છૂટાછેડા કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો, ડિવોર્સ માટે 6 મહિનાના કૂલિંગ પીરિયડ પર શું કહ્યું?
ગુજરાત હાઇકોર્ટ પોતાના ચુકાદામાં નોંધ્યું કે પરસ્પર સંમતિથી છૂટાછેડા ઇચ્છતા દંપતિને લાંબા સમય સુધી રાહ જોવડાવવી ન્યાયના હિતમાં નથી.
Published : January 6, 2026 at 4:11 PM IST|
Updated : January 6, 2026 at 4:16 PM IST
અમદાવાદ: છૂટાછેડા મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક ચુકાદો સામે આવ્યો છે. પરસ્પર સંમતિથી છૂટાછેડા લેવા ઇચ્છતા દંપતિઓ માટે હાઇકોર્ટે મોટો રાહતભર્યો નિર્ણય આપ્યો છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, પરસ્પર સંમતિથી છૂટાછેડા લેવા માટે કાયદામાં નક્કી કરાયેલ 6 મહિનાનો વેઇટિંગ કે કુલિંગ પીરિયડ ફરજિયાત નથી. જો દંપતિ વચ્ચે પુનઃ મિલનની કોઈ શક્યતા ન હોય, તો કોર્ટ આ કુલિંગ પીરિયડને માફ કરી શકે છે.
દંપતિને રાહ જોવડાવવી ન્યાયના હિતમાં નહીં
ચુકાદાની મહત્વની ટિપ્પણીઓ કરતા ગુજરાત હાઇકોર્ટ પોતાના ચુકાદામાં નોંધ્યું કે પરસ્પર સંમતિથી છૂટાછેડા ઇચ્છતા દંપતિને લાંબા સમય સુધી રાહ જોવડાવવી ન્યાયના હિતમાં નથી. જ્યાં લગ્ન સંબંધ સંપૂર્ણપણે તૂટી ચૂક્યો હોય અને ફરી સાથે રહેવાની શક્યતા ન હોય, ત્યાં ફક્ત પ્રક્રિયા માટે રાહ જોવડાવવી યોગ્ય નથી. કાયદાનો હેતુ દંપતિને માનસિક તણાવમાં મૂકવાનો નથી, પરંતુ ન્યાય આપવાનો છે.
2023માં યુવક-યુવતીના લગ્ન થયા હતા
આ મામલો એક એવા દંપતિનો છે જેઓના લગ્ન વર્ષ 2023માં થયા હતા. લગ્ન બાદ ટૂંકા સમયગાળામાં બંને વચ્ચે ગંભીર મતભેદ ઊભા થયા અને બંનેએ પરસ્પર સંમતિથી છૂટાછેડાની અરજી કરી હતી. પરંતુ ફેમિલી કોર્ટે કાયદામાં ઉલ્લેખિત કુલિંગ પીરીયડનો હવાલો આપીને તેમની અરજી ફગાવી દીધી હતી. ફેમિલી કોર્ટના આ નિર્ણય સામે દંપતિએ ગુજરાત હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો હતો. મામલાની સુનાવણી બાદ હાઇકોર્ટએ ફેમિલી કોર્ટના હુકમને રદ કર્યો છે.
1 વર્ષથી બંને છૂટા રહેતા હતા
આ મુદ્દે અરજદાર પત્નીના વકીલ પૂજા બસવાલે જણાવ્યું હતું કે, ફેમિલી કોર્ટે પરસ્પર સહમતિથી ડિવોર્સની અરજી રદ કરી હતી, એ ગ્રાઉન્ડ પર કે 6 મહિનાનો કુલિંગ પીરિયડ હોય છે એની અરજી કરવામાં આવી નથી. જે ફરજિયાત છે એની સામે અમે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. હાઈકોર્ટ તરફથી નોંધવામાં આવ્યું છે કે બંને પતિ-પત્ની 1 વર્ષથી છૂટા રહે છે અને બંને યુવાન છે અને ભવિષ્યમાં બંને જોડે રહે એવી સમાધાનની કોઈ શક્યતા નથી. હવે પત્નીને કાયમી ભરણપોષણ પણ મળી રહ્યું છે બંનેને બાળકો પણ નથી. એવા સંજોગોમાં બંનેને છૂટાછેડા ના મળે અને ટેકનિકલ ઔપચારિકતાના કારણે બંનેની છૂટાછેડાની અરજી રિજેક્ટ થાય તો એના માટે મહત્વનો ચૂકાદો છે. હાઈકોર્ટ તરફથી નોંધવામાં આવ્યું છે કે, કૂલિંગ પીરિયડ ફરજિયાત નથી હોતો. ગુજરાત હાઇકોર્ટે ફેમિલી કોર્ટને કેસ પર નવેસરથી વિચાર કરીને નિર્ણય લેવા આદેશ આપ્યો. કુલિંગ પીરીયડ માફ કરવાની સંભાવનાને ધ્યાનમાં લેવા સ્પષ્ટ સૂચના આપી છે.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ ચુકાદો ભવિષ્યની દૂરોગામી અસરો થશે. પરસ્પર સંમતિથી છૂટાછેડા લેતા દંપતિઓ માટે માર્ગદર્શક બનશે. ફેમિલી કોર્ટોને વધુ વ્યવહારુ અને માનવીય અભિગમ અપનાવવા પ્રેરણા આપશે. અનાવશ્યક કાનૂની વિલંબ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થશે. કુલ મળીને, ગુજરાત હાઇકોર્ટનો આ ચુકાદો છૂટાછેડા કાયદામાં એક મહત્વપૂર્ણ ન્યાયિક દિશા દર્શાવે છે, જ્યાં કોર્ટે કાયદાની સાથે માનવીય સંવેદનશીલતાને પણ સમાન મહત્વ આપ્યું છે.
