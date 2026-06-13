બિમારી અને અકસ્માતોથી થતા સિંહોના મૃત્યુથી ગુજરાત હાઇકોર્ટ ચિંતિત: “આ અપ્રિય સમાચાર”, સરકાર પાસે માગ્યો જવાબ
સરકારે કોર્ટને વધુમાં જણાવ્યું કે, સિંહ કોરિડોર વિસ્તારમાં રેલવે લાઇનને બ્રોડગેજમાં રૂપાંતરિત કરવાની યોજના હાલ માટે પડતી મુકવામાં આવી છે.
Published : June 13, 2026 at 7:13 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતના ગૌરવ સમાન એશિયાટિક સિંહોના બિમારી અને અકસ્માતોથી થતા મૃત્યુને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટે ફરી એકવાર ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. વર્ષ 2018માં મીડિયામાં પ્રકાશિત અહેવાલોના આધારે શરૂ કરાયેલી સુઓમોટો પિટિશનની સુનવણી દરમિયાન ચીફ જસ્ટિસ સુનિતા અગરવાલ અને જસ્ટિસ ડી.એન. રેની બેન્ચે સિંહોના તાજેતરના મૃત્યુના અહેવાલોને “અપ્રિય સમાચાર” ગણાવ્યા હતા.
સુનવણી દરમિયાન કોર્ટે ગીર અને આસપાસના સિંહ કોરિડોર વિસ્તારમાં પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિસ્ટાડોમ કોચ સાથે ટ્રેન દોડાવવાની સરકારની યોજનાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. કોર્ટે સરકારી પક્ષને પૂછ્યું હતું કે જ્યારે સિંહોની સુરક્ષા સૌથી મોટો મુદ્દો છે ત્યારે આ પ્રકારની યોજનાઓમાં સુરક્ષાના કયા માપદંડો અપનાવવામાં આવશે.
રાજ્ય સરકાર તરફથી રજૂઆત કરતા મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કએ કોર્ટને જણાવ્યું કે સિંહોના વસવાટ વિસ્તારને આવરી લેતા રેલવે ટ્રેક પર આધુનિક ઇન્ટ્રુઝન ડિટેક્શન ડિવાઇસ લગાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટ ઓગસ્ટ 2026 સુધી પૂર્ણ થઈ જશે.
તેમણે જણાવ્યું કે ડિવાઇસ કાર્યરત થયા બાદ રેલવે ટ્રેકથી આશરે 15 મીટરના વિસ્તારમાં સિંહો અથવા અન્ય જંગલી પ્રાણીઓની હલનચલનની અગાઉથી જાણ થઈ શકશે. આ માહિતી રેલવેના લોકો પાયલટ તેમજ વન વિભાગના અધિકારીઓ સુધી તાત્કાલિક પહોંચશે, જેના કારણે અકસ્માતની શક્યતા લગભગ શૂન્ય બની જશે.
સરકારે કોર્ટને વધુમાં જણાવ્યું કે, સિંહ કોરિડોર વિસ્તારમાં રેલવે લાઇનને બ્રોડગેજમાં રૂપાંતરિત કરવાની યોજના હાલ માટે પડતી મુકવામાં આવી છે. ઉપરાંત ચોમાસા પહેલાં અંડરપાસ અને વાઇલ્ડલાઇફ ક્રોસિંગ વિસ્તારોની સફાઈ અને જાળવણીની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે જેથી જંગલી પ્રાણીઓની અવરજવર સરળ બની રહે.
કોર્ટે આ સમગ્ર મુદ્દે રેલવે અને વન વિભાગની સંયુક્ત કમિટી દ્વારા વિગતવાર અહેવાલ રજૂ કરવાનો નિર્દેશ પણ આપ્યો છે. જામનગર, રાજુલા, મહુવા અને પીપાવાવ જેવા વિસ્તારો, જ્યાં એશિયાટિક સિંહોની નોંધપાત્ર હાજરી છે અને જે ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન હેઠળ આવે છે, ત્યાં આ આધુનિક સુરક્ષા વ્યવસ્થા અમલમાં મૂકવામાં આવી રહી છે.
હાઈ લેવલ કમિટીએ મંજૂર કરેલા આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ જંગલમાંથી પસાર થતી રેલવે લાઈનની સમાંતર ફાઈબર ઓપ્ટિક કેબલ નાખવામાં આવશે. જેના આધારે સિંહોની હલચલ અંગે રિયલ ટાઈમ એલર્ટ મળશે અને ટ્રેનની ગતિ નિયંત્રિત કરીને અકસ્માતો અટકાવી શકાશે.
સરકારે કોર્ટને જણાવ્યું કે ચાલુ વર્ષ દરમિયાન ટ્રેન અકસ્માતમાં એક પણ સિંહનું મૃત્યુ નોંધાયું નથી, જે સુરક્ષા વ્યવસ્થાની અસરકારકતા દર્શાવે છે.
કોર્ટને જણાવાયું હતું કે રેલવે અને વન વિભાગના સચિવોની દેખરેખ હેઠળ એક હાઈ લેવલ કમિટી કાર્યરત છે. જેમાં વન્યજીવ અને રેલવે ક્ષેત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપરાંત પર્યાવરણ મંત્રાલયના પ્રતિનિધિઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
આ કમિટી સિંહોના સંરક્ષણ, રેલવે અકસ્માત નિવારણ, કોરિડોર મેનેજમેન્ટ અને નવી ટેક્નોલોજીના અમલીકરણ જેવા મુદ્દાઓ પર સતત દેખરેખ રાખી રહી છે.
મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કએ કોર્ટને ખાતરી આપી હતી કે રાજ્ય સરકાર એશિયાટિક સિંહોની સુરક્ષા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. રેલવે ટ્રેક પર આધુનિક ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ, અંડરપાસની જાળવણી અને સંકલિત કામગીરી દ્વારા સિંહોના અપમૃત્યુના બનાવોને રોકવા માટે સતત પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.