'તમારા ખર્ચે 1,700 વૃક્ષો વાવો અને 3 વર્ષ સુધી જાળવણી કરો', બે વનકર્મીઓને જામીન આપતા ગુજરાત હાઈકોર્ટનો હુકમ
ભાવનગરના પાલિતાણા વિસ્તારમાં ગેરકાયદે વૃક્ષ કાપવાના કેસમાં આરોપી બે વનકર્મીઓને જામીન આપતાં હાઈકોર્ટે એવી શરત મૂકી કે, બંનેએ પોતાના ખર્ચે કુલ 1,700 વૃક્ષો વાવવાના રહેશે.
Published : August 18, 2026 at 10:23 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે પર્યાવરણ સંરક્ષણને કેન્દ્રમાં રાખીને મહત્વપૂર્ણ અને અનોખો આદેશ કર્યો છે. ભાવનગરના પાલિતાણા વિસ્તારમાં ગેરકાયદે વૃક્ષ કાપવાના કેસમાં આરોપી બે વનકર્મીઓને જામીન આપતાં હાઈકોર્ટે તેમના પર એવી શરત મૂકી છે કે, બંનેએ પોતાના ખર્ચે કુલ 1,700 વૃક્ષો વાવવાના રહેશે અને ત્રણ વર્ષ સુધી તેની જાળવણી પણ કરવી પડશે.
શું છે સમગ્ર મામલો ?
ભાવનગર જિલ્લાના પાલિતાણા ફોરેસ્ટ રેન્જના રાજસ્થલી બીટ સાથે સંકળાયેલો આ મામલો છે. આ વિસ્તાર રિઝર્વ ફોરેસ્ટ અને વન્યજીવો માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે. મે મહિનામાં અહીં મોટા પાયે ગેરકાયદે વૃક્ષ કાપવાની ઘટના સામે આવી હતી. 9 મેના રોજ વન વિભાગે ગેરકાયદે રીતે કાપવામાં આવેલું લાકડું લઈ જતી ટ્રક પકડી હતી. શરૂઆતમાં આ એક સામાન્ય લાકડાની હેરાફેરીનો મામલો હોવાનું માનવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ તપાસ આગળ વધતા છેલ્લા ત્રણથી ચાર અઠવાડિયાથી મોટા પાયે વૃક્ષો કાપવામાં આવી રહ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન રિઝર્વ ફોરેસ્ટ વિસ્તારમાં આશરે 1,690થી વધુ પરિપક્વ વૃક્ષો કાપવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ વૃક્ષોમાં બાવળ, ગૂગળ, લીમડો અને બોરડી સહિતની સ્થાનિક પ્રજાતિઓનો સમાવેશ થતો હતો. કેટલાક વૃક્ષો દાયકાઓ જૂના હોવાનું પણ સામે આવ્યું હતું. કાપવામાં આવેલા વૃક્ષોના થડનો ઘેરાવો આશરે 100થી 200 સેન્ટિમીટર સુધીનો હોવાનું તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું.
આ વિસ્તારનું પર્યાવરણીય મહત્વ પણ ખાસ છે. આશરે 563 હેક્ટરમાં ફેલાયેલો આ વિસ્તાર સિંહ, દીપડા, ચિંકારા, ચિતલ, નીલગાય સહિતના વન્યજીવો માટે મહત્વપૂર્ણ રહેઠાણ અને વાઇલ્ડલાઇફ કોરિડોર તરીકે કામ કરે છે. આવી જગ્યાએ મોટા પાયે વૃક્ષો કાપવામાં આવતા વન્યજીવોના રહેઠાણ અને સમગ્ર ઇકોસિસ્ટમ પર અસર થવાની ચિંતા ઊભી થઈ હતી. આ કેસમાં ફોરેસ્ટર કરશન ગોહિલ અને બીટ ગાર્ડ કલ્પેશ ડાભી સહિત અન્ય લોકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
વન વિભાગના કર્મચારીઓ પર આરોપ એવો હતો કે તેમની ફરજના વિસ્તારમાં ગેરકાયદે વૃક્ષ કાપવાની પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોવા છતાં તેઓ તેને રોકવામાં નિષ્ફળ રહ્યા અથવા આંખ આડા કાન કર્યા. બંને વનકર્મીઓની ધરપકડ બાદ તેઓએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જામીન માટે અરજી કરી હતી.આ દરમિયાન અરજદાર તરફથી એડવોકેટ રિષભ રાડિયાએ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે જામીનની સુનાવણી દરમિયાન અરજદારો તરફથી પર્યાવરણને થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ માટે વૃક્ષારોપણ કરવાની તૈયારી દર્શાવવામાં આવી હતી અને જો વન વિભાગ મંજૂરી આપે તો તેઓ પોતાની ભૂલ બદલ પસ્તાવો વ્યક્ત કરવા માટે વૃક્ષો વાવવા તૈયાર હોવાનું કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયું હતું.
