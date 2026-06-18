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17 વર્ષ બાદ સાસુ-નણંદને મોટી રાહત, આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરણીનો કેસ હાઈકોર્ટે કર્યો રદ, જાણો શું હતો સમગ્ર મામલો ?

હાઈકોર્ટે નોંધ્યું કે મૃતકના લગ્નને 17 વર્ષથી વધુ સમય થઈ ગયો હતો અને આ સમગ્ર સમયગાળા દરમિયાન સાસરિયા સામે કોઈ ફરિયાદ કરવામાં આવી નહોતી.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ
ગુજરાત હાઈકોર્ટ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 1:32 PM IST

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અમદાવાદ: વિઠલાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરણીના કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે મૃતક મહિલાની સાસુ અને નણંદ સામે નોંધાયેલી FIR, ચાર્જશીટ અને ફોજદારી કાર્યવાહી રદ કરી દીધી છે. જસ્ટિસ વિમલ કે. વ્યાસે નોંધ્યું કે કેસમાં આત્મહત્યા માટે સીધી ઉશ્કેરણી કે પ્રેરણા આપવાના પૂરતા પુરાવા ઉપલબ્ધ નથી.

પ્રસ્તુત કેસમાં મૃતક મહિલાએ ઓક્ટોબર 2025માં પોતાના ઘરે જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું. મૃતકની માતાએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે સાસુ અને નણંદ મહિલાના ચારિત્ર્ય અંગે શંકા વ્યક્ત કરીને વારંવાર મેણાં મારતા હતા, જેના કારણે તેણી માનસિક તણાવમાં આવી ગઈ હતી અને અંતે આત્મહત્યા કરી હતી. હાઈકોર્ટે નોંધ્યું કે મૃતકના લગ્નને 17 વર્ષથી વધુ સમય થઈ ગયો હતો અને આ સમગ્ર સમયગાળા દરમિયાન સાસરિયા સામે કોઈ ફરિયાદ કરવામાં આવી નહોતી. કોર્ટે એ પણ ધ્યાન દોર્યું કે ફરિયાદ ઘટના પછી સાત દિવસના વિલંબથી નોંધાઈ હતી અને આ વિલંબ અંગે કોઈ સ્પષ્ટ કારણ આપવામાં આવ્યું નહોતું.

અરજદારોના વકીલ કેવલ બ્રહ્મભટ્ટે કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે, ફરિયાદમાં માત્ર સામાન્ય અને અસ્પષ્ટ આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. આત્મહત્યા માટે સીધી ઉશ્કેરણી કે પ્રેરણાના કોઈ ચોક્કસ બનાવનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. તેમણે વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે લગ્નજીવનના 17 વર્ષ દરમિયાન સાસુ કે નણંદ વિરુદ્ધ કોઈ ફરિયાદ નોંધાઈ નહોતી, જે ફરિયાદની વિશ્વસનીયતા અંગે પ્રશ્નો ઊભા કરે છે.ચુકાદામાં કોર્ટે મહત્વની નોંધ લીધી કે કેસમાં કોઈ સ્યૂસાઈડ નોટ મળી આવી નથી. ઉપરાંત પોલીસ દ્વારા મૃતકનો મોબાઇલ ફોન જપ્ત કરવામાં આવ્યો નહોતો, જેના કારણે કોલ ડિટેઇલ, ચેટ અથવા અન્ય ડિજિટલ પુરાવાની તપાસ થઈ શકી નહોતી. પડોશીઓના નિવેદનો પણ નોંધાયા નહોતા.

અરજદાર પક્ષે એ પણ દલીલ કરી હતી કે, તપાસ દરમિયાન કોઈ સ્વતંત્ર પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવ્યા નથી, જેથી આરોપીઓની હરકત અને આત્મહત્યા વચ્ચે સીધો સંબંધ સ્થાપિત થઈ શકે. માત્ર પરિવારજનોના નિવેદનોના આધારે ફોજદારી કાર્યવાહી ચાલુ રાખવી કાયદાકીય રીતે યોગ્ય નથી. કોર્ટ સમક્ષ આવેલા પુરાવાઓમાં મૃતકના પતિએ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, પત્ની મોબાઇલ ફોન પર કોઈ વ્યક્તિ સાથે વારંવાર વાત કરતી હોવાથી તેણે તેને ઠપકો આપ્યો હતો. ત્યારબાદ મહિલા પોતાના પિયર રહેવા જતી રહી હતી. જોકે પતિને FIRમાં આરોપી તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો નહોતો. હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરણીનો ગુનો સાબિત કરવા માટે આરોપીઓએ એવી હરકત કરી હોવી જોઈએ કે જેના કારણે મૃતક પાસે આત્મહત્યા સિવાય કોઈ વિકલ્પ ન રહે. માત્ર સામાન્ય આક્ષેપો અથવા ચારિત્ર્ય અંગેની ટિપ્પણીઓના આધારે ઉશ્કેરણીનો ગુનો બની શકે નહીં. આરોપીઓની હરકત અને આત્મહત્યા વચ્ચે સીધો અને નજીકનો સંબંધ હોવો જરૂરી છે.કોર્ટે જણાવ્યું કે આ કેસમાં ફરિયાદમાં કરાયેલા આક્ષેપો સામાન્ય અને અસ્પષ્ટ છે. આત્મહત્યાના તુરંત પહેલાં શું બન્યું હતું તે અંગે કોઈ મજબૂત પુરાવો નથી. તેથી આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરણીના ગુનાના જરૂરી તત્વો અહીં સ્થાપિત થતા નથી.

આ તમામ પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઇકોર્ટે વિઠલાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIR, ચાર્જશીટ અને માંડલ કોર્ટમાં ચાલી રહેલી ફોજદારી કાર્યવાહી સાસુ અને નણંદ સામે રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે કહ્યું કે આવી સ્થિતિમાં કેસ ચાલુ રાખવો કાયદાની પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ ગણાય.

TAGGED:

GUJARAT POLICE
CASE OF INCITEMENT TO SUICIDE
FIR
ગુજરાત હાઈકોર્ટ
GUJARAT HIGH COURT

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