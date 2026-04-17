મોટેરા આશ્રમ કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે આશ્રમની અરજી ફગાવી, 50,000 ચોરસ મીટરથી વધુ જમીન સરકારને પરત મળશે

આશરે 50,000 ચોરસ મીટરથી વધુની કિંમતી જમીન હવે સરકારને પરત મળશે, જેનો ઉપયોગ સ્પોર્ટ્સ સિટી વિકસાવવા માટે કરવામાં આવશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 17, 2026 at 12:23 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાંથી મોટા અને મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે, જ્યાં મોટેરા વિસ્તાર સાથે જોડાયેલ આસારામ આશ્રમની લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી કાયદાકીય ગૂંચવણ હવે અંતે દૂર થઈ ગઈ છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે સિંગલ જજના હુકમને પડકારતી આશ્રમની અરજી ફગાવી દીધી છે, જેને કારણે રાજ્ય સરકારને મોટો કાયદાકીય લાભ મળ્યો છે.

આ કેસમાં હાઇકોર્ટે નોંધ્યું કે આસારામ એક હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્ડર છે, એટલે કે નિયમિત રીતે કાયદાનો ભંગ કરનાર વ્યક્તિ હોવાના કારણે તેને કોઈપણ પ્રકારની રાહત આપી શકાય નહીં. આ કડક ટિપ્પણી સાથે હાઇકોર્ટે આશ્રમ તરફથી કરાયેલા તમામ દાવાઓને નામંજૂર કર્યા છે.

સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કે કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે મોટેરા વિસ્તારમાં આવેલી આશ્રમની જમીન જાહેર હિત માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. આ જમીનનો ઉપયોગ ભવિષ્યમાં સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવવા માટે થવાનો છે, ખાસ કરીને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને ઓલિમ્પિક જેવા વૈશ્વિક ઇવેન્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકાર આયોજન કરી રહી છે.

સરકારી વકીલ જી.એચ વિર્કે વધુમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આશ્રમ દ્વારા કાયદાનો ભંગ કરીને જમીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને સરકારને તે જમીન પર સંપૂર્ણ અધિકાર છે. કોર્ટએ તેમની તમામ દલીલોને માન્ય રાખતા સરકારના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો છે.

આ ચુકાદાથી હવે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ આસપાસ અન્ય આધુનિક સ્ટેડિયમ અને સ્પોર્ટ્સ સુવિધાઓ વિકસાવવા માટેનો રસ્તો સંપૂર્ણ રીતે સાફ થઈ ગયો છે. આશરે 50,000 ચોરસ મીટરથી વધુની કિંમતી જમીન હવે સરકારને પરત મળશે, જેનો ઉપયોગ સ્પોર્ટ્સ સિટી વિકસાવવા માટે કરવામાં આવશે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, આ નિર્ણય માત્ર એક કાયદાકીય જીત નથી, પરંતુ ગુજરાતમાં ભવિષ્યના સ્પોર્ટ્સ ડેવલપમેન્ટ માટે એક મોટું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. આ સાથે જ ભારતના કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની અને ઓલિમ્પિકના સ્વપ્નને પણ નવી દિશા મળી શકે છે.

