સહિતને તમામ ટીમ ગુજરાત હાઇકોર્ટ પહોંચીને તપાસ શરૂ કરી હતી.
