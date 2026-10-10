PGVCLના કથિત મટીરિયલ કૌભાંડમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટની મોટી રાહત, ડેપ્યુટી ઇજનેર અને કોન્ટ્રાક્ટરના આગોતરા જામીન મંજૂર
રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુરમાં PGVCLના ઇલેક્ટ્રિકલ મટીરિયલના કથિત બારોબાર વેચાણ મામલે નોંધાયેલી FIRમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે બે આરોપીઓના આગોતરા જામીન મંજૂર કર્યા છે.
Published : October 10, 2026 at 4:32 PM IST
અમદાવાદ: રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુરમાં PGVCLના ઇલેક્ટ્રિકલ મટીરિયલના કથિત બારોબાર વેચાણ મામલે નોંધાયેલી FIRમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે બે આરોપીઓના આગોતરા જામીન મંજૂર કર્યા છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે ડેપ્યુટી ઇજનેર જિગ્નેશકુમાર વેલેરા અને કોન્ટ્રાક્ટર ઇબ્રાહિમ ગરાણાને ધરપકડ સામે રક્ષણ આપ્યું છે. હાઇકોર્ટે બંને આરોપીઓની અલગ-અલગ અરજીઓ પર સુનાવણી કર્યા બાદ 10,000ના વ્યક્તિગત બોન્ડ અને એટલી જ રકમની એક જામીનગીરી રજૂ કરવાની શરતે આગોતરા જામીન મંજૂર કર્યા હતા. અરજદારો વતી એડવોકેટ દધિચી લીંબોલાએ રજૂઆતો કરી હતી.
હાઇકોર્ટમાં કરી હતી આગોતરા જામીન અરજી
જેતપુરમાં PGVCLના ઇલેક્ટ્રિકલ મટીરિયલના કથિત બારોબાર વેચાણના મામલે નોંધાયેલી FIRમાં ડેપ્યુટી ઇજનેર, ટેકનિકલ અધિકારી, કોન્ટ્રાક્ટર, સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઑફ એકાઉન્ટ્સ અને જુનિયર ઇજનેર સ્ટોર સહિતના અધિકારીઓ અને અન્ય વ્યક્તિઓનાં નામ સામેલ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ મામલે ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023ની કલમ 316(5), 61(2) અને 3(5) હેઠળ ગુનાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ધરપકડની આશંકાને પગલે જિગ્નેશ વેલેરા અને ઇબ્રાહિમ ગરાણાએ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા, 2023ની કલમ 482 હેઠળ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આગોતરા જામીન માટે અરજીઓ કરી હતી.
અરજદારો વતી એડવોકેટ દધિચી લીંબોલાએ રજૂઆત કરી હતી કે કેસની હકીકતો, આરોપીઓની ચોક્કસ ભૂમિકા અને તપાસના તબક્કાને ધ્યાનમાં લેતાં તેમની કસ્ટોડિયલ પૂછપરછની જરૂરિયાત જણાતી નથી. જિગ્નેશ વાલેરાની ભૂમિકા નાણાકીય વ્યવહારોના હિસાબ-કિતાબ અને એકાઉન્ટની ચકાસણી સાથે સંબંધિત હોવાનું રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ખાસ કરીને, અરજદારે પોતે કોઈ સહી કરી હોવાનો આક્ષેપ ન હોવાની બાબત પણ અદાલતના ધ્યાન પર લાવવામાં આવી હતી.
બચાવ પક્ષે વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે માત્ર FIRમાં નામ સામેલ હોવાના આધારે કોઈ વ્યક્તિની ગુનામાં સંડોવણી સાબિત થઈ જતી નથી. આરોપીઓની ચોક્કસ ભૂમિકા અને કેસના રેકોર્ડ પર ઉપલબ્ધ હકીકતોના આધારે તેમની સામેના આક્ષેપોનું મૂલ્યાંકન થવું જોઈએ. અરજદારો તપાસમાં સંપૂર્ણ સહકાર આપવા અને તપાસ અધિકારી દ્વારા બોલાવવામાં આવે ત્યારે હાજર રહેવા તૈયાર હોવાનું પણ અદાલતને જણાવવામાં આવ્યું હતું.
મટીરિયલ પરત આવ્યા બાદ તપાસ થયાની રજૂઆત
સુનાવણી દરમિયાન સમગ્ર કેસની હકીકતો અને મટીરિયલની હેરફેર સંબંધિત સંજોગો પણ અદાલતના ધ્યાન પર લાવવામાં આવ્યા હતા. સબડિવિઝનમાંથી બહાર ગયેલું મટીરિયલ પરત આવ્યું હોવાની બાબત રજૂ કરવામાં આવી હતી. મટીરિયલ પરત આવ્યા બાદ આશરે એક અઠવાડિયા પછી તપાસ કરવામાં આવી હોવાની અને ત્યારબાદ FIR નોંધવામાં આવી હોવાની રજૂઆત પણ કરવામાં આવી હતી. આ સંજોગોને આરોપીઓની ભૂમિકા અને આગોતરા જામીનની માગણીના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા બચાવ પક્ષે રજૂઆત કરી હતી.
