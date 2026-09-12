'ગેરકાયદેસર હશે તો છેલ્લી વ્યક્તિ સુધી જવાબદારી નક્કી થશે', સુરત નાસિરનગર ડિમોલિશન મામલે હાઇકોર્ટની ટકોર
સુરતના નાસિરનગર વિસ્તારમાં જૂન મહિનામાં થયેલી મકાનોની તોડફોડ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્વની સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી.
Published : September 12, 2026 at 7:46 AM IST
અમદાવાદ: સુરતના નાસિરનગર વિસ્તારમાં જૂન મહિનામાં થયેલી મકાનોની તોડફોડ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્વની સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. ન્યાયમૂર્તિ નિખિલ એસ. કરિયેલ સમક્ષ રહેવાસીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી અરજી પર સુનાવણી દરમિયાન વૈકલ્પિક રહેઠાણ, તપાસની નિષ્પક્ષતા અને તોડફોડની સમગ્ર કાર્યવાહી અંગે મહત્વની રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી.
સુરત મહાનગરપાલિકાએ અસરગ્રસ્ત રહેવાસીઓને આપવામાં આવેલી વૈકલ્પિક રહેઠાણની વ્યવસ્થા અંગેના આક્ષેપોનો સખત વિરોધ કર્યો હતો. કોર્પોરેશન તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, અસરગ્રસ્ત લોકો શરૂઆતથી જ આશ્રયસ્થાનમાં રહેતા હતા અને ત્યારબાદ વૈકલ્પિક રહેઠાણ ફાળવવા માટે ચિઠ્ઠી ઉપાડવાની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી. જોકે, રહેવાસીઓએ તેમાં ભાગ લીધો ન હતો અને કોર્પોરેશને પોતાની રીતે ફાળવણીની પ્રક્રિયા આગળ ધપાવી હતી.
રહેવાસીઓ દ્વારા વૈકલ્પિક મકાનો જર્જરિત અને રહેવા લાયક ન હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, કોર્પોરેશનના વકીલે આ આક્ષેપને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યો હતો. કોર્પોરેશન તરફથી જણાવાયું હતું કે રેકોર્ડ પર મૂકવામાં આવેલા ફોટોગ્રાફ્સ વાસ્તવિક સ્થિતિ દર્શાવતા નથી અને આ અંગે જવાબી સોગંદનામું રજૂ કરવામાં આવશે.
બીજી તરફ, અરજદારના વકીલ નીરવ સંઘવીએ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે શરૂઆતમાં કોર્પોરેશન દ્વારા વૈકલ્પિક રહેઠાણ ફાળવવાની વાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ અરજદારોને જાણ કર્યા વગર સ્થળ બદલી નાખવામાં આવ્યું હતું. તેમણે રજૂઆત કરી હતી કે અસરગ્રસ્ત લોકોને અલગ-અલગ સ્થળે જર્જરિત હાલતમાં રહેઠાણની ઓફર કરવામાં આવી હતી.
નીરવ સંઘવીએ આ મામલે રચાયેલી તપાસ સમિતિઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. રાજ્ય સરકાર દ્વારા રચાયેલી બે સભ્યોની સમિતિના એક સભ્ય હાલમાં કોર્પોરેશનમાં મહત્વની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા હોવાનો મુદ્દો પણ અરજદાર પક્ષે કોર્ટ સમક્ષ મૂક્યો હતો.
આ અંગે કોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે સંબંધિત અધિકારી હાલમાં કોર્પોરેશનમાં પદ પર હોવાના કારણે તપાસની સ્વતંત્રતા કેવી રીતે અસરગ્રસ્ત થાય છે? કોર્ટે મૌખિક રીતે એવું પણ નોંધ્યું હતું કે અધિકારીને કોર્પોરેશનની કામગીરીની જાણકારી હોવી તપાસમાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. મામલામાં સંબંધિત ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસની ભૂમિકા અંગે પણ કોર્ટમાં ચર્ચા થઈ હતી. કોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે જો સંબંધિત અધિકારી પોતાના પદ પર ચાલુ રહે અને તેમના તાબાના અધિકારીઓના નિવેદનો તપાસ દરમિયાન લેવામાં આવે તો તપાસની નિષ્પક્ષતા અંગે સવાલ ઊભો ન થાય? સરકાર તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે તપાસ સમિતિનો મૂળ આદેશ 18 સપ્ટેમ્બર સુધીનો છે અને તપાસ અહેવાલ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવા માટે થોડો સમય જરૂરી છે.
સરકાર તરફથી એવું પણ જણાવાયું હતું કે સંબંધિત DCP સામે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે અને આ મામલો ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ પેન્ડિંગ છે.સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે સમગ્ર મામલે અધિકારીઓની જવાબદારી અંગે આકરી ટકોર કરી હતી. કોર્ટે મૌખિક રીતે જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ ગેરકાયદેસરતા થઈ હોય તો તેની જવાબદારી છેલ્લી વ્યક્તિ સુધી નક્કી થવી જોઈએ અને ગેરકાયદેસરતાથી અસરગ્રસ્ત થયેલા લોકોને યોગ્ય રાહત મળવી જોઈએ.કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગેરકાયદેસરતા થઈ છે કે નહીં તે શોધવાનું અને જવાબદારી નક્કી કરવાનું કામ રાજ્યનું છે, જ્યારે અસરગ્રસ્ત લોકોને રાહત આપવા માટે મહાનગરપાલિકા શું પ્રયાસ કરી રહી છે તે પણ કોર્ટ જોઈ રહી છે.
સમગ્ર કાર્યવાહી કોઈ પૂર્વનિયોજિત આયોજનનું પરિણામ હતી કે પછી માત્ર અધિકારીઓના અતિઉત્સાહને કારણે થઈ હતી, તે મુદ્દો પણ કોર્ટના વિચારાધીન હોવાનું સ્પષ્ટ થયું હતું.સુનાવણીના અંતે એડવોકેટ જનરલની ગેરહાજરી અંગે પણ કોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. કોર્ટે મૌખિક રીતે જણાવ્યું હતું કે ભલે એડવોકેટ જનરલ હવે કોર્પોરેશન તરફથી હાજર ન થઈ રહ્યા હોય, પરંતુ રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ તરીકે તેમની હાજરી અપેક્ષિત છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે હવે સમગ્ર મામલાની વધુ સુનાવણી માટે 29 સપ્ટેમ્બર નિયત કરાઈ છે.
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