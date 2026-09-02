સ્પા કે કૂટણખાનામાં પકડાયેલ ગ્રાહકો સામે કેસ કરી શકાય નહીં ગુજરાત હાઈકોર્ટ
સ્પા સેન્ટર કે કૂટણખાના પર દરોડા મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો
Published : September 2, 2026 at 4:21 PM IST
અમદાવાદ: સુરતના ઓલપાડમાં કૂટણખાના પર દરોડા દરમિયાન ઝડપાયેલા એક વ્યક્તિને ગુજરાત હાઈકોર્ટે મોટી રાહત આપી છે. માત્ર ગ્રાહક તરીકે સ્થળ પર હાજર હોવાના આધારે અનૈતિક માનવ વેપાર નિવારણ કાયદા હેઠળ ગુનો ચલાવી શકાય નહીં, એવું નોંધતા હાઈકોર્ટે આરોપી નંબર-8 સામેની એફઆઈઆર, ચાર્જશીટ અને નીચલી કોર્ટમાં ચાલી રહેલી સમગ્ર ફોજદારી કાર્યવાહી રદ કરવાનો હુકમ કર્યો છે.
પ્રસ્તુત કેસ આ સુરતના ઓલપાડ પોલીસ સ્ટેશન, સુરત ગ્રામ્યમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆર સાથે સંકળાયેલો છે. 20 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ નોંધાયેલી એફઆઈઆરમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 143(2), 143(3) અને 61(2)(એ) ઉપરાંત અનૈતિક માનવ વેપાર નિવારણ અધિનિયમ, 1956ની કલમ 3, 4 અને 5 હેઠળ ગુના નોંધવામાં આવ્યા હતા. તપાસ બાદ પોલીસે 28 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ આરોપનામું દાખલ કર્યું હતું.
આ કેસમાં આરોપ તરીકે સામેલ વ્યક્તિ તરફથી એડવોકેટ પાર્થ બી. ઠુમ્મરે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કાર્યવાહી રદ કરવાની અરજી કરી હતી. અરજદાર તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે પોલીસના કેસ મુજબ અરજદાર માત્ર ગ્રાહક તરીકે ઘટનાસ્થળેથી ઝડપાયો હતો. પીડિતાઓના નિવેદનમાં પ્રતિ ગ્રાહક રૂ.1,500ની ચુકવણી અંગેનો ઉલ્લેખ હતો, પરંતુ અરજદાર કોઈ વ્યક્તિને વેશ્યાવૃત્તિમાં ધકેલનાર, દલાલ કે વેશ્યાવૃત્તિ માટે વ્યક્તિને મેળવવા અથવા લાવવા માટેની કોઈ ભૂમિકા ભજવતો હોવાનો ચોક્કસ આક્ષેપ કે સામગ્રી રેકોર્ડ પર નથી.