અરજદારના વકીલ રિષભ રાડિયા એ જણાવ્યું હતું કે કોર્ટે કેસની ગંભીરતા તેમજ ટ્રાયલમાં લાગનારા સંભવિત સમયગાળાને ધ્યાનમાં લીધો હતો. કોર્ટના અવલોકન મુજબ કેસ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં ટ્રાયેબલ હોવાથી ટ્રાયલ પૂર્ણ થવામાં સમય લાગી શકે છે. આ સંજોગોમાં હાઈકોર્ટે બંને અરજદારોને જામીન આપ્યા, પરંતુ પર્યાવરણલક્ષી કડક શરત સાથે હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ આદેશ કર્યો કે બંને અરજદારોએ અલગ-અલગ 850 એટલે કે કુલ 1,700 વૃક્ષો વાવવાના રહેશે. આ વૃક્ષો ફોરેસ્ટરી પ્રજાતિના હોવા જોઈએ અને પાલિતાણા ટેરિટોરિયલ રેન્જ દ્વારા નક્કી અથવા નિર્ધારિત કરવામાં આવેલા રાજસ્થલી બીટના રિઝર્વ ફોરેસ્ટ વિસ્તારમાં જ વાવવાના રહેશે. વાસ્તવિક મુક્તિના 15 દિવસની અંદર વૃક્ષારોપણની પ્રક્રિયા શરૂ કરવાની રહેશે.માત્ર વૃક્ષો વાવી દેવાથી શરત પૂર્ણ માનવામાં આવશે નહીં. હાઈકોર્ટે બંને આરોપીઓને ત્રણ વર્ષ સુધી પોતાના ખર્ચે આ વૃક્ષોની જાળવણી કરવાની પણ ફરજ પાડી છે.
સમગ્ર વૃક્ષારોપણ અને જાળવણીની કામગીરી પાલિતાણા રેન્જના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસરની દેખરેખ હેઠળ થશે અને ભાવનગર ડિવિઝનના ડેપ્યુટી કન્ઝર્વેટર ઓફ ફોરેસ્ટ્સ દ્વારા પણ તેની દેખરેખ રાખવામાં આવશે.કોર્ટે સંબંધિત અધિકારીઓને સમયાંતરે પ્રગતિ અહેવાલ ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, જો આરોપીઓ વૃક્ષારોપણની આ શરતનો ભંગ કરશે તો તેમના જામીન રદ થઈ શકે છે. એટલે કે આ માત્ર પ્રતીકાત્મક શરત નથી, પરંતુ જામીન સાથે સીધી રીતે જોડાયેલી કાનૂની શરત છે.
આ સમગ્ર કેસમાં અગાઉ કોન્ટ્રાક્ટર સામે પણ કાર્યવાહી થઈ હતી. અહેવાલ મુજબ ગેરકાયદે વૃક્ષ કાપવાના મામલામાં કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી આશરે રૂ.3.6 લાખની રકમ રિકવર થયા બાદ તેને હાઈકોર્ટ દ્વારા જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. બીજી તરફ વનકર્મીઓ સામે તેમની ફરજમાં બેદરકારી અને ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિને રોકવામાં નિષ્ફળ રહેવાના આક્ષેપોને લઈને કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
આ કેસનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ પાસુ એ છે કે, હાઈકોર્ટે જામીનની શરતને સીધી રીતે પર્યાવરણના પુનઃસ્થાપન સાથે જોડી છે. જે વિસ્તારમાં આશરે 1,690 વૃક્ષો કાપવામાં આવ્યા હોવાનો આરોપ છે, ત્યાં હવે આરોપી વનકર્મીઓએ પોતાના ખર્ચે 1,700 વૃક્ષો વાવવાના રહેશે. એટલે કે કોર્ટનો અભિગમ માત્ર આરોપીઓને જામીન આપવાનો નહીં પરંતુ પર્યાવરણને થયેલા નુકસાનની સામે વળતરરૂપે પુનઃવનીકરણ કરાવવાનો પણ છે.
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