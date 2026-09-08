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આસારામને ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ઝટકો: 20 દિવસના પેરોલ છતાં હંગામી જામીન નહીં, અરજી ફગાવાઈ

બળાત્કારના ગુનામાં સજા ભોગવી રહેલા આસારામને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.

આસારામને ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ઝટકો
આસારામને ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ઝટકો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 12:34 PM IST

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અમદાવાદ: બળાત્કારના ગુનામાં સજા ભોગવી રહેલા આસારામને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. આસુમલ ઉર્ફે આસારામ દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કરવામાં આવેલી હંગામી જામીનની અરજી પર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. બંને પક્ષની દલીલો સાંભળ્યા બાદ હાઈકોર્ટે આસારામની હંગામી જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે.

આસારામને મોટો ઝટકો

આસારામ તરફથી હંગામી જામીન મેળવવા માટે મુખ્ય આધાર તરીકે જોધપુર હાઈકોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા 20 દિવસના પેરોલનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. આસારામને રાજસ્થાનમાં મળેલી પેરોલની રાહતને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતમાં પણ તેમને હંગામી જામીન આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી.

જોકે, આસારામની અરજીનો ગુજરાત સરકાર તરફથી વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. રાજ્ય સરકાર તરફથી સરકારી વકીલ હાર્દિક દવે હાઈકોર્ટ સમક્ષ હાજર રહ્યા હતા. સરકારી વકીલે હંગામી જામીન આપવાની માંગ સામે કોર્ટ સમક્ષ રાજ્ય સરકારનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો.

મહત્વનું છે કે પેરોલ અને જામીન કાયદાકીય રીતે અલગ પ્રકારની રાહત છે. પેરોલ સામાન્ય રીતે જેલમાં સજા ભોગવી રહેલા કેદીને ચોક્કસ કારણો અને નક્કી કરેલી શરતો હેઠળ મર્યાદિત સમય માટે જેલની બહાર જવાની મંજૂરી આપે છે. જ્યારે જામીનનો પ્રશ્ન કોઈ કેસમાં આરોપી અથવા દોષિત વ્યક્તિની કસ્ટડીમાંથી મુક્તિ સાથે સંબંધિત હોય છે. તેથી એક કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી પેરોલની રાહતના આધારે અન્ય કેસ અથવા અન્ય રાજ્યમાં આપમેળે જામીનનો અધિકાર ઊભો થતો નથી.

હાઈકોર્ટમાં થયેલી સુનાવણી દરમિયાન આસારામ તરફથી હંગામી રાહત મેળવવા માટે રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી, જ્યારે રાજ્ય સરકાર તરફથી તેનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. બંને પક્ષની રજૂઆતો અને કેસના સંજોગોને ધ્યાનમાં લીધા બાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટે અંતે આસારામની હંગામી જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે. જોધપુર હાઈકોર્ટ દ્વારા મળેલા 20 દિવસના પેરોલના આધારે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કરવામાં આવેલી હંગામી જામીનની માંગને અદાલતે સ્વીકારી નથી. આ નિર્ણય સાથે આસારામને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી હાલ કોઈ હંગામી જામીનની રાહત મળી નથી.

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ASARAM BAIL REJECTED

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