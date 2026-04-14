'પત્ની પાસે ઉચ્ચ ડિગ્રી હોય તો ભરણપોષણ આપવાથી છટકી ન શકાય, પતિને 10 હજાર ચૂકવવાનો હાઈકોર્ટનો આદેશ

અમદાવાદ ફેમિલી કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા આદેશને યથાવત રાખતાં હાઈકોર્ટે પતિને દર મહિને 10 હજાર રૂપિયા ભરણપોષણ ચૂકવવાનો નિર્દેશ માન્ય ઠેરવ્યો છે.

ભરણપોષણ કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ચુકાદો (Pexels)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 14, 2026 at 7:29 AM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે ભરણપોષણ સંબંધિત એક મહત્વપૂર્ણ કેસમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, પત્ની પાસે LL.B જેવી ઉચ્ચ ડિગ્રી હોવા માત્રથી તેને ભરણપોષણ આપવાનો ઇન્કાર કરી શકાય નહીં. અમદાવાદ ફેમિલી કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા આદેશને યથાવત રાખતાં હાઈકોર્ટે પતિને દર મહિને 10 હજાર રૂપિયા ભરણપોષણ ચૂકવવાનો નિર્દેશ માન્ય ઠેરવ્યો છે.

આ કેસમાં પત્નીએ ભરણપોષણની રકમ વધારીને 25 હજાર રૂપિયા કરવાની માંગ સાથે હાઈકોર્ટમાં રિવિઝન અરજી કરી હતી. જોકે, હાઈકોર્ટે બંને પક્ષોની દલીલો અને પુરાવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને 10 હજાર રૂપિયાની રકમ યોગ્ય ગણાવી અને વધારાની માંગને નામંજૂર કરી.

કેસની વિગતો મુજબ, પતિ-પત્નીના લગ્ન વર્ષ 2008માં થયા હતા. પત્નીનો આક્ષેપ હતો કે, પતિ મ્યુઝિકલ ઇવેન્ટ્સનું આયોજન કરીને ભારતમાં અને વિદેશમાં સારા પૈસા કમાતો હતો. પરંતુ સમય જતા તે દારૂની લતનો શિકાર બન્યો અને પત્ની સાથે દુર્વ્યવહાર કરતો હતો. લગ્નના થોડા સમય બાદ જ પત્ની પર માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ શરૂ થયો હતો અને દહેજની માંગ પણ કરવામાં આવી હતી.

પરિસ્થિતિ બગડતા વર્ષ 2013થી બંને અલગ રહેવા લાગ્યા અને અંતે વર્ષ 2016માં છૂટાછેડા લીધા. બાદમાં પતિએ બીજા લગ્ન પણ કરી લીધા. પત્નીએ તે જ વર્ષે ભરણપોષણ માટે કોર્ટમાં અરજી કરી, જેમાં શરૂઆતમાં 2 હજાર રૂપિયાનો વચગાળાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં ફેમિલી કોર્ટએ આ રકમ વધારીને 10 હજાર રૂપિયા મહિને નક્કી કરી હતી.

હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન પત્ની તરફથી દલીલ કરવામાં આવી કે, 10 હજાર રૂપિયા તેની જરૂરિયાતો માટે પૂરતા નથી અને પતિની આવકનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું નથી. જ્યારે પતિએ પોતાની આવક ખૂબ ઓછી હોવાનું જણાવીને દલીલ કરી હતી કે, તે રોજના 200-250 રૂપિયા જ કમાય છે. જો કે, હાઈકોર્ટે દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે નોંધ્યું કે પતિની આવક આશરે 33 હજાર રૂપિયા પ્રતિ મહિના જેટલી છે. આ સંજોગોમાં પતિ પોતાની કાયદેસરની જવાબદારીમાંથી પલાયન કરી શકતો નથી.

અરજદારના વકીલ મૌલિક વાઘેલા એ જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટએ ખૂબ સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું છે કે, માત્ર શૈક્ષણિક લાયકાતના આધારે ભરણપોષણનો ઇન્કાર કરી શકાય નહીં. મહત્વની બાબત એ છે કે પત્ની વાસ્તવમાં પોતાની જીવનજરુરિયાતો પૂરી કરી શકે છે કે નહીં. આ કેસમાં કોર્ટે બંને પક્ષોની આર્થિક સ્થિતિ અને પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સંતુલિત નિર્ણય આપ્યો છે. જો ભવિષ્યમાં પરિસ્થિતિ બદલાય, તો કાયદા મુજબ ભરણપોષણમાં ફેરફાર માટે ફરી અરજી કરી શકાય છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટનો આ નિર્ણય એક મહત્વપૂર્ણ કાનૂની સિદ્ધાંતને મજબૂત બનાવે છે કે, ભરણપોષણનો હક માત્ર શૈક્ષણિક લાયકાતથી નક્કી થતો નથી, પરંતુ વાસ્તવિક આર્થિક પરિસ્થિતિ અને નિર્ભરતા પર આધારિત હોય છે.

