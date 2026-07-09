સુરતમાં વરસાદી સંકટ વચ્ચે નાસીરનગર કેસની સુનાવણી મોકૂફ, હાઇકોર્ટે હવે 28 જુલાઈની તારીખ નિયત કરી
રાજ્ય સરકાર અને સુરત મહાનગરપાલિકા કમિશનર તરફથી વધુ સમયની માંગણી કરવામાં આવતા હાઇકોર્ટે સુનાવણી મોકૂફ રાખી છે.
Published : July 9, 2026 at 1:33 PM IST
અમદાવાદ: સુરતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડેલા ભારે વરસાદ અને તેના કારણે સર્જાયેલી સ્થિતિની અસર હવે ગુજરાત હાઇકોર્ટની કાર્યવાહી પર પણ જોવા મળી છે. નસીરનગર મામલે નિર્ધારિત સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર અને સુરત મહાનગરપાલિકા કમિશનર તરફથી વધુ સમયની માંગણી કરવામાં આવતા હાઇકોર્ટે સુનાવણી મોકૂફ રાખી છે.
રાજ્ય સરકાર તરફથી હાજર રહેલા મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કએ હાઇકોર્ટને જણાવ્યું હતું કે સુરતમાં ભારે વરસાદને કારણે વહીવટી તંત્ર હાલ રાહત, બચાવ અને પુનઃસ્થાપન કામગીરીમાં વ્યસ્ત છે. આવી સ્થિતિમાં સંબંધિત વિભાગો પાસેથી જરૂરી સૂચનાઓ અને માહિતી મેળવવામાં મુશ્કેલી પડી રહી હોવાથી કેસમાં વિગતવાર જવાબ રજૂ કરવા માટે થોડો વધુ સમય આપવામાં આવે.
સુરત મહાનગરપાલિકા કમિશનર તરફથી પણ સમાન રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. મનપાએ કોર્ટને જણાવ્યું કે વરસાદી પરિસ્થિતિને કારણે અધિકારીઓ મેદાનમાં કામગીરી કરી રહ્યા છે, જેના કારણે કેસ સંબંધિત જરૂરી માહિતી અને દસ્તાવેજો તૈયાર કરવા માટે સમયની જરૂર છે.
બંને પક્ષોની રજૂઆતને ધ્યાને લઈ ગુજરાત હાઇકોર્ટે સુનાવણી મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે હવે આ મામલે આગામી સુનાવણી 28 જુલાઈના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે.
નસીરનગર મામલો લાંબા સમયથી હાઇકોર્ટની દેખરેખ હેઠળ ચાલી રહ્યો છે અને કેસમાં રાજ્ય સરકાર તેમજ સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાં અંગે કોર્ટ સતત સમીક્ષા કરી રહી છે. હવે 28 જુલાઈની સુનાવણી દરમિયાન સરકાર અને મનપા દ્વારા રજૂ થનારા જવાબ અને કોર્ટના આગામી નિર્દેશો પર સૌની નજર રહેશે.