વર્ષ 2017 ઓઢવ ડબલ મર્ડર કેસમાં આરોપીની ફાંસીની સજા રદ, ગુજરાત હાઈકોર્ટે આરોપીને નિર્દોષ જાહેર કર્યો

વર્ષ 2017માં અમદાવાદના ઓઢવ વિસ્તારમાં એક વૃદ્ધા અને તેના પુત્રની હત્યા કરવામાં આવી હતી, આ કેસમાં આરોપીને સેશન્સ કોર્ટે ફાંસીની સજા ફટકારી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 12, 2026 at 1:43 PM IST

અમદાવાદ: ઓઢવ વિસ્તારમાં વર્ષ 2017માં થયેલા માતા-પુત્રના ચકચારી ડબલ મર્ડર કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ અને ચર્ચાસ્પદ ચુકાદો આપ્યો છે. નીચલી અદાલતે ‘રેરેસ્ટ ઓફ રેર’ ગણાવીને જે આરોપીને ફાંસીની સજા ફટકારી હતી, તેને ગુજરાત હાઈકોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કરીને તાત્કાલિક મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

પ્રોસિક્યુશન મુજબ, આરોપી બળદેવ ચૌહાણને મૃતકની પત્ની સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો અને આ સંબંધમાં અવરોધ બનતા સાસુ અને પતિની કુહાડીના ઘા મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ થિયરીના આધારે સેશન્સ કોર્ટે સપ્ટેમ્બર 2024માં આરોપી બળદેવ ચૌહાણને ફાંસીની સજા ફટકારી હતી.

કોર્ટને કેસમાં ઘણી ખામી જણાઈ

જો કે, હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન કેસમાં મોટી ખામીઓ સામે આવી હતી. કોર્ટે નોંધ્યું કે સમગ્ર કેસ માત્ર શંકા અને પરિસ્થિતિજન્ય પુરાવા પર આધારીત હતો. કેસના મુખ્ય સાક્ષીઓ અને મૃતકની પત્ની કોર્ટમાં ફરી જતા (હોસ્ટાઈલ બનતા) પ્રોસિક્યુશનની કહાની નબળી પડી હતી અને કથિત પ્રેમ સંબંધ સાબિત થઈ શક્યો નહોતો.

આરોપીને કોર્ટ તરફથી મોટી રાહત

વધુમાં, સીસીટીવી ફૂટેજમાં આરોપીનો ચહેરો સ્પષ્ટ દેખાતો નહોતો અને હત્યામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા હથિયારની રિકવરી પ્રક્રિયામાં પણ કાયદાકીય ખામીઓ જોવા મળી હતી. હાઈકોર્ટની બેન્ચે સુપ્રીમ કોર્ટના વિવિધ ચુકાદાઓનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, ગુનો ગમે તેટલો ગંભીર હોય, પરંતુ જો પુરાવાની સાંકળ સંપૂર્ણ રીતે સાબિત થતી ન હોય, તો માત્ર શંકાના આધારે કોઈ વ્યક્તિને દોષિત ઠેરવી શકાતો નથી, ફાંસી જેવી કઠોર સજા તો દૂરની વાત છે.

હાઈકોર્ટે સેશન્સ કોર્ટનો ચુકાદો પલટી નાખ્યો

અરજદારના વકીલ એલ.બી. ડાભીએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, આ સમગ્ર કેસ માત્ર શંકા અને પરિસ્થિતિજન્ય પુરાવા પર આધારિત હતો, જેમાં કોઈપણ મજબૂત, સ્પષ્ટ અને નિર્વિવાદ પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા નહોતા. મુખ્ય સાક્ષીઓ કોર્ટમાં ફરી જતા પ્રોસિક્યુશનની કહાની સંપૂર્ણપણે નબળી પડી ગઈ હતી. તેઓએ વધુમાં દલીલ કરી કે કાયદા મુજબ પુરાવાની સાંકળ પૂર્ણ અને અખંડ હોવી આવશ્યક છે, પરંતુ આ કેસમાં તે સાંકળ અનેક જગ્યાએ તૂટી જતી હતી. માત્ર અનુમાન કે શંકાના આધારે કોઈ વ્યક્તિને દોષિત ઠેરવવો ન્યાયના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો વિરુદ્ધ છે. ખાસ કરીને જ્યારે ‘રેરેસ્ટ ઓફ રેર’ જેવા કેસમાં ફાંસી જેવી કઠોર સજા આપવામાં આવે છે, ત્યારે પુરાવાનું ધોરણ વધુ કડક હોવું જોઈએ. આ કેસમાં તે ધોરણ પૂર્ણ થતું ન હોવાથી હાઈકોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલો નિર્ણય સંપૂર્ણપણે યોગ્ય અને ન્યાયસંગત છે.

શું હતો સમગ્ર મામલો ?

અમદાવાદ શહેરના ઓઢવ વિસ્તારમાં આવેલા બેલાપાર્ક સ્થિત એક મકાનમાંથી 6 જૂન 2017ના રોજ ખુબ જ દુર્ગંધ આવતી હોવાની ઘટના સામે આવી હતી. જેથી મકાન માલીક દિવ્યેશ મોદીએ ઘરમાં જઇ તપાસ કરતા ત્યાં બે સડી ગયેલી અને કીડા પડેલી લાશ મળી આવી હતી. ત્યારબાદ તપાસ કરતા તે લાશ તેમના ભાડુઆત વિપુલ મોદી અને કંચનબેન મોદીની હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ મામલે ઓઢવ પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી.

