દુષ્કર્મ પીડિત સગીરાના 26 સપ્તાહના ગર્ભપાત કેસ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મેડિકલ બોર્ડ તપાસનો આદેશ
આ મામલે પ્રાથમિક સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે વડોદરાની સર સયાજીરાવ જનરલ હોસ્પિટલના મેડિકલ બોર્ડને સગીરાની તાત્કાલિક તબીબી તપાસ કરવા માટે આદેશ આપ્યો છે.
Published : March 10, 2026 at 9:55 PM IST
અમદાવાદ: વડોદરાથી એક દુષ્કર્મ પીડિત સગીરાના 26 સપ્તાહના ગર્ભપાત માટે અરજી કરવામાં આવતા મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટ એ મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સગીરા તરફથી દાખલ કરાયેલી અરજીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે તે ગર્ભ રાખવા ઇચ્છતી નથી અને તેના શારીરિક તેમજ માનસિક સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને ગર્ભપાત કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે.
અરજીમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે સગીરા દુષ્કર્મની ઘટના બાદ ગર્ભવતી થઈ છે અને હાલમાં ગર્ભ લગભગ 26 સપ્તાહનો છે. હાલની પરિસ્થિતિમાં આ ગર્ભ રાખવો સગીરાના માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે ગંભીર પડકારરૂપ બની રહ્યો છે. તેથી કોર્ટ દ્વારા ગર્ભપાતની મંજૂરી આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
આ મામલે પ્રાથમિક સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે વડોદરાની સર સયાજીરાવ જનરલ હોસ્પિટલના મેડિકલ બોર્ડને સગીરાની તાત્કાલિક તબીબી તપાસ કરવા માટે આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટના આદેશ મુજબ મેડિકલ બોર્ડ 11 માર્ચના રોજ સગીરાની તપાસ કરશે.
આ મેડિકલ બોર્ડ ગાયનેકોલોજી વિભાગના વડાની અધ્યક્ષતામાં કાર્ય કરશે અને સગીરાની સંપૂર્ણ તબીબી સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરશે. તપાસ દરમિયાન સગીરાની શારીરિક સ્થિતિ, ગર્ભની હાલની સ્થિતિ, તેમજ ગર્ભપાત કરાવવામાં કોઈ તબીબી જોખમ છે કે નહીં તેની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવશે. તે ઉપરાંત મેડિકલ બોર્ડ સગીરાની માનસિક સ્થિતિ અંગે પણ કોર્ટને માહિતી આપશે, કારણ કે દુષ્કર્મ જેવી ઘટના બાદ પીડિતાના માનસિક સ્વાસ્થ્યને પણ મહત્વ આપવામાં આવે છે.
કોર્ટે મેડિકલ બોર્ડને સૂચના આપી છે કે, આ સમગ્ર તપાસનો વિગતવાર રિપોર્ટ 12 માર્ચના રોજ હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે. રિપોર્ટમાં ગર્ભપાત કરવાથી સગીરાના આરોગ્ય પર શું અસર પડી શકે તે અંગે સ્પષ્ટ અભિપ્રાય પણ રજૂ કરવામાં આવશે. મેડિકલ બોર્ડનો રિપોર્ટ પ્રાપ્ત થયા બાદ કોર્ટ સગીરાના ગર્ભપાત અંગે આગળનો નિર્ણય કરશે.
નોંધનીય છે કે કાયદા મુજબ સામાન્ય રીતે 20 સપ્તાહ સુધી ગર્ભપાતની મંજૂરી આપવામાં આવે છે, જ્યારે ખાસ પરિસ્થિતિઓમાં મેડિકલ બોર્ડના અભિપ્રાયના આધારે વધુ સમયગાળા બાદ પણ કોર્ટ દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવે છે.
અરજદાર પક્ષના વકીલ ભૌમિક શાહએ જણાવ્યું હતું કે, સગીરા દુષ્કર્મની ઘટના બાદ ગંભીર માનસિક આઘાતમાંથી પસાર થઈ રહી છે અને તે ગર્ભ રાખવા ઇચ્છતી નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં સગીરાના આરોગ્ય અને ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટ માનવતાવાદી દ્રષ્ટિકોણથી નિર્ણય કરે તે જરૂરી છે.
આ મામલે હવે મેડિકલ બોર્ડનો રિપોર્ટ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે, જેના આધારે કોર્ટ સગીરાના આરોગ્ય, સુરક્ષા અને કાયદાકીય પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને અંતિમ નિર્ણય કરશે.