માત્ર FIRમાં નામ હોવું પૂરતું નથી: હાઈકોર્ટનું અવલોકન
ગુજરાત હાઈકોર્ટે બંને પક્ષોની રજૂઆતો અને રેકોર્ડ પર ઉપલબ્ધ સામગ્રીને ધ્યાનમાં લીધી હતી. જિગ્નેશ વાલેરાના કેસમાં અદાલતે તેમની પ્રથમદર્શી ભૂમિકા, નાણાકીય હિસાબ-કિતાબ તથા એકાઉન્ટ વેરિફિકેશન સાથે સંબંધિત કામગીરી અને તેમના દ્વારા કોઈ સહી કરવામાં આવી હોવાનો કેસ ન હોવા સહિતનાં પાસાં ધ્યાનમાં લીધાં હતાં. માત્ર FIRમાં નામ હોવાના આધારે આરોપીની સંડોવણી સાબિત થતી નથી, તેવા સિદ્ધાંતના સંદર્ભમાં પણ અદાલત સમક્ષ રજૂઆતો થઈ હતી.રાજ્ય સરકાર તરફથી હાજર એડિશનલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર તીર્થરાજ પંડ્યાએ ગુનાની પ્રકૃતિ અને ગંભીરતાને આધારે આગોતરા જામીનનો વિરોધ કર્યો હતો. જોકે, અદાલતે બંને પક્ષોની દલીલો, કેસના સંજોગો અને તપાસમાં સહકાર આપવાની ખાતરીને ધ્યાનમાં રાખીને આગોતરા જામીનની અરજીઓ મંજૂર કરી હતી.
ઇબ્રાહિમ ગરાણાને પણ આગોતરા જામીન
આ જ FIRના સંદર્ભમાં કોન્ટ્રાક્ટર ઇબ્રાહિમ ઇસ્માઇલભાઈ ગરાણાએ પણ આગોતરા જામીન માટે અરજી કરી હતી. તેમની ભૂમિકા અંગે રજૂ કરાયેલી હકીકતોમાં વીજ કંપનીના મટીરિયલ, જેમાં ગર્ડર અને પિન ઇન્સ્યુલેટરનો સમાવેશ થાય છે, તેને રાખવા સંબંધિત બાબતોનો ઉલ્લેખ હતો. તેમની અરજી પર સુનાવણી કર્યા બાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટે તેમને પણ આગોતરા જામીન મંજૂર કર્યા હતા. આમ, એક જ FIRના સંદર્ભમાં ડેપ્યુટી ઇજનેર જિગ્નેશ વાલેરા અને કોન્ટ્રાક્ટર ઇબ્રાહિમ ગરાણાને અલગ-અલગ અરજીઓમાં રાહત મળી છે.
જામીન સાથે કડક શરતો લાગુ
હાઈકોર્ટે બંને આરોપીઓને ₹10,000ના વ્યક્તિગત બોન્ડ અને એટલી જ રકમની એક જામીનગીરી રજૂ કરવાની શરતે આગોતરા જામીન આપ્યા છે. આરોપીઓએ તપાસમાં સહકાર આપવાનો રહેશે અને તપાસ અધિકારી દ્વારા બોલાવવામાં આવે ત્યારે હાજર રહેવાનું રહેશે. તેઓ કેસ સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓને ધમકી કે લાલચ આપીને પ્રભાવિત કરી શકશે નહીં, તેમજ પુરાવા સાથે ચેડાં કરી શકશે નહીં. આરોપીઓએ પોતાનું સરનામું તપાસ અધિકારી અને સંબંધિત અદાલતને આપવાનું રહેશે તથા અદાલતની પરવાનગી વિના ભારત છોડી શકશે નહીં.
અદાલતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આગોતરા જામીનનો આદેશ તપાસ એજન્સીની કાયદેસરની તપાસ કરવાની સત્તાને મર્યાદિત કરતો નથી. આરોપીઓ જામીનની શરતોનો ભંગ કરે અથવા તપાસમાં અવરોધ ઊભો કરે તો કાયદા મુજબ યોગ્ય અદાલતનો સંપર્ક કરી શકાય છે. ટ્રાયલ દરમિયાન નીચલી અદાલતે આગોતરા જામીનની સુનાવણી વખતે કરવામાં આવેલી પ્રથમદર્શી નોંધોથી પ્રભાવિત થયા વિના કેસનો નિર્ણય કરવાનો રહેશે. જેતપુરના PGVCLના કથિત મટીરિયલ કૌભાંડમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે ડેપ્યુટી ઇજનેર જિગ્નેશ વાલેરા અને કોન્ટ્રાક્ટર ઇબ્રાહિમ ગરાણાને આગોતરા જામીન આપતાં તેમની ભૂમિકા, મટીરિયલ પરત આવ્યાની રજૂઆત, તપાસના સંજોગો અને કસ્ટોડિયલ પૂછપરછની જરૂરિયાત સહિતનાં પાસાં મહત્ત્વપૂર્ણ રહ્યાં છે. જોકે, આગોતરા જામીન મળવાનો અર્થ આરોપીઓ નિર્દોષ જાહેર થયા એવો થતો નથી. કેસની તપાસ અને ટ્રાયલ દરમિયાન આક્ષેપો અંગે કાયદા મુજબ નિર્ણય લેવામાં આવશે.
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