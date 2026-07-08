ETV Bharat / state

જાહેર રસ્તાઓ પરના ધાર્મિક દબાણ સામે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો આદેશ, 20 વર્ષ જૂની સુઓમોટો કાર્યવાહીનો કર્યો નિકાલ

ગુજરાત હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકારને નિર્દેશ આપ્યો કે જાહેર માર્ગો પરના ધાર્મિક દબાણ દૂર કરવા માટે નિયમિત કામગીરી કરવામાં આવે અને તેની સતત દેખરેખ રાખવામાં આવે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ
ગુજરાત હાઇકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 8, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: રાજ્યભરના જાહેર માર્ગો પર ધાર્મિક દબાણના મુદ્દે છેલ્લા 20 વર્ષથી ચાલી રહેલી સુઓમોટો કાર્યવાહીમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ આદેશ આપ્યો છે. હાઇકોર્ટે સુઓમોટો કાર્યવાહીનો નિકાલ કરતાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જાહેર માર્ગો પર થતા ધાર્મિક દબાણ અને ગેરકાયદે બાંધકામો દૂર કરવાની કામગીરી એક સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે અને તેનો કોઈ અંત આવી શકે તેમ નથી. તેથી રાજ્ય સરકાર અને સંબંધિત તંત્રએ આ મુદ્દે સતત કાર્યવાહી ચાલુ રાખવી જરૂરી છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકારને નિર્દેશ આપ્યો છે કે જાહેર માર્ગો પરના ધાર્મિક દબાણ દૂર કરવા માટે નિયમિત કામગીરી કરવામાં આવે અને તેની સતત દેખરેખ રાખવામાં આવે. કોર્ટે આ કામગીરીના મોનિટરિંગની જવાબદારી રાજ્યના ગૃહ વિભાગના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરીને સોંપી છે. સાથે જ દર છ મહિને સમગ્ર રાજ્યમાં જાહેર માર્ગો પરના ધાર્મિક દબાણ સામે કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીની સમીક્ષા કરીને તેનો અહેવાલ રજૂ કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો છે.

સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટ અને ગુજરાત હાઇકોર્ટના અગાઉના નિર્દેશોને અનુરૂપ જાહેર માર્ગો પરના ગેરકાયદે ધાર્મિક દબાણ દૂર કરવા માટે સતત કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. જિલ્લા કલેક્ટર, પોલીસ તંત્ર અને સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓના સંકલનથી સમયાંતરે દબાણો દૂર કરવામાં આવે છે અને ભવિષ્યમાં પણ આ કાર્યવાહી યથાવત્ ચાલુ રહેશે. સરકારે કોર્ટને ખાતરી આપી હતી કે નવા ગેરકાયદે ધાર્મિક દબાણ ઊભા ન થાય તે માટે પણ અસરકારક દેખરેખ રાખવામાં આવશે.

રાજ્ય સરકારની રજૂઆત અને અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીને ધ્યાનમાં લઈને હાઇકોર્ટે સુઓમોટો કાર્યવાહીનો નિકાલ કર્યો હતો. જોકે, કોર્ટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે અરજીનો નિકાલ કરવાનો અર્થ એ નથી કે સરકારની જવાબદારી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. જાહેર માર્ગો પર દબાણ થતું રહેશે અને તેને દૂર કરવાની કામગીરી પણ સતત ચાલુ રાખવી પડશે.

કોર્ટે પોતાના અવલોકનમાં નોંધ્યું કે જાહેર માર્ગો પર ગેરકાયદે દબાણ અને નવા બાંધકામો થવાની પ્રક્રિયા સતત ચાલતી રહે છે. તેથી આ પ્રકારના દબાણો સામે સમયાંતરે કાર્યવાહી કરવી અને જાહેર માર્ગોને અવરોધમુક્ત રાખવાની જવાબદારી સરકાર અને સ્થાનિક તંત્રની છે.

આ સમગ્ર મામલાની શરૂઆત વર્ષ 2006માં થઈ હતી. તે સમયે સુપ્રીમ કોર્ટે ઓફ ઈન્ડિયાએ દેશની તમામ હાઇકોર્ટોને જાહેર માર્ગો અને જાહેર સ્થળો પરના ધાર્મિક દબાણના મુદ્દે સુઓમોટો કાર્યવાહી શરૂ કરીને તેના મોનિટરિંગ માટે જરૂરી આદેશો આપ્યા હતા. તે આદેશના અનુસંધાને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પણ સુઓમોટો કાર્યવાહી શરૂ થઈ હતી, જે છેલ્લા બે દાયકાથી સમયાંતરે ચાલી રહી હતી.

ગુજરાત હાઇકોર્ટના આ તાજેતરના આદેશ બાદ હવે રાજ્ય સરકાર માટે જાહેર માર્ગો પરના ધાર્મિક દબાણ સામેની કાર્યવાહી સતત ચાલુ રાખવી ફરજિયાત રહેશે. સાથે જ દર છ મહિને તેની સમીક્ષા અને મોનિટરિંગ પણ કરવામાં આવશે, જેથી જાહેર માર્ગો પર ગેરકાયદે દબાણ ન થાય અને સામાન્ય નાગરિકોને અવરજવરમાં કોઈ મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે.

TAGGED:

RELIGIOUS ENCROACHMENTS
ORDER AGAINST ENCROACHMENTS
ENCROACHMENTS ON PUBLIC ROADS
DISPOSED OF SUO MOTU PROCEEDINGS
GUJARAT HIGH COURT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.