મનીષ કુકરી કસ્ટોડિયલ હુમલા કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે ડીસીપી રાજદીપસિંહ નકુમના સમન્સ કર્યા રદ

મનીષ કૂકરીએ ધરપકડ બાદ પોલીસ કસ્ટડી દરમિયાન મારપીટનો કરેલો આક્ષેપ, જૂન 2025માં મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે BNSની કલમ 115-54 હેઠળ જારી કર્યા હતા સમન્સ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 29, 2026 at 8:29 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં સુરત મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા સમન્સને રદ કરી દીધા છે. આ સમન્સ પોલીસ કસ્ટડી દરમિયાન મારપીટના આક્ષેપો સાથે સંકળાયેલા કેસમાં તત્કાલીન ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ઈન્ચાર્જ અને હાલના SOG ડીસીપી રાજદીપસિંહ નકુમ તેમજ વરાછાના ભૂતપૂર્વ પીઆઈ આર.બી. ગોજીયા વિરુદ્ધ જારી કરાયા હતા.

સમગ્ર મામલો સુરતના કુખ્યાત આરોપી મનીષ કુકરી સાથે જોડાયેલો છે. હત્યાના પ્રયાસના ગુનામાં ધરપકડ કરાયેલા કુકરીએ અદાલત સમક્ષ આક્ષેપ કર્યો હતો કે પોલીસ કસ્ટડી દરમિયાન ઉપરોક્ત અધિકારીઓ સહિત પોલીસ સ્ટાફે તેની સાથે મારપીટ કરી હતી. આ આક્ષેપોના આધારે સુરતની મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે 13 જૂન, 2025ના રોજ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ 115 અને 54 હેઠળ ગુનો નોંધી બંને અધિકારીઓ વિરુદ્ધ સમન્સ જારી કર્યા હતા.

આ આદેશને પડકારતા બંને અધિકારીઓએ હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો. અરજદારો વતી જાણીતા વકીલ નિરુપમ નાણાવટીએ દલીલ કરી કે નીચલી અદાલતે નવા અમલમાં આવેલા ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS) ની જોગવાઈઓનું પાલન કર્યા વિના સમન્સ જારી કર્યા છે. તેમણે ભારપૂર્વક રજૂ કર્યું કે જાહેર સેવક પોતાની સત્તાવાર ફરજ નિભાવતો હોય ત્યારે સીધી કાર્યવાહી કરવી કાયદેસર ગણાય નહીં.

આ સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે મહત્ત્વનું અવલોકન નોંધ્યું. કોર્ટે જણાવ્યું કે જૂની CRPC અને નવી BNSS વચ્ચે વિશેષ તફાવત છે. BNSS મુજબ, સરકારી અધિકારી વિરુદ્ધ કોઈ ગુનો નોંધતા પહેલા તેના ઉપરી અધિકારી પાસેથી પ્રાથમિક અહેવાલ મેળવવાની તેમજ સંબંધિત અધિકારીને તેનો પક્ષ રજૂ કરવાની તક આપવાની કાનૂની પ્રક્રિયા ફરજિયાત છે. મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ આ ફરજિયાત પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.

પરિણામે, હાઈકોર્ટે મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટનો સમન્સ જાહેર કરવાનો આદેશ ગેરકાયદે ઠેરવી રદ કર્યો હતો. સાથે જ અદાલતે સમગ્ર મામલો નવેસરથી કાયદાકીય જોગવાઈઓ મુજબ આગળ ધપાવવાની સૂચના આપી છે. હવે આ કેસમાં ફરીથી શરૂઆતથી તબક્કાવાર કાર્યવાહી થવાની સંભાવના છે.

