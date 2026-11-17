પ્રેમલગ્ન કરનાર પુખ્ત વયના દંપતીને પોલીસ પણ હેરાન નહીં કરી શકે! ગુજરાત હાઈકોર્ટનો સ્પષ્ટ આદેશ
હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યો કે બંને પુખ્ત વયના વ્યક્તિઓએ પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છા અને સંમતિથી લગ્ન કર્યા હોય તો તેમના અંગત જીવનમાં કોઈએ દખલગીરી કરવી નહીં.
Published : November 17, 2026 at 1:57 PM IST
અમદાવાદઃ પોતાની મરજીથી લગ્ન કરનાર પુખ્ત વયના યુવક-યુવતીને હેરાન કરવાનો કોઈને અધિકાર નથી. પ્રેમલગ્ન બાદ પોલીસની હેરાનગતિ અને લગ્નજીવનમાં દખલગીરીના આક્ષેપ સાથે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પહોંચેલા દંપતીને મોટી રાહત મળી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યો છે કે બંને પુખ્ત વયના વ્યક્તિઓએ પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છા અને સંમતિથી લગ્ન કર્યા હોય તો તેમના અંગત જીવનમાં કોઈએ દખલગીરી કરવી નહીં કે તેમના લગ્નજીવનમાં અવરોધ ઊભો કરવો નહીં.
પોલીસ રક્ષણની માગણી હાઈકોર્ટમાં અરજી
આ કેસમાં મુખ્ય અરજદારા અને અન્ય એક વ્યક્તિએ પોલીસ રક્ષણની માગણી સાથે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સ્પેશિયલ ક્રિમિનલ અરજી કરી હતી. અરજદારો તરફથી એડવોકેટ નીલમ એન. ચૌહાણે રજૂઆત કરી હતી કે, બંને અરજદારો પુખ્ત વયના છે અને તેમણે પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાથી લગ્ન કર્યા છે. એટલું જ નહીં, તેમના લગ્નની ગુજરાત મેરેજ રજિસ્ટ્રેશન એક્ટ, 2006 હેઠળ સક્ષમ સત્તાધિકારી સમક્ષ નોંધણી પણ કરવામાં આવી છે.
પોલીસની કામગીરી સામે ઉઠાવ્યા સવાલ
અરજદારોની રજૂઆત મુજબ, એક ફરિયાદના આધારે પોલીસમાં જાણવા જોગ નોંધ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા બંનેને હેરાન કરવામાં આવતા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. લગ્નમાં સાક્ષી રહેલી વ્યક્તિની પણ પોલીસે ધરપકડ કરી હતી અને ત્યારબાદ તેને મુક્ત કરવામાં આવી હતી. આ પરિસ્થિતિમાં દંપતીએ પોલીસ રક્ષણ પૂરું પાડવા અને પોલીસ દ્વારા થતી હેરાનગતિ રોકવા હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી.
સુનાવણી દરમિયાન અરજદારો તરફથી સુપ્રીમ કોર્ટના લતા સિંહ વિરુદ્ધ ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય અને શક્તિ વાહિની વિરુદ્ધ ભારત સરકારના મહત્વપૂર્ણ ચુકાદાઓનો આધાર લેવામાં આવ્યો હતો. દલીલ કરવામાં આવી હતી કે પુખ્ત વયના વ્યક્તિઓ પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાથી લગ્ન કરે તો તેમને પોતાની પસંદગી પ્રમાણે જીવન જીવવાનો અધિકાર છે.
કોર્ટનું અવલોકન
આ સમગ્ર મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટે આધારકાર્ડ સહિતના દસ્તાવેજો અને લગ્ન પ્રમાણપત્રનું અવલોકન કર્યું હતું. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે બંને અરજદારો પુખ્ત વયના છે. અરજદાર નંબર-1ની જન્મતારીખ 1 જાન્યુઆરી, 2001 અને અરજદાર નંબર-2ની જન્મતારીખ 1 જૂન, 1996 છે. બંનેએ 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ લગ્ન કર્યા હતા અને આ લગ્નની સક્ષમ સત્તાધિકારી સમક્ષ નોંધણી પણ કરાવી હતી. કોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે બંને અરજદારો પુખ્ત વયના હોવાથી અને પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છા તથા સંમતિથી લગ્ન કર્યા હોવાથી તેમને પોતાની પસંદગી પ્રમાણે જીવન જીવવાનો અધિકાર છે.
પ્રેમ લગ્ન કરના દંપતીને મોટી રાહત
સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના ચુકાદાઓના સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે પ્રતિવાદીઓને સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે તેઓ અરજદારોના અંગત જીવનમાં દખલગીરી નહીં કરે અને તેમના લગ્નજીવનમાં કોઈપણ પ્રકારનો અવરોધ ઊભો નહીં કરે. ગુજરાત હાઈકોર્ટના આ ચુકાદાથી ફરી એકવાર સ્પષ્ટ થયું છે કે પુખ્ત વયના બે વ્યક્તિ પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાથી લગ્ન કરે તો તેમની પસંદગી અને લગ્નજીવનનું સન્માન કરવું જરૂરી છે.
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