3 જૂન 2017ની રાતે ઘરમાં ખેલાયો ખુની ખેલ

પોલીસની તપાસમાં મૃતક વિપુલભાઇની પત્ની સુજાતાને બળદેવ બુધાજી ચૌહાણ(ઠાકોર) નામના એક શખ્સ સાથે અનૈતિક સબંધ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પત્નીના પ્રેમસંબંધની જાણ મૃતક વિપુલ અને તેમના માતાને થતા સુજાતાને 29 મે 2017ના રોજ મહારાષ્ટ્ર તેના પિયર મોકલી દેવામાં આવી હતી. આ વાતને લઈને રોષે ભરાયેલા આરોપી બળદેવજી ચૌહાણ 3 જુન 2017ના રોજ વિપુલના ઘરે સાંજે પહોંચ્યો હતો. ત્યારે તેની માતા કંચનબહેન એકલા હતા. કંચનબહેન સાથે ઝઘડો કરી કુહાડીના ઘા મારી બળદેવે તેમની હત્યા લાશના ટૂકડા કરીને સાડીમાં પોટલું વાળીને રસોડામાં મુકી દીધું હતું, હત્યા બાદ રાત્રે આરોપી બળદેવ ચૌહાણ ત્યાં જ સુઇ ગયો હતો, રાતે 10 વાગ્યાની આસપાસ મૃતક વિપુલ જ્યારે પોતાના ઘરે આવ્યો ત્યારે આરોપી બળદેવને જોઈએ તે ભયભીત થઈ ગયો અને આરોપીને વિપુલે પુછ્યું કે તેની માતા ક્યાં છે ત્યારે આરોપીએ કહ્યું કે, તે રસોડામાં છે, જ્યારે વિપુલ રસોડામાં ગયો ત્યારે આરોપી બળદેવજી વિપુલના માથામાં તે જ કુહાડીના ઘા ઝિંકીને તેને પણ મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો. લાશ ઓળખાય નહીં માટે પ્લાસ્ટિકના કોથળામાં ભરી, મકાનના બાથરૂમ પાસે બન્ને લાશ મુકીને આરોપી પરોઢીયે ત્યાંથી પલાયન થઇ ગયો હતો. 6 જૂન 2017ના રોજ મકાનમાંથી ખુબ દુર્ગંધ આવતા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી અને આ સમગ્ર ઘાતકી મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો અને 7 જૂન 2017ના રોજ ઓઢવ પોલીસ આરોપી બળદેવજી ચૌહાણની ધરપકડ કરી હતી.

મૃતકની પત્ની સુજાતા અને આરોપી બળદેવ ચૌહાણ વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ

કોર્ટ કેસ દરમિયાન સરકારી વકીલ રમેશ પટણીએ કોર્ટને જણાવ્યુ હતુ કે, મૃતક વિપુલભાઇની પત્ની સુજાતા તેમના સાસુ કંચનબહેન સાથે દવા લેવા માટે શ્રીરામ હોસ્પિટલ જતાં હતા. ત્યાં આરોપી બળદેવજી ચૌહાણ કંપાઉન્ડર તરીકે નોકરી કરતો હતો અને હોસ્પિટલમાં બંન્નેની ઓળખાણ થઇ હતી. ત્યારબાદ બન્ને વચ્ચે પ્રેમસંબંધ બંધાયો જે અંગે જાણ થતા વિપુલ અને કંચનબેને સુજાતાને પિયર મોકલી દીધી હતી.

બેવડી હત્યા કેસમાં આરોપીને થઈ હતી ફાંસીની સજા

પકડાયેલા બળદેવભાઈ બુધાજી ચૌહાણ (ઠાકોર)ને એડિશનલ સેશન્સ જજ બી.બી.જાદવે ગુનેગાર ઠરાવીને ફાંસીની સજા ફટકારી હતી. કોર્ટે નોંધ્યુ હતુ કે, આરોપી બળદેવભાઈ બુધાજી ચૌહાણ (ઠાકોર) સામેનો કેસ રેરસ્ટ ઓફ ધી રેર ની કેટેગરીમાં આવે છે. આરોપીએ અનૈતિક સંબંધોને લઈને બે નિર્દોષ વ્યકિતઓની હત્યા કરી. આરોપીનું કૃત્ય એટલુ બધુ ઘાતકી અને ઘ્રુણાસ્પદ છે કે, આરોપીને આજીવન કેદની સજા કરવામાં આવે તો ન્યાયની અદાલત દ્વારા ચોક્કપણે કયાંકને કયાંક પોતાની કઠોર કરવાની શકિત ગુમાવવા સમાન બની જશે.

  1. માતાની હત્યા કેસમાં મોટો વળાંક: આજીવન સજાવાળા દોષિતને હાઇકોર્ટથી રાહત
  2. અમદાવાદ: દાણીલીમડામાં 2020ની હત્યા કેસમાં સીટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટેનો ચુકાદો, આરોપીને આજીવન કેદ

