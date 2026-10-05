ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલની સુપ્રીમ કોર્ટમાં નિમણૂક, કેન્દ્ર સરકારે બહાર પાડ્યું નોટિફિકેશન
તેમણે સિવિલ અને ફોજદારી અપીલ, સેવા સંબંધિત મામલા, જમીન સંપાદન, આંતરિક અપીલ અને બંધારણીય બાબતો સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મહત્વપૂર્ણ કામગીરી કરી હતી.
Published : October 5, 2026 at 6:50 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલની સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકારના કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલયના ન્યાય વિભાગે આજે એટલે કે 5 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ સત્તાવાર નોટિફિકેશન બહાર પાડીને તેમની નિમણૂકની જાહેરાત કરી છે. ભારતના બંધારણની કલમ 124(2) હેઠળ મળેલી સત્તાનો ઉપયોગ કરીને રાષ્ટ્રપતિએ તેમની સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશ તરીકે નિમણૂક કરી છે. તેઓ જે તારીખે પદનો કાર્યભાર સંભાળશે ત્યારથી આ નિમણૂક અમલમાં આવશે.Body:જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલનો જન્મ 30 એપ્રિલ, 1966ના રોજ થયો હતો. તેમણે 1986માં લખનૌ યુનિવર્સિટીમાંથી બી.એસસી.ની પદવી મેળવી હતી અને 1990માં અવધ યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદાની સ્નાતક પદવી મેળવી હતી. 16 ડિસેમ્બર, 1990ના રોજ તેમણે ઉત્તર પ્રદેશ બાર કાઉન્સિલમાં એડવોકેટ તરીકે નોંધણી કરાવી હતી અને મુખ્યત્વે અલાહાબાદ હાઈકોર્ટમાં સિવિલ, રિટ, મૂળ અને વાણિજ્યિક અધિકારક્ષેત્રમાં વકીલાત કરી હતી.
લગભગ 21 વર્ષની વકીલાત બાદ 21 નવેમ્બર, 2011ના રોજ જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલની અલાહાબાદ હાઈકોર્ટના એડિશનલ જજ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ 6 ઓગસ્ટ, 2013ના રોજ તેમણે કાયમી ન્યાયાધીશ તરીકે શપથ લીધા હતા. અલાહાબાદ હાઈકોર્ટમાં ન્યાયાધીશ તરીકે તેમણે સિવિલ અને ફોજદારી અપીલ, સેવા સંબંધિત મામલા, જમીન સંપાદન, આંતરિક અપીલ અને બંધારણીય બાબતો સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મહત્વપૂર્ણ કામગીરી કરી હતી.
જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલ તાલીમબદ્ધ અને પ્રમાણિત મધ્યસ્થ પણ છે. તેઓ અલાહાબાદ હાઈકોર્ટની મધ્યસ્થતા અને સમાધાનની તાલીમ મેળવનાર પ્રથમ બેચનો હિસ્સો રહ્યા હતા. એપ્રિલ 2023માં અલાહાબાદ હાઈકોર્ટના સૌથી વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ તરીકે તેમની ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તામંડળના કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.
અલાહાબાદ હાઈકોર્ટમાં ન્યાયાધીશ તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન જસ્ટિસ અગ્રવાલે અનેક વહીવટી સમિતિઓમાં પણ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સંભાળી હતી. જેમાં આંતરિક ફરિયાદ સમિતિ, પરિવાર અદાલત, નિયમો, ફોજદારી કેસોના ઝડપી નિકાલ, જેલ સુધારણા, જાહેર હિતની અરજીઓ અને વરિષ્ઠ વકીલોની નિમણૂક સહિતની વિવિધ સમિતિઓનો સમાવેશ થાય છે.Conclusion:અલાહાબાદ હાઈકોર્ટમાં આશરે 12 વર્ષ સુધી ન્યાયાધીશ તરીકે સેવા આપ્યા બાદ 23 જુલાઈ, 2023ના રોજ જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલની ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમણે અનેક મહત્વપૂર્ણ કેસોની સુનાવણી કરી હતી અને ન્યાયિક વહીવટમાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.હવે કેન્દ્ર સરકારના સત્તાવાર નોટિફિકેશન બાદ જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલ દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં નવી જવાબદારી સંભાળશે. શપથ ગ્રહણ બાદ તેઓ સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે વિધિવત રીતે કાર્યભાર સંભાળશે.