અરજદારના વકીલ પાર્થ ઠુમ્મરની મુખ્ય દલીલ એવી હતી કે માત્ર ગ્રાહક હોવાના આધારે અનૈતિક માનવ વેપાર નિવારણ અધિનિયમની કલમ 3, 4 અને 5 લાગુ કરી શકાય નહીં. ખાસ કરીને કલમ 5 હેઠળ કોઈ વ્યક્તિને વેશ્યાવૃત્તિ માટે વ્યક્તિને લાવનાર અથવા મેળવવા માટેની ભૂમિકા ભજવનાર ગણાવવા માટે તેની ચોક્કસ ભૂમિકા સાબિત થવી જરૂરી છે. માત્ર સેવા લેવા માટે નાણાં ચૂકવનાર વ્યક્તિને આપમેળે દલાલ કે વેશ્યાવૃત્તિ કરાવનાર ગણી શકાય નહીં, એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
અરજદાર તરફથી આ દલીલના સમર્થનમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટ સહિત અન્ય હાઈકોર્ટના અગાઉના ચુકાદાઓનો પણ આધાર લેવામાં આવ્યો હતો. દલીલનો મુખ્ય મુદ્દો એ હતો કે વ્યક્તિની ચોક્કસ ભૂમિકા વિના માત્ર એટલા માટે કાયદાની જોગવાઈઓ લાગુ કરી શકાય નહીં કે તે કૂટણખાના અથવા દેહવ્યાપારના સ્થળે ગ્રાહક તરીકે હાજર હતો.જોકે, રાજ્ય તરફથી સરકારી વકીલ નિરાજ શર્માએ કાર્યવાહી રદ કરવાની અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો. રાજ્યએ દલીલ કરી હતી કે પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે અને આરોપનામું પણ દાખલ થઈ ગયું છે. તપાસ દરમિયાન અરજદાર ઘટનાસ્થળે હાજર હોવાનું સામે આવ્યું છે અને તેની ભૂમિકા ગ્રાહક તરીકે દર્શાવવામાં આવી છે. રાજ્ય તરફથી એ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું કે અરજદાર સામે અગાઉના બે ગુનાહિત ઇતિહાસ છે અને તેથી આ તબક્કે એફઆઈઆર તથા આરોપનામું રદ કરવું યોગ્ય નથી.
હાઈકોર્ટે બંને પક્ષની દલીલો અને કેસના રેકોર્ડ પર રહેલી સામગ્રીનું પરીક્ષણ કર્યું હતું. કોર્ટે નોંધ્યું કે અરજદાર સામેના આક્ષેપોને જોતાં તેને માત્ર ગ્રાહક તરીકેની ભૂમિકાના આધારે વેશ્યાવૃત્તિ માટે કોઈ વ્યક્તિને લાવનાર કે મેળવવા માટેની ભૂમિકા ભજવનાર ગણી શકાય નહીં. તેથી અનૈતિક માનવ વેપાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ તેની સામે કાર્યવાહી ચાલુ રાખવા માટે જરૂરી કાયદાકીય આધાર પૂરતો ઉપલબ્ધ નથી.
એડવોકેટ પાર્થ ઠુમ્મર એ જણાવ્યું હતું કેગુજરાત હાઈકોર્ટે આરોપી નંબર 8ની કાર્યવાહી રદ કરવાની અરજી મંજૂર કરી છે. પરિણામે 20 ડિસેમ્બર, 2025ની એફઆઈઆર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026નું આરોપનામું અને ઓલપાડ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ ફોજદારી કેસ સહિત અરજદાર સામેની તમામ ફોજદારી કાર્યવાહી રદ કરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.
આ ચુકાદાનો મહત્વનો કાનૂની મુદ્દો એ છે કે કૂટણખાના અથવા દેહવ્યાપારના સ્થળે દરોડા દરમિયાન કોઈ વ્યક્તિ ગ્રાહક તરીકે મળી આવે એટલા માત્રથી તેને વેશ્યાવૃત્તિ કરાવનાર, દલાલ અથવા કોઈ વ્યક્તિને વેશ્યાવૃત્તિ માટે લાવનાર કે મેળવવા માટેની ભૂમિકા ભજવનાર ગણાવી શકાય નહીં. વ્યક્તિની ચોક્કસ ભૂમિકા અને કાયદાની સંબંધિત જોગવાઈના જરૂરી તત્વો રેકોર્ડ પર હોવા જરૂરી છે. જોકે, આ ચુકાદો દરેક કૂટણખાના કે દેહવ્યાપારના સ્થળે ગ્રાહક સામે આપમેળે કાર્યવાહી રદ કરવાનો સામાન્ય નિયમ નથી. દરેક કેસમાં એફઆઈઆરના ચોક્કસ આક્ષેપો, તપાસ દરમિયાન સામે આવેલી સામગ્રી અને આરોપીની વાસ્તવિક ભૂમિકા આધારે કોર્ટ નિર્ણય લે છે.
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