'દીકરીના લગ્ન પ્રસંગે પિતા રહેશે હાજર' આ શરતે પતિ-પત્નીના સહમતિથી છૂટાછેડા, હાઈકોર્ટમાં સમાધાન

અમદાવાદના એક દંપતી વચ્ચે વર્ષોથી ચાલતો વિવાદ અંતે સમાધાનથી પૂર્ણ થતાં હાઇકોર્ટે પતિ દ્વારા ફેમિલી કોર્ટના ચુકાદા સામે દાખલ કરાયેલી અપીલનો નિકાલ કર્યો છે.

Published : March 8, 2026 at 10:30 AM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં એક અનોખો પરિવારિક વિવાદ સમાધાનથી પૂર્ણ થયો છે. અમદાવાદના એક દંપતી વચ્ચે વર્ષોથી ચાલતો વિવાદ અંતે સમાધાનથી પૂર્ણ થતાં હાઇકોર્ટે પતિ દ્વારા ફેમિલી કોર્ટના ચુકાદા સામે દાખલ કરાયેલી અપીલનો નિકાલ કર્યો છે. બંનેએ સહમતિથી છૂટાછેડા લેવા પર સંમતિ દર્શાવી છે.

વર્ષ 2018માં પત્નીએ ફેમિલી કોર્ટમાં દામ્પત્ય હક્કોની પુનઃસ્થાપના માટે અરજી કરી હતી. આ અરજીમાં પત્નીએ પતિ સાથે ફરીથી દાંપત્ય જીવન શરૂ કરાવવા માંગણી કરી હતી. ફેમિલી કોર્ટએ અરજી મંજૂર કરીને પતિને દાંપત્ય ફરજોનું પાલન કરવાનો હુકમ કર્યો હતો.

ફેમિલી કોર્ટના આ હુકમ સામે પતિએ વર્ષ 2019માં ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી હતી. અપીલની સુનાવણી દરમિયાન બંને પક્ષો વચ્ચે ચર્ચા શરૂ થઈ અને અંતે સમાધાન થયું. પત્નીની મુખ્ય ચિંતા તેમની દીકરીને લઈને હતી, જે હાલ 18 વર્ષની થઈ ચૂકી છે. પત્ની ઈચ્છતી હતી કે, ભવિષ્યમાં દીકરીના લગ્ન સમયે પિતા તરીકે પતિ હાજર રહે અને પિતાની તમામ જવાબદારીઓ નિભાવે. તેમાં ધાર્મિક વિધિઓ તેમજ સામાજિક રિવાજો પણ પૂર્ણ કરે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને બંને વચ્ચે સેટલમેન્ટ ડીલ કરવામાં આવી હતી.

સેટલમેન્ટ મુજબ બંને પતિ પત્ની સહમતિથી છૂટાછેડા લેશે અને પત્ની છૂટાછેડાની અરજીમાં સહયોગ આપશે. સાથે જ પતિ પોતાની દીકરી પ્રત્યે પિતાની તમામ જવાબદારીઓ નિભાવવાની સંમતિ આપી છે, અને દીકરીના લગ્ન સમયે હાજર રહી ધાર્મિક તેમજ સામાજિક વિધિઓ પૂર્ણ કરશે.

આ સેટલમેન્ટ મુજબ પતિ પત્ની અને દીકરીના નામે એક નક્કી રકમ આપશે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે હુકમ કર્યો છે કે, બે મહિનાની અંદર પતિ પત્ની અને દીકરીના નામે કુલ 5 લાખ રૂપિયાનો ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ આપશે. આ રકમ તેમની પસંદગીની નેશનલાઈઝ્ડ બેંકમાં ફિક્સ ડિપોઝિટ તરીકે મૂકવામાં આવશે.

અરજદાર પક્ષ તરફથી હાજર રહેલા એડવોકેટ ભાવિક શાહે જણાવ્યું હતું કે, બંને પક્ષો વચ્ચે દીકરીના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને સમાધાન થયું છે. કોર્ટ સમક્ષ સેટલમેન્ટ ડીલ રજૂ કરવામાં આવી હતી અને બંનેએ સહમતિથી છૂટાછેડા લેવા તેમજ દીકરીના લગ્ન સમયે પિતાની હાજરી અંગેની શરતો સ્વીકારી હતી. આ આધારે હાઇકોર્ટે અપીલનો નિકાલ કર્યો છે.

હાઇકોર્ટે વધુમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, બંને પક્ષો તેમની અનુકૂળતાએ ફેમિલી કોર્ટમાં સહમતિથી છૂટાછેડાની અરજી કરશે. ફેમિલી કોર્ટ આ અરજી ઉપર સ્વતંત્ર રીતે નિર્ણય કરશે અને હાઇકોર્ટના આ ચુકાદામાં કરાયેલા અવલોકનોને તેની સુનાવણી દરમિયાન ધ્યાનમાં નહીં લે.આ રીતે વર્ષોથી ચાલતો પરિવારિક વિવાદ અંતે સમાધાનથી પૂર્ણ થયો છે અને દીકરીના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને બંને પક્ષોએ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે.

સંપાદકની પસંદ

