ગોગો પેપર વેચાણ મુદ્દે સરકાર સામે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકાર: ગૃહ વિભાગના નોટિફિકેશન પર પ્રશ્નાર્થ

અરજદારે હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી છે કે, ગૃહ વિભાગ પાસે આવા પ્રકારનું નોટિફિકેશન જાહેર કરવાની યોગ્ય અને સ્પષ્ટ કાનૂની સત્તા નથી.

Published : February 2, 2026 at 7:35 PM IST

અમદાવાદ: ગોગો પેપર સહિતની કેટલીક વસ્તુઓના વેચાણ અંગે રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારના ગૃહ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા નોટિફિકેશન સામે અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં નોટિફિકેશનની કાનૂની સત્તા, પ્રક્રિયા અને સ્પષ્ટતા અંગે ગંભીર વાંધાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે.

અરજદારે હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી છે કે, ગૃહ વિભાગ પાસે આવા પ્રકારનું નોટિફિકેશન જાહેર કરવાની યોગ્ય અને સ્પષ્ટ કાનૂની સત્તા નથી. અરજીમાં જણાવાયું છે કે સંબંધિત કાયદા હેઠળ જે સત્તા નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે, તેનો ઉપયોગ કર્યા વિના સીધું નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, જે બંધારણીય અને કાયદાકીય દૃષ્ટિએ ટકાઉ નથી.

અરજદારે વધુમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે, ગૃહ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા નોટિફિકેશનમાં પૂરતી અને સ્પષ્ટ માહિતીનો અભાવ છે. “ગોગો” પેપર સહિતની વસ્તુઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો આધાર, કારણો, વ્યાપકતા તથા અમલની સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા ન હોવાને કારણે વેપારીઓ અને સામાન્ય નાગરિકોમાં અસમંજસની સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

આ મામલે અરજદારના વકીલ માલવ મુલાણીએ હાઈકોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, ગૃહ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલું નોટિફિકેશન અપૂર્ણ, અસ્પષ્ટ અને કાનૂની સત્તા વિહોણું છે. આવા પ્રતિબંધથી ખાસ કરીને નાના વેપારીઓ અને રોજગાર પર સીધી અસર પડે છે, છતાં સરકાર દ્વારા કોઈ યોગ્ય આધાર કે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા રજૂ કરવામાં આવી નથી. યોગ્ય કાનૂની પ્રક્રિયા વિના લેવાયેલા આવા નિર્ણયોની ન્યાયિક તપાસ જરૂરી છે, એમ વકીલે કોર્ટનું ધ્યાન દોર્યું હતું.

પ્રાથમિક સુનાવણી બાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકાર પાસે જવાબ માગ્યો છે. હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારને આદેશ આપ્યો છે કે નોટિફિકેશન જાહેર કરવાની કાનૂની સત્તા, નિર્ણય પ્રક્રિયા અને તેના અમલ અંગે યોગ્ય જવાબ સાથે એફિડેવિટ દાખલ કરવામાં આવે.

હાઈકોર્ટે આ મામલે વધુ સુનાવણી માટે 9 ફેબ્રુઆરીની તારીખ નક્કી કરી છે. આગામી સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકારના જવાબ બાદ “ગોગો” પેપર સહિતની વસ્તુઓના વેચાણ અંગેના નોટિફિકેશનની વૈધતા પર હાઈકોર્ટ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લઈ શકે છે, જે રાજ્યની નીતિ તેમજ વેપારીઓના હિતોને લઈને મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.

