પુરાવાની કડી નબળી! ગુજરાત હાઈકોર્ટે આજીવન કેદની સજા રદ કરવાનો કર્યો હુકમ
Published : April 8, 2026 at 6:56 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં બોટાદ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી આજીવન કારાવાસની સજા રદ કરી છે. વર્ષ 2013માં હત્યાના ગુનામાં બે આરોપીઓને દોષિત ઠરાવી આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, જેને હવે હાઈકોર્ટે ખારિજ કરી છે.
કોર્ટએ નોંધ્યું હતું કે પ્રોસિક્યુશન આરોપીઓ સામે ગુનાને સાંકળતી ઘટનાઓની પૂર્ણ અને અખંડ ચેઇન સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે. સાથે જ કેસ શંકાથી પરે સાબિત ન થતા આરોપીઓને લાભ મળ્યો છે.
પ્રસ્તુત કેસમાં એક આરોપીની બહેનના લગ્ન પ્રવીણભાઈ નામના વ્યક્તિ સાથે નક્કી થયા હતા. આ સંબંધ ધીરુભાઈ નામના વ્યક્તિએ ગોઠવ્યો હતો. શરૂઆતમાં ધીરુભાઈએ પ્રવીણભાઈના બીજા લગ્ન હોવાનું જણાવ્યું હતું, પરંતુ બાદમાં આરોપીને જાણ થઈ કે તે ચોથા લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે, જેને લઈને આરોપી મનમાં દ્વેષ રાખતો હતો.
આ પછી આરોપીએ ધીરુભાઈને ગઢડા બોલાવ્યા હતા, જ્યાં છરીથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલામાં ધીરુભાઈને છાતી અને પેટમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી અને તેમનું ઘટના સ્થળે જ મોત થયું હતું. આ મામલે બોટાદ પોલીસ મથકે હત્યાનો ગુનો નોંધાયો હતો.ટ્રાયલ દરમિયાન બોટાદ સેશન્સ કોર્ટે 24 સાક્ષી અને 24 પુરાવાઓના આધારે બંને આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. પરંતુ હાઈકોર્ટમાં અપીલ દરમિયાન આ પુરાવાઓ પર પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા.
અરજદાર તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે આ કેસ માત્ર સાંયોગિક પુરાવા પર આધારિત છે. કોઈ સાક્ષીએ આરોપીઓને છરી મારતા જોયા નથી, અને મુદ્દામાલની રિકવરી પણ શંકાસ્પદ છે. સાથે જ ગુનાની સંપૂર્ણ કડી પુરવાર થતી નથી.
સરકારી વકીલ તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે આરોપીઓએ બનાવ અને સ્થળ અંગે કોઈ વિવાદ કર્યો નથી, તેમજ હત્યા બાદ તેઓ ચોટીલાની ધર્મશાળામાં રોકાયા હતા. છરી પરથી મૃતકનું બ્લડ ગ્રુપ પણ મળ્યું હતું, જે આરોપીઓ સામે મહત્વપૂર્ણ પુરાવો છે.
હાઈકોર્ટે તમામ દલીલો પર વિચાર કર્યા બાદ જણાવ્યું કે ગુનાને સાંકળતી કડી સંપૂર્ણ રીતે સાબિત થઈ નથી અને આરોપ શંકાથી પરે પુરવાર થતો નથી. તેથી સેશન્સ કોર્ટનો ચુકાદો રદ કરવામાં આવ્યો છે.
અરજદારના વકીલ કે.જે. પંચાલએ જણાવ્યું હતું કે કોર્ટએ કાયદાના સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય નિર્ણય આપ્યો છે, કારણ કે માત્ર શંકાના આધારે કોઈને દોષિત ઠરાવી શકાય નહીં.
આ ચુકાદો ફરી એકવાર એ સિદ્ધાંતને મજબૂત બનાવે છે કે ફોજદારી કેસોમાં આરોપ શંકાથી પરે સાબિત થવો અનિવાર્ય છે.