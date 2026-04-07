દુષ્કર્મ પીડિતા સગીરાને 25 સપ્તાહના ગર્ભપાત માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટની મંજૂરી
Published : April 7, 2026 at 9:16 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં 16 વર્ષીય દુષ્કર્મ પીડિતા સગીરાને 25 સપ્તાહના ગર્ભપાત માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ સગીરાએ ગર્ભ ચાલુ રાખવા માટે ઇચ્છા વ્યક્ત ન કરતા હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. આરોપી સામે સતલાસણા પોલીસ મથક ખાતે ચાલુ વર્ષે ગુનો નોંધાયો હતો.
અરજીની સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે મહેસાણાની સરકારી હોસ્પિટલને સગીરાની તબીબી તપાસ કરવા અને ગર્ભપાતમાં સંભવિત જોખમ અંગે વિગતવાર રિપોર્ટ રજૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. હોસ્પિટલ દ્વારા આપવામાં આવેલા રિપોર્ટ મુજબ ગર્ભપાત કરવો શક્ય હોવાનું જણાયું હતું.આ મેડિકલ રિપોર્ટના આધારે હાઈકોર્ટે સગીરાને ગર્ભપાત માટે મંજૂરી આપી છે. સાથે જ કોર્ટ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે.
કોર્ટના આદેશ અનુસાર, ગર્ભના DNA સેમ્પલ તપાસ અધિકારીને સોંપવાના રહેશે જેથી આરોપી સામે મજબૂત પુરાવા તરીકે તેનો ઉપયોગ થઈ શકે. આ ઉપરાંત ગર્ભપાત પહેલા સગીરાને તમામ જોખમોની સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવશે અને સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન તબીબી કાળજી રાખવામાં આવશે.
કોર્ટએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો બાળક જીવિત જન્મે તો તેને જન્મ બાદ યોગ્ય મેડિકલ સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. જો સગીરા બાળક રાખવા ઇચ્છતી ન હોય તો જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ મુજબ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
આ મામલે અરજદારના વકીલ પી.એસ. દત્તાએ જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટએ સગીરાના આરોગ્ય અને માનસિક સ્થિતિને પ્રાથમિકતા આપી માનવતાવાદી અભિગમ અપનાવ્યો છે. મેડિકલ બોર્ડના અભિપ્રાયને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જે પીડિતાને ન્યાય આપવાનો મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
આ નિર્ણયને કાનૂની અને માનવતાવાદી બંને દૃષ્ટિકોણથી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
