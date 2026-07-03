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અંબાજી ઘર્ષણ કેસમાં હાઇકોર્ટનો મહત્વનો નિર્ણય: મુખ્ય આરોપી સહિત ત્રણને જામીન મંજૂર

હાઇકોર્ટે યોગ્ય શરતોને આધિન જામીન આપ્યા, સાથે જ સુનાવણી દરમિયાન સેશન્સ કોર્ટના આદેશમાં કરવામાં આવેલી કેટલીક ટિપ્પણીઓ અને નિર્દેશો અંગે પણ ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા

હાઇકોર્ટે યોગ્ય શરતોને આધિન જામીન આપ્યા, સાથે જ સુનાવણી દરમિયાન સેશન્સ કોર્ટના આદેશમાં કરવામાં આવેલી કેટલીક ટિપ્પણીઓ અને નિર્દેશો અંગે પણ ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા
હાઇકોર્ટે યોગ્ય શરતોને આધિન જામીન આપ્યા, સાથે જ સુનાવણી દરમિયાન સેશન્સ કોર્ટના આદેશમાં કરવામાં આવેલી કેટલીક ટિપ્પણીઓ અને નિર્દેશો અંગે પણ ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 3, 2026 at 7:14 PM IST

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અમદાવાદ: અંબાજીમાં વનકર્મીઓ અને સ્થાનિકો વચ્ચે થયેલા ઘર્ષણના કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ રાહત આપતા મુખ્ય આરોપી સહિત ત્રણ આરોપીઓને નિયમિત જામીન મંજૂર કર્યા છે. હાઇકોર્ટે યોગ્ય શરતોને આધિન જામીન આપવાનો હુકમ કર્યો છે. સાથે જ કેસની સુનાવણી દરમિયાન સેશન્સ કોર્ટના આદેશમાં કરવામાં આવેલી કેટલીક ટિપ્પણીઓ અને નિર્દેશો અંગે પણ ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે.

હાઇકોર્ટે પોતાના આદેશમાં નોંધ્યું છે કે પ્રોસિક્યુશનનો મુખ્ય આધાર એક વીડિયોને ગણાવવામાં આવ્યો છે. જોકે, જે વીડિયોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તે ચાર્જશીટનો ભાગ જ નથી. આવી સ્થિતિમાં માત્ર તે વીડિયોના આધારે આરોપીઓ સામે પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ગંભીર તારણ કાઢવું યોગ્ય ગણાય નહીં. કોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું કે જામીન અરજીનો નિર્ણય કરતી વખતે ઉપલબ્ધ પુરાવા અને ચાર્જશીટમાં સમાવિષ્ટ સામગ્રીના આધારે જ વિચારણા થવી જોઈએ. ચાર્જશીટનો ભાગ ન હોય તેવા પુરાવા પર વધુ નિર્ભરતા રાખવી યોગ્ય નથી.આ કેસમાં સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલી કેટલીક ટિપ્પણીઓ અંગે પણ ગુજરાત હાઇકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. કોર્ટે જણાવ્યું કે સેશન્સ કોર્ટ જામીન અરજીની મર્યાદિત સુનાવણી દરમિયાન પોતાના અધિકારક્ષેત્રથી આગળ વધીને કેટલાક નિર્દેશો આપ્યા હોવાનું પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જણાય છે. આ મુદ્દે હાઇકોર્ટે ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવતા સંબંધિત કાયદા અધિકારીઓ પાસેથી સ્પષ્ટતા પણ માંગી છે.

અરજદારો તરફથી સિનિયર એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકે દલીલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, તપાસ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે અને ચાર્જશીટ પણ દાખલ થઈ ગઈ છે. આરોપીઓ હવે તપાસમાં કોઈ અવરોધ ઉભો કરે તેવી શક્યતા નથી. જે વીડિયોનો આધાર લેવામાં આવી રહ્યો છે તે ચાર્જશીટનો ભાગ જ નથી, તેથી માત્ર તેના આધારે આરોપીઓને સતત જેલમાં રાખી શકાય નહીં. જામીન એ નિયમ છે જ્યારે જેલ અપવાદ છે, તેવા સ્થાપિત કાનૂની સિદ્ધાંતને ધ્યાનમાં રાખીને આરોપીઓને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ ગુજરાત હાઇકોર્ટે મુખ્ય આરોપી સહિત ત્રણેય આરોપીઓને યોગ્ય શરતોને આધિન નિયમિત જામીન મંજૂર કર્યા છે. સાથે જ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા કરાયેલી કેટલીક ટિપ્પણીઓ અને અધિકારક્ષેત્રથી વધુ જઈને આપવામાં આવેલા નિર્દેશો અંગે સ્પષ્ટતા માંગતા આ મુદ્દાને પણ ગંભીરતાથી નોંધ્યો છે.

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AMBAJI CONFLICT
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