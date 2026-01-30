મોરબી ઝુલતા પુલના રિસ્ટોરેશન પર હાઇકોર્ટનું કડક વલણ: સરકારને સીધો પ્રશ્ન–'પ્લાન ક્યાં છે?'
સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે પૂછ્યું હતું કે, સમગ્ર દુર્ઘટનામાં જે અધિકારીઓની ભૂમિકા સામે આવી છે, જેમની ભૂલ સાબિત થઇ છે, તેમની સામે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી?
Published : January 30, 2026 at 10:02 PM IST
અમદાવાદ: મોરબી ઝૂલતા પુલ દુર્ઘટના મુદ્દે દાખલ થયેલી અરજીની સુનાવણી ગુજરાત હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસની ખંડપીઠ સમક્ષ યોજાઈ હતી. સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે મોરબી બ્રીજના રિસ્ટોરેશન અંગે રાજ્ય સરકારને સ્પષ્ટ જવાબ આપવા જણાવ્યું હતું. કોર્ટે પૂછ્યું હતું કે, ગોંડલ બ્રીજના રિસ્ટોરેશન માટે પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, તો પછી મોરબીના હેરિટેજ બ્રીજ માટે અત્યાર સુધી શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે?
હાઇકોર્ટે ટકોર કરતા કહ્યું હતું કે, મોરબી ઝૂલતો પુલ એક હેરિટેજ બ્રીજ છે અને તેનું રિસ્ટોરેશન કઇ રીતે કરવામાં આવશે તે બાબતે સરકારનો અભિગમ શું છે તે કોર્ટને જાણ કરવી જોઇએ. આ મામલે વધુ સુનાવણી આગામી દિવસોમાં હાથ ધરવામાં આવશે.
સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે એ પણ પૂછ્યું હતું કે, સમગ્ર દુર્ઘટનામાં જે અધિકારીઓની ભૂમિકા સામે આવી છે અને જેમની ભૂલ સાબિત થઇ છે, તેમની સામે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે? શું આ અંગે કોઇ સોગંદનામું દાખલ કરવામાં આવ્યું છે? રાજ્ય સરકાર તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં સોગંદનામું દાખલ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મોરબી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને પગાર સંબંધી શિસ્તભંગની સજા કરવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું છે.
બીજી તરફ પીડિતોના વકીલોએ રજૂઆત કરી હતી કે પીડિતો તરફથી કંપની અને સરકાર સામે દંડાત્મક વળતર માગતી અરજી કરવામાં આવી છે. આ અરજીમાં ઓરેવા કંપનીએ સોગંદનામું દાખલ કર્યું છે, પરંતુ રાજ્ય સરકાર તરફથી હજુ સુધી કોઇ જવાબ આપવામાં આવ્યો નથી. આ ઉપરાંત બ્રીજના રિસ્ટોરેશન મુદ્દે પણ સરકાર તરફથી કોઇ સ્પષ્ટતા સામે આવી નથી.
આ તબક્કે હાઇકોર્ટમાં પીડિતોના વકીલ ઉત્કર્ષ દવેએ જણાવ્યું હતું કે, સુઓમોટો અરજીમાં બ્રીજના રિસ્ટોરેશન મુદ્દે કોર્ટ ચોક્કસ રીતે તપાસ કરી શકે છે. જોકે વળતરના મુદ્દે કોર્ટએ જણાવ્યું હતું કે, ટ્રસ્ટની રચના કરવામાં આવી છે અને પીડિતોને દર મહિને વળતર ચૂકવવામાં આવી રહ્યું છે. અનાથ બાળકોના શિક્ષણ ખર્ચ, ઇજાગ્રસ્તોની સારવાર તેમજ માતા-પિતા ગુમાવનારી યુવતીઓના લગ્ન ખર્ચનો પણ રાજ્ય દ્વારા નિર્ધાર કરાયો છે.
હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે, જો આ તમામ વ્યવસ્થાઓમાં કોઇ ખામી હોય અથવા કોઇ પીડિતને લાભ મળતો ન હોય તો તે અંગે સોગંદનામું દાખલ કરીને કોર્ટને જાણ કરવી જોઇએ. પરંતુ દંડાત્મક વળતરનો મુદ્દો સુઓમોટો PILની હદમાં આવે કે નહીં, તે બાબતે કાનૂની દલીલો કરવાની જરૂર રહેશે.
કોર્ટે પીડિતોને માર્ગદર્શન આપતા કહ્યું હતું કે, દંડાત્મક વળતર માટે કંપની સામે સિવિલ કોર્ટમાં દાવો દાખલ કરી શકાય છે અને તે યોગ્ય ફોરમ છે. હાઇકોર્ટ એવું નથી કહી રહી કે પીડિતોને થયેલા નુકસાન માટે વળતર ન મળવું જોઇએ, પરંતુ સુઓમોટો PILની પણ કાનૂની સીમા હોય છે. આ સીમાની અંદર રહીને કોર્ટ કેવી રીતે નિર્ણય લઈ શકે, તે બાબતે વકીલો કોર્ટને આસિસ્ટ કરી શકે તેમ હોવાનું પણ હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું.
