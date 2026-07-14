અંબાજી રાત્રિ પૂજા વિવાદ: હાઈકોર્ટે કહ્યું, 'મંજૂરી આપવી કે નહીં તે ટ્રસ્ટની વિવેકશક્તિ, અરજદાર હક્કનો દાવો ન કરી શકે'
અરજીમાં દલીલ કરાઈ છે કે, અગાઉ મોટી સંખ્યામાં ટ્રસ્ટોને રાત્રિ પૂજાની મંજૂરી અપાઈ હતી, હવે માત્ર નવ ટ્રસ્ટોને જ મંજૂરી અપાઈ છે, જે ભેદભાવપૂર્ણ છે.
Published : July 14, 2026 at 6:00 PM IST
અમદાવાદ: નરોડા સ્થિત જય સીયારામ સુંદરકાંડ પરિવાર સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા અંબાજી મંદિરમાં યોજાતી પરંપરાગત રાત્રિ પૂજામાં મંજૂરી આપવા માંગ સાથે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે. આ અરજીમાં રાજ્ય સરકાર, આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ અને બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટરને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે. અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે અગાઉ મોટી સંખ્યામાં ટ્રસ્ટોને રાત્રિ પૂજાની મંજૂરી આપવામાં આવતી હતી, પરંતુ હવે માત્ર નવ ટ્રસ્ટોને જ મંજૂરી આપવામાં આવી રહી છે, જે ભેદભાવપૂર્ણ છે.
આ અરજી પર આજે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં થયેલી સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી સરકારી વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે રાત્રિ પૂજા મંદિરના ગર્ભગૃહના અત્યંત પવિત્ર વિસ્તારમાં યોજાય છે. આ સ્થળે સામાન્ય ભક્તો કે દેશના મોટા મહાનુભાવો પણ જઈ શકતા નથી. રાત્રિ પૂજા કરવાની માંગ કરનારાઓની સંખ્યા ઘણી વધારે હોવાથી દરેકને મંજૂરી આપવી શક્ય નથી. અરજદારને મંજૂરી આપવામાં આવી નથી, પરંતુ માત્ર તેમને જ નહીં, અન્ય ઘણા ટ્રસ્ટોને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી નથી.
સરકારી વકીલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ માત્ર ત્રણ ટ્રસ્ટોને જ રાત્રિ પૂજાની મંજૂરી આપવામાં આવતી હતી. બાદમાં વર્ષોથી પરંપરાગત રીતે રાત્રિ પૂજા કરતા નાગર બ્રાહ્મણોના નવ ટ્રસ્ટોને મંજૂરી આપવામાં આવી રહી છે. ટ્રસ્ટોમાં વિભાજન થતું રહે છે અને નવા ટ્રસ્ટોની રચના થતી હોવાથી સાચા પરંપરાગત ટ્રસ્ટોની ઓળખ કરીને મંજૂરી આપવામાં આવે છે. સમગ્ર પ્રક્રિયા પારદર્શક રીતે હાથ ધરવામાં આવે છે.
સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, રાત્રિ પૂજાની મંજૂરી આપવાનો અધિકાર માત્ર આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ પાસે જ કેમ છે. તેના જવાબમાં સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે, આ સંપૂર્ણપણે ટ્રસ્ટની વહીવટી અને ધાર્મિક વિવેકશક્તિનો વિષય છે. જો દરેક અરજીને સ્વીકારવામાં આવે તો આવી અરજીઓનો કોઈ અંત નહીં રહે. કોર્ટે વધુમાં પૂછ્યું હતું કે, જો ટ્રસ્ટ ખોટો નિર્ણય લે તો શું થઈ શકે. તેના જવાબમાં સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે, આવા મુદ્દાઓનો ઉકેલ પ્રથમ તબક્કે ટ્રસ્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરીને અને વાતચીત દ્વારા લાવવો જોઈએ.
અરજદાર ઇચ્છે તો અરજી પાછી ખેંચીને આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ સમક્ષ પોતાની રજૂઆત કરી શકે છે. સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ અવલોકન કરતાં જણાવ્યું હતું કે, રાત્રિ પૂજાની મંજૂરી આપવી કે નહીં તે આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટની વિવેકશક્તિ પર આધારિત બાબત છે. કોઈ અરજદાર તેને પોતાના કાનૂની હક્ક તરીકે દાવો કરી શકે નહીં. કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું હતું કે અરજદાર ટ્રસ્ટને અગાઉ રાત્રિ પૂજાની મંજૂરી મળી ચૂકી છે. તેથી દર વર્ષે મંજૂરી મળવી જરૂરી નથી.
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ વિશાલ મહેતાએ દલીલ કરી હતી કે, રાત્રિ પૂજા અંબાજી મંદિરની વર્ષો જૂની ધાર્મિક પરંપરા છે અને અગાઉ લગભગ 30 જેટલા ટ્રસ્ટોને તેમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવતી હતી. હવે માત્ર નવ ટ્રસ્ટોને જ મંજૂરી આપવામાં આવતાં અન્ય પરંપરાગત ટ્રસ્ટો સાથે ભેદભાવ થઈ રહ્યો છે. મંજૂરી આપવાના માપદંડ વધુ પારદર્શક અને સમાન હોવા જોઈએ તેવી રજૂઆત પણ કરવામાં આવી હતી. અરજદારે કોર્ટમાં એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, અગાઉ એક સંઘના આશરે 200 સભ્યોને રાત્રે 9:45 વાગ્યાથી મધરાત સુધી પૂજા કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવતી હતી.
હાલ સરકારની ભલામણના આધારે કેટલાક ટ્રસ્ટોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ઉપરાંત, જે ટ્રસ્ટ સામે અગાઉ સુરક્ષા કર્મચારીઓ સાથે અભદ્ર વર્તનની ફરિયાદ થઈ હતી, તેને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી હોવાનું અરજદારનું કહેવું છે. આ મામલે હાઈકોર્ટે અરજદાર પક્ષના વકીલને પોતાના અસીલ પાસેથી વધુ સૂચનાઓ મેળવવા જણાવ્યું છે. હવે આ અરજી પર વધુ સુનાવણી બુધવાર 15 જૂલાઈએ હાથ ધરવામાં આવશે.