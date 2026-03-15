જેલમાં રહેલા આરોપી માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો અનોખો હુકમ, 14 વર્ષના પાલતુ શ્વાનની અંતિમક્રિયામાં સામેલ થવાની છૂટ આપી

14 વર્ષથી સાથે રહેતા પાલતુ શ્વાનના મૃત્યુબાદ અંતિમક્રિયામાં હાજરી આપવા આરોપીએ કોર્ટ પાસે હંગામી છૂટ માંગી હતી.

જેલમાં રહેલા આરોપી માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો અનોખો હુકમ
જેલમાં રહેલા આરોપી માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો અનોખો હુકમ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 10:34 AM IST

Updated : March 15, 2026 at 11:20 AM IST

અમદાવાદ: સુરતમાંથી એક અનોખો અને માનવિયતા દર્શાવતો કેસ ગુજરાત હાઇકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો છે. 14 વર્ષથી સાથે રહેલા પાલતુ શ્વાનના મૃત્યુ બાદ તેની અંતિમક્રિયામાં હાજરી આપવા માટે આરોપીએ કોર્ટ પાસે હંગામી છૂટ માંગતા હાઇકોર્ટે પોલીસ જાપ્તા સાથે હાજરી આપવા મંજૂરી આપી છે.

પ્રસ્તુત કેસ ફેબ્રુઆરી 2026 દરમિયાન સુરતના અઠવાલાઈન પોલીસ મથકે એક મહિલાએ પોતાના પતિ સહિત કેટલાક લોકો સામે ગંભીર આક્ષેપો સાથે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદ મુજબ મહિલાએ વર્ષ 2000માં 25 વર્ષની મુદતની પાંચ લાખ રૂપિયાની વીમા પોલિસી લીધી હતી, જે પાકતી મુદતે અંદાજે 19.87 લાખ રૂપિયા મળવાના હતા.

ફરિયાદમાં વધુમાં જણાવાયું હતું કે, પોલિસી લેતી વખતે મહિલાએ નોમિની તરીકે પોતાના પિતાનું નામ નોંધાવ્યું હતું. પરંતુ બાદમાં તેના પતિએ દસ્તાવેજમાં ફેરફાર કરી પિતાના નામ પર વ્હાઇટનર મારીને પોતાનું નામ લખી દીધું હતું. એટલું જ નહીં, પત્નીની ખોટી સહી કરી વીમા પોલિસી ઉપર લોન મેળવી રકમ ઉપાડી લીધી હતી. આ રીતે કુલ મળીને અંદાજે 17.69 લાખ રૂપિયા ઉપાડી લીધા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ફરિયાદના આધારે પોલીસે આરોપી પતિની ધરપકડ કરી હતી ત્યારબાદ આરોપીએ સુરતની અદાલતમાં જામીન અરજી કરી હતી જેમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે અરજદાર પત્નિ મનોરોગની સારવાર હેઠળ છે અને તેણે બે લાખ રૂપિયા પોતાની યુકેમાં રહેતી દીકરીને મોકલ્યા હોવાનું પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, આ દલીલોને ધ્યાનમાં લેતા સુરતની અદાલતે જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી ત્યારબાદ આરોપીએ ગુજરાત હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો અને નિયમિત જામીન માટે અરજી દાખલ કરી હતી. આ અરજી પેન્ડિંગ દરમિયાન એક અનોખી પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ હતી. અરજદાર સાથે છેલ્લા 14 વર્ષથી રહેલું પાલતુ શ્વાન મૃત્યુ પામ્યું હતું, જેના અંતિમક્રિયા વિધિમાં હાજરી આપવા માટે અરજદારે હાઇકોર્ટ પાસે હંગામી છૂટ માંગતી અરજી કરી હતી.

કેસની સુનવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે માનવિય દૃષ્ટિકોણ અપનાવી આરોપીને પોલીસ જાપ્તા સાથે પાલતુ શ્વાનની અંતિમક્રિયામાં હાજરી આપવા માટે તાત્કાલિક છૂટ આપી હતી. સાથે જ નિયમિત જામીન અરજી ઉપર આગામી સમયમાં વધુ સુનવણી રાખવામાં આવી છે.

આ મામલે અરજદાર પક્ષના વકીલ એડવોકેટ જય શાહએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપી અને તેનું પાલતુ શ્વાન લગભગ 14 વર્ષથી સાથે હતા અને બંને વચ્ચે લાગણીસભર સંબંધ હતો. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટ સમક્ષ હંગામી છૂટ માટે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેને કોર્ટ દ્વારા માન્ય રાખી માનવિય અભિગમ દાખવવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : March 15, 2026 at 11:20 AM IST

