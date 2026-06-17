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વીજ પોલ વિવાદમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મોટો હુકમ, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટનો આદેશ કર્યો રદ, હવે ફરી સુનાવણી

હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન અરજદાર પક્ષના વકીલ દર્શન કોઠારીએ દલીલ કરી હતી કે, કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું પાલન થયું નથી.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ
ગુજરાત હાઈકોર્ટ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 1:42 PM IST

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અમદાવાદ: જિલ્લામાં વીજ પોલ અને ટ્રાન્સમિશન લાઇન સ્થાપનાને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ હસ્તક્ષેપ કર્યો છે. જમીનધારકો દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ ચાલી રહેલી કાર્યવાહી દરમિયાન તેમને જરૂરી દસ્તાવેજો આપવામાં આવ્યા નહોતા અને પોતાની વાત અસરકારક રીતે રજૂ કરવાની પૂરતી તક પણ મળી નહોતી. આ કારણોસર જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા 2 મે, 2026ના રોજ આપવામાં આવેલા આદેશને હાઇકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો હતો.

હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન અરજદાર પક્ષના વકીલ દર્શન કોઠારીએ દલીલ કરી હતી કે, કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું પાલન થયું નથી. તેમણે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે કેસ સંબંધિત મહત્વના દસ્તાવેજો અરજદારોને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા નહોતા અને પૂરતી સુનાવણીનો અવસર પણ આપવામાં આવ્યો નહોતો. જેના કારણે અરજદારો પોતાની વાત યોગ્ય રીતે રજૂ કરી શક્યા નહોતા અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટનો આદેશ કાયદાકીય રીતે ટકી શકે તેમ નથી.

બીજી તરફ વીજ કંપનીના વકીલે કોર્ટ સમક્ષ તમામ માંગવામાં આવેલા દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હતા અને તે અરજદાર પક્ષને સોંપવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ અરજદારોએ પણ સ્વીકાર્યું હતું કે દસ્તાવેજો ન મળવાની ફરિયાદ હવે દૂર થઈ ગઈ છે. જોકે પૂરતી સુનાવણીનો અવસર ન મળવાનો મુદ્દો યથાવત રહ્યો હતો.અરજદારોનો મુખ્ય આક્ષેપ હતો કે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે નિર્ણય લેતા પહેલાં તેમને પૂરતો સમય અને તક આપી નહોતી. હાઇકોર્ટ સમક્ષ બંને પક્ષો વચ્ચે થયેલી ચર્ચા દરમિયાન એ બાબતે સહમતિ બની કે સમગ્ર મામલાની ફરીથી સુનાવણી થવી જોઈએ. આ સહમતિને ધ્યાનમાં રાખીને હાઇકોર્ટે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટનો અગાઉનો આદેશ રદ કરી કેસ ફરી તેમની સમક્ષ મોકલી આપ્યો છે.

સુનાવણી દરમિયાન વીજ કંપનીએ પણ પોતાની મુશ્કેલી કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી હતી. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે ચોમાસું નજીક હોવાથી વીજ પોલ ઉભા કરવાના કામમાં વિલંબ થશે તો વરસાદ અને પાણી ભરાવાના કારણે ફાઉન્ડેશનનું કામ મુશ્કેલ બની શકે છે. જેના કારણે સમગ્ર પ્રોજેક્ટની સમયમર્યાદા અને કામગીરી પર સીધી અસર પડી શકે છે. તેથી કંપનીએ કોર્ટને સમયબદ્ધ રીતે નિર્ણય લેવા વિનંતી કરી હતી.બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ હાઇકોર્ટે સમયબદ્ધ કાર્યક્રમ નક્કી કર્યો છે. કોર્ટના આદેશ મુજબ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે અરજદારોની સુનાવણી 15 જૂનથી શરૂ કરીને જરૂર પડે તો રોજિંદી ધોરણે ચલાવવાની રહેશે. વધુમાં વધુ 19 જૂન સુધીમાં સુનાવણી પૂર્ણ કરવાની રહેશે અને તમામ દલીલો તથા પુરાવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને 23 જૂન સુધીમાં નવો આદેશ જાહેર કરવાનો રહેશે.

અરજદાર પક્ષના વકીલ દર્શન કોઠારીએ જણાવ્યું હતું કે હાઇકોર્ટનો આ નિર્ણય કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોને મજબૂત બનાવે છે. કોઈપણ સરકારી અથવા જાહેર હિતના પ્રોજેક્ટમાં અસરગ્રસ્ત લોકોને પોતાની વાત રજૂ કરવાની સંપૂર્ણ તક મળવી જરૂરી છે.કોર્ટ દ્વારા ફરી સુનાવણીના આદેશ સાથે હવે તમામ પક્ષોને સમાન તક મળશે અને ત્યારબાદ કાયદા અનુસાર નિર્ણય લેવામાં આવશે.મહત્વની બાબત એ છે કે હાઇકોર્ટે કોઈપણ પક્ષના દાવા-પ્રતિવાદના ગુણદોષમાં પ્રવેશ કર્યો નથી. કોર્ટે માત્ર એટલું જ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કોઈપણ વ્યક્તિને પોતાની વાત રજૂ કરવાની યોગ્ય તક આપવી એ કુદરતી ન્યાયનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે. વિકાસના કામો અને જાહેર હિત જેટલા મહત્વના છે, એટલું જ મહત્વ અસરગ્રસ્ત નાગરિકોને યોગ્ય સુનાવણી આપવાનું પણ છે. હવે સમગ્ર મામલે સૌની નજર જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા 23 જૂન સુધીમાં આપવામાં આવનારા નવા નિર્ણય પર રહેશે.

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TAGGED:

ELECTRICITY POLE DISPUTE
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FARMERS OF GUJARAT
વીજ પોલ વિવાદ
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