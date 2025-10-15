ગુજરાત હાઈકોર્ટના બે ન્યાયાધીશની બદલીના આદેશ, જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટની બદલીને પણ મંજૂરી
ગુજરાત હાઇકોર્ટના જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટની મધ્યપ્રદેશ હાઇકોર્ટ અને જસ્ટિસ સી. એમ. રોયની આંધ્રપ્રદેશ હાઇકોર્ટમાં બદલી કરવામાં છે.
Published : October 15, 2025 at 9:00 AM IST
અમદાવાદ : સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયનની ભલામણને કેન્દ્ર સરકારે મંજૂરી આપી દીધી છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટના બે ન્યાયાધીશની બદલી કરવામાં આવી છે. જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટની મધ્યપ્રદેશ હાઇકોર્ટ અને જસ્ટિસ સી. એમ. રોયની આંધ્રપ્રદેશ હાઇકોર્ટમાં બદલી કરવામાં છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશનના વિરોધ છતાં પણ ગુજરાત હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશ સંદીપ ભટ્ટની મધ્યપ્રદેશ હાઇકોર્ટમાં બદલી કરવામાં આવી છે.
નોંધનીય છે કે, 25 ઓગસ્ટ અને 26 ઓગસ્ટના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમની બેઠક થઈ હતી. આ બેઠકમાં 14 હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશની બદલીની ભલામણ કરવામાં આવી હતી. જેમાંથી બે ન્યાયાધીશ ગુજરાત હાઇકોર્ટના હતા. ત્યાર પછી ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિયેશન દ્વારા આ ભલામણનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો.
જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટની પ્રસ્તાવિત બદલીનો વિરોધ
26 ઓગસ્ટના રોજ ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશનનું પ્રતિનિધિ મંડળે ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બી. આર. ગવઈને મળીને બદલીના પ્રસ્તાવ પર પુનર્વિચાર કરવાની વિનંતી કરી હતી. વધુમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશને ઓગસ્ટ મહિનામાં જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટની પ્રસ્તાવિત બદલીનો વિરોધ કરતા અનિશ્ચિત સમય માટે કોર્ટનો બહિષ્કાર કરીને હડતાલ પર ઉતર્યા હતા. આ હડતાલ ત્રણ દિવસ સુધી ચાલી હતી.
કોણ છે જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટ : આપને જણાવી દઈએ કે જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટનો જન્મ રાજકોટ ખાતે થયો છે. તેઓ 1993 માં બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતમાં એડવોકેટ તરીકે એનરોલ થયા હતા, ત્યારબાદ તેમને વકીલાતના વ્યવસાયમાં સફળતાપૂર્વક કામગીરી કરી હતી. સંદીપ ભટ્ટ તજજ્ઞ એડવોકેટ્સના કુટુંબથી જ આવે છે અને તેમના પિતા બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના વાઇસ ચેરમેન પણ રહી ચૂક્યા છે. જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં વર્ષ 1994 માં વકીલાતની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી હતી. તેઓ 2021 માં ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જજ તરીકે નિયુક્ત થયા હતા.
