ETV Bharat / state

સગીર પર ગેંગરેપ અને સગીર પર હત્યાનો આરોપ, બે અલગ અલગ કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો

એક કેસમાં સગીર પર ગેંગરેપ અને હત્યાનો આક્ષેપ છે, જ્યારે બીજા કેસમાં સગીર પર હત્યાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 14, 2026 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટે કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા બે સગીર આરોપીઓને જામીન આપતા મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. એક કેસમાં સગીર પર ગેંગરેપ અને હત્યાનો આક્ષેપ છે, જ્યારે બીજા કેસમાં સગીર પર હત્યાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે.

પ્રથમ કેસમાં વર્ષ 2021માં કરજણ પોલીસ મથકે નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ 14 વર્ષના સગીર પર 37 વર્ષીય મહિલાના સામૂહિક દુષ્કર્મ અને હત્યામાં સામેલ હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. નીચલી અદાલતે જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી, ત્યારબાદ મામલો હાઇકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો.સગીરના વકીલે દલીલ કરી હતી કે તે ગુનાની ગંભીરતા સમજવા જેટલો પરિપક્વ નહોતો અને તેના વિરુદ્ધ માત્ર સહ-આરોપીના નિવેદનના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. હાઇકોર્ટે પ્રોબેશન ઓફિસરના રિપોર્ટને ધ્યાનમાં લઈ નોંધ્યું હતું કે સગીર આ ઘટનાની સંપૂર્ણ સમજણ રાખતો નથી, જેના આધારે તેને જામીન આપવામાં આવ્યા છે.

બીજા કેસમાં વાપી ટાઉન પોલીસ મથકે માર્ચ 2025માં એક અજાણ્યા વ્યક્તિની હત્યાનો ગુનો નોંધાયો હતો. જેમાં કેટલાક સગીરો સામે આરોપ મૂકાયા હતા. ઘટનામાં એક ભિખારીને લાકડાં અને પથ્થરોથી માર મારીને મોતને ઘાટ ઉતારવાનો આરોપ છે.આ કેસમાં પણ સગીરના વકીલે રજૂઆત કરી હતી કે તેને પરિસ્થિતિજન્ય પુરાવાના આધારે ખોટી રીતે ફસાવવામાં આવ્યો છે અને તપાસ પૂર્ણ થઈ ચૂકતા તથા ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગયેલ હોવાથી તેને જામીન મળવા જોઈએ.

અરજદારના વકીલ ભરત દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટનો મુખ્ય હેતુ સજા નહીં પરંતુ સુધાર અને પુનઃવસન છે. કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા કિશોરોને સમાજમાં ફરીથી સામેલ કરવા માટે તેમને તક આપવી જરૂરી છે. આ કેસોમાં પણ સગીરોને પરિસ્થિતિજન્ય પુરાવાના આધારે સંકળવામાં આવ્યા હતા, જેને ધ્યાનમાં રાખીને હાઇકોર્ટે યોગ્ય નિર્ણય લીધો છે.

સામે સરકારી વકીલે ગુનાની ગંભીરતા અને સમાજની સુરક્ષા મુદ્દે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો, પરંતુ હાઇકોર્ટે બંને પક્ષોની દલીલો અને પુરાવાઓનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ સગીરોને શરતી જામીન આપ્યા છે.કોર્ટ દ્વારા પ્રોબેશન ઓફિસરને નિયમિત રિપોર્ટ આપવા અને જરૂર પડે તો મનોચિકિત્સક સહાય આપવાના પણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે.

આ ચુકાદો એક વખત ફરી સ્પષ્ટ કરે છે કે કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા સગીરો માટે કોર્ટ સુધારાત્મક અભિગમ અપનાવે છે, જ્યાં ન્યાય સાથે પુનઃવસનને પણ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે.

TAGGED:

VERDICT SEPARATE CASES
GANG RAPE
MURDER
COMMITTED BY MINOR
GUJARAT HIGH COURT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.