આસારામને ગુજરાત હાઇકોર્ટ તરફથી મોટી રાહત: બળાત્કાર કેસમાં ૬ મહિનાના જામીન મંજૂર
આસારામ તરફથી જોધપુર કોર્ટના નિર્ણયને આધાર બનાવવામાં આવ્યો હતો અને જામીન અરજી માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી.
Published : November 6, 2025 at 3:33 PM IST
અમદાવાદ: બળાત્કાર કેસમાં જેલમાં બંધ આસારામ અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. આસારામને ગુજરાત હાઇકોર્ટે છ મહિના માટે જામીન મંજૂર કર્યા છે. જોધપુર કોર્ટના નિર્ણયને આધાર બનાવીને ગુજરાત હાઇકોર્ટે આસારામની જામીન અરજીને મંજૂર કરી છે. આસારામ તરફથી જોધપુર કોર્ટના નિર્ણયને આધાર બનાવવામાં આવ્યો હતો અને જામીન અરજી માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. તેના પર ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આજે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. તે દરમિયાન ગુજરાત હાઇકોર્ટે આસારામની જામીન મંજૂર કરી દીધી છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટમાંથી જામીન મળ્યા બાદ હવે આસારામને મોટી રાહત મળી છે અને ફરી આસારામ જેલમાંથી બહાર આવી શકે છે.
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન આસારામ તરફથી જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, જોધપુર કોર્ટે આસારામને છ મહિના માટે જામીન આપ્યા છે. તેઓ હૃદય સંબંધિત બીમારીથી પીડિત છે અને આસારામની ઉંમર ૮૬ વર્ષ છે, જેના કારણે તેમને સારવારનો અધિકાર છે. જો છ મહિનામાં અપીલની સુનાવણી આગળ વધે તો તેઓ ફરીથી જામીન માટે અરજી કરી શકશે.
આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, આસારામની તબિયતની સ્થિતિ જોતા જોધપુર હાઇકોર્ટે તેમને જામીન આપ્યા હતા, તેથી ગુજરાત હાઇકોર્ટ અલગ વલણ અપનાવી શકે નહીં. રાજસ્થાન સરકાર આ જામીનને પડકારે તો ગુજરાત સરકાર તેમ કરી શકશે.
રાજ્ય સરકાર તરફથી હાઇકોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, જોધપુર જેલમાં પૂરતી તબીબી સુવિધાઓ ન હોય તો તેમને સાબરમતી જેલમાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. ત્યારે પીડિતાના વકીલે જણાવ્યું હતું કે, આવી પરિસ્થિતિઓમાં પણ આસારામ અમદાવાદ, જોધપુર, ઇન્દોર વગેરે સ્થળોએ ફરતા રહ્યા છે. તેઓ ઋષિકેશથી મહારાષ્ટ્ર સુધી ફર્યા છે. જોધપુરમાં આયુર્વેદિક સારવાર ચાલુ છે અને તેમને કોઈ ફરિયાદ નથી.
જણાવી દઈએ કે, ૨૭ જૂને ગુજરાત હાઇકોર્ટે ૭ જુલાઈ સુધી આસારામની જામીન લંબાવી હતી. ત્યારબાદ ૩ જુલાઈએ એક મહિનાનું અને ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫એ ત્રીજી વાર જામીન લંબાવવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી ગુજરાત હાઇકોર્ટે ૧૯ ઓગસ્ટે ચોથી વાર ત્રણ સપ્ટેમ્બર સુધી જામીન લંબાવ્યા હતા.
અગાઉ ૨૭ ઓગસ્ટના દિવસે સુનાવણી દરમિયાન રાજસ્થાન હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના મેડિકલ રિપોર્ટ મુજબ આસારામની તબિયત એટલી ગંભીર નથી કે તેમના જામીન લંબાવવામાં આવે. જોકે, આસારામને સુવિધા આપવા માટે એક સહાયક રાખવાની છૂટ આપવામાં આવી હતી અને ૨૭ ઓગસ્ટે રાજસ્થાન હાઇકોર્ટે હંગામી જામીન લંબાવી ન હતી અને સરેન્ડર કરવાનો આદેશ કર્યો હતો. જેના પગલે આસારામે જોધપુર સેન્ટ્રલ જેલમાં આત્મસમર્પણ કર્યું હતું.
આસારામના મેડિકલ ચેકઅપ માટે ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫થી સવારે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. આસારામને જોધપુર હાઇકોર્ટના ઓર્ડરને લીધે સવારે ૧૦:૪૫ વાગ્યાની આસપાસ અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. અંદાજે ત્રણથી ચાર કલાક સુધી તેમનું ચેકઅપ ચાલ્યું હતું. એ સમયે આસારામને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલની ૧૩ નંબરની ઓપીડીમાં મેડિકલ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં ઈસીજી અને ઈકો કરવામાં આવ્યા હતા. જોધપુર કોર્ટે સિવિલ હોસ્પિટલને લેટર લખ્યું હતું, તેમાં જણાવ્યું હતું કે આરોગ્યની તપાસ કરવી. જેમાં બે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ, એક ન્યુરોલોજિસ્ટ, એક મેડિસિન ગેસ્ટ્રોલોજિસ્ટ અને નેફ્રોલોજિસ્ટ સાથે મેડિકલ બોર્ડની રચના કરીને જનરલ સર્જન સહિતના બધાએ આસારામની હેલ્થ ચેકઅપ કર્યો હતો.
ઉલ્લેખનીય છે કે, સુરતની મહિલાએ આસારામ સામે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. વર્ષ ૨૦૧૩માં બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી, જેમાં ગાંધીનગર કોર્ટ દ્વારા ૨૦૨૩માં આસારામને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.
સુરતની મહિલા આસારામ સામે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આસારામ દ્વારા ૧૯૯૭થી ૨૦૦૬ દરમિયાન અમદાવાદ અને મોટેરા આશ્રમમાં શારીરિક શોષણ થયેલો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ૨૦૧૩માં આસારામ સામે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. એ ફરિયાદ ગાંધીનગર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હોવાથી આસારામ સામે ગાંધીનગરમાં સમગ્ર કેસ ચાલ્યો હતો.
આ પણ વાંચો: