દાંતા અથડામણ કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનો સખત સવાલ: આદિજાતિઓને સમજાવવાના બદલે તાકાત કેમ બતાવી?
આ કેસ ડિસેમ્બર મહિનાનો છે, જ્યારે અંબાજી પોલીસ મથકે અરજદાર સહિત અનેક લોકો વિરુદ્ધ BNS અને ડેમેજ ટુ પબ્લિક પ્રોપર્ટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો.
Published : April 6, 2026 at 5:26 PM IST
અમદાવાદ: બનાસકાંઠાના દાંતા તાલુકાના પાડલીયા ગામમાં વન વિભાગ અને સ્થાનિક આદિજાતિ સમુદાય વચ્ચે થયેલી અથડામણનો કેસ હવે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ગંભીર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. આ મામલે સાયબાભાઈ ડુંગાસિયાએ જામીન અરજી કરી છે, જેના પર સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટએ વહીવટી તંત્રની કામગીરી પર સખત ટિપ્પણીઓ કરી છે.
આ કેસ ડિસેમ્બર મહિનાનો છે, જ્યારે અંબાજી પોલીસ મથકે અરજદાર સહિત અનેક લોકો વિરુદ્ધ BNS અને ડેમેજ ટુ પબ્લિક પ્રોપર્ટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. આરોપ મુજબ, વન વિભાગના અધિકારીઓ પોલીસ સાથે રોપા રોપવા માટે ગામમાં ગયા હતા, ત્યારે આશરે 500 જેટલા આદિજાતિ લોકો એકઠા થયા અને તેમની ઉપર હુમલો કર્યો હતો.
ફરિયાદ મુજબ, હુમલામાં તીર, તલવાર, કુહાડી, લાકડીઓ જેવા હથિયારોનો ઉપયોગ થયો હતો. આ ઘટનામાં સરકારી વાહનોને નુકસાન થયું, અધિકારીઓને ઇજાઓ પહોંચી અને લૂંટના આક્ષેપો પણ કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ આરોપ છે કે ગામના કેટલાક લોકોએ અન્ય લોકોને ઉશ્કેર્યા હતા.
સરકારી વકીલે કોર્ટમાં રજૂઆત કરી કે આ કેસમાં 28 નામજોગ આરોપીઓ છે અને 500 લોકોના ટોળા સામે ગુનો નોંધાયો છે. આરોપીઓએ સરકારી ફરજમાં અવરોધ ઉભો કર્યો, વાહનો સળગાવ્યા અને વધારાની ફોર્સને આવતાં અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ઘટનામાં એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટને પણ ઇજાઓ પહોંચી હોવાનું જણાવાયું.
જો કે, હાઇકોર્ટએ આ સમગ્ર મામલે મહત્વના સવાલો ઉઠાવ્યા. કોર્ટે નોંધ્યું કે આટલી મોટી અથડામણ પાછળનું ચોક્કસ કારણ ફરિયાદમાં દેખાતું નથી. કોર્ટએ સવાલ કર્યો કે 500 લોકો અચાનક કેમ એકઠા થયા અને હુમલો કર્યો? સાથે જ તંત્ર આટલી મોટી પોલીસ ફોર્સ સાથે ગામમાં કેમ ગયું અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટને સાથે લઈ જવાની જરૂર શું હતી?
કોર્ટએ વધુમાં કહ્યું કે એવું લાગી રહ્યું છે કે તંત્રને પહેલેથી જ સંઘર્ષની આશંકા હતી અને ફાયરિંગ જેવી પરિસ્થિતિ માટે તૈયારી રાખવામાં આવી હતી. આ મામલો વ્યક્તિગત નહીં પરંતુ સામાજિક મુદ્દો હોવાનું કોર્ટએ સ્પષ્ટ કર્યું.
ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે જે જમીન પર રોપા રોપવાની કાર્યવાહી થઈ રહી હતી, તે તેમની છે અને ગ્રામસભાની મંજૂરી વગર આ કામ થઈ શકતું નથી. કોર્ટએ ટકોર કરી કે તંત્રએ આ મુદ્દે ચર્ચા અને સમજાવટ કરવાની જગ્યાએ ફોર્સનો ઉપયોગ કરીને પોતાની શક્તિ બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો.
કોર્ટએ સખત શબ્દોમાં પૂછ્યું કે શું તંત્રએ લોકો સાથે વાતચીત કરી? શું કલેક્ટર સાથે સંકલન કર્યું? કે ફક્ત પોલીસ શક્તિ બતાવવા માટે જ કાર્યવાહી કરવામાં આવી? કોર્ટએ તો એટલું પણ કહ્યું કે શું તમે લોકો પાસે એવો સંદેશો આપવા માંગતા હતા કે તમે તેમને મારવા આવ્યા છો?
અરજદારના વકીલ રક્ષા ખતાડેએ દલીલ કરી કે આ સમગ્ર ઘટના જમીન સંબંધિત વિવાદ અને ગેરસમજનું પરિણામ છે. તેમણે કહ્યું કે અરજદારને ખોટી રીતે ફસાવવામાં આવ્યા છે અને તેમની સીધી સંડોવણી સાબિત થતી નથી.
આ મામલે હવે આગળની સુનાવણી 13 એપ્રિલે રાખવામાં આવી છે, જેમાં વન વિભાગના અધિકારીઓને પણ કોર્ટમાં હાજર રહેવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. હવે જોવાનું રહેશે કે આ કેસમાં કોર્ટ આગળ શું વલણ અપનાવે છે.
