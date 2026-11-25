કોર્ટના સ્ટે છતાં વેચી દીધી જમીન, ગુજરાત હાઈકોર્ટે રદ કર્યો રજિસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ, જાણો સમગ્ર મામલો
ખેડાના બીડજ ગામની જમીનના વિવાદમાં હાઈકોર્ટે વેચાણ દસ્તાવેજ રદ કર્યો, યથાસ્થિતિના આદેશ છતાં 9 મે 2022ના રોજ જમીનનો વેચાણ દસ્તાવેજ કરાયો હતો.
Published : November 25, 2026 at 9:35 PM IST
કલ્પિન ત્રિવેદી , અમદાવાદ: જમીન અંગે કોર્ટમાં દાવો ચાલતો હોય, કોર્ટનો મનાઈહુકમ હોય, છતાં જમીન વેચી દેવામાં આવે તો શું થાય? શું સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં નોંધણી થઈ ગઈ હોય તો વેચાણ કાયદેસર બની જાય? આ તમામ સવાલોનો મહત્ત્વપૂર્ણ જવાબ ગુજરાત હાઈકોર્ટના એક ચુકાદામાંથી મળે છે.
ખેડા જિલ્લાના બીડજ ગામની જમીનના વિવાદમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે કોર્ટના મનાઈહુકમનો ભંગ કરીને કરવામાં આવેલા વેચાણ દસ્તાવેજને રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. એટલું જ નહીં, મનાઈહુકમનો ભંગ કરનાર વ્યક્તિને ફટકારવામાં આવેલી સાત દિવસની સિવિલ જેલની સજા યથાવત રાખી છે.
આ ઉપરાંત કુલ રૂ. 2 લાખનો ખર્ચ ચૂકવવાનો પણ આદેશ કર્યો છે. આ ચુકાદો જમીન ખરીદનાર, વેચનાર અને જમીનના વિવાદમાં સંકળાયેલા તમામ પક્ષકારો માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
શું હતો સમગ્ર જમીન વિવાદ?
આ કેસમાં અરજદાર અને સામાવાળા સહિતના પક્ષકારો વચ્ચે જમીનને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. આ વિવાદ સ્પેશિયલ સિવિલ સુટ નંબર 49/2008થી શરૂ થયો હતો, જેનું પાછળથી સ્પેશિયલ સિવિલ તરીકે પુનઃનંબરકરણ થયું હતું.
વિવાદિત જમીન ખેડા જિલ્લાના બીડજ ગામની સર્વે નંબર 799/P/Bની હતી. જમીનના હક અને વ્યવહારને લઈને કોર્ટમાં કાર્યવાહી ચાલી રહી હતી. આ દરમિયાન 21 ઓક્ટોબર 2011ના રોજ જમીન અંગે યથાસ્થિતિ જાળવવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
ત્યારબાદ 4 ઓક્ટોબર 2014ના રોજ સિવિલ કોર્ટે વધુ સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યો હતો કે પ્રતિવાદી નંબર 4 અને 5એ કેસનો અંતિમ નિકાલ ન આવે ત્યાં સુધી વિવાદિત જમીન અંગે યથાસ્થિતિ જાળવવાની રહેશે.
અહીં સમજવા જેવી બાબત એ છે કે યથાસ્થિતિનો આદેશ એટલે જમીન અંગે જે સ્થિતિ કોર્ટના આદેશ સમયે હતી તેમાં હુકમના વ્યાપ મુજબ ફેરફાર ન કરવો. એટલે કે કોર્ટના આદેશમાં જે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હોય તે મુજબ જમીનના કબજા, માલિકી અથવા હસ્તાંતરણ સંબંધિત સ્થિતિમાં ફેરફાર કરી શકાતો નથી.
પરંતુ આ આદેશ હોવા છતાં 9 મે 2022ના રોજ પ્રતિવાદી નંબર 5 દ્વારા આ જમીનનો વેચાણ દસ્તાવેજ મેસર્સ વ્રજ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કના નામે કરવામાં આવ્યો હતો. વેચાણ દસ્તાવેજમાં જમીન અંગે કોઈ કોર્ટ કેસ કે મનાઈહુકમ અસ્તિત્વમાં ન હોવાની રજૂઆત પણ કરવામાં આવી હતી.
આથી મૂળ અરજદાર દ્વારા કોર્ટના મનાઈહુકમના ભંગ બદલ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી.
કોર્ટના સ્ટે દરમિયાન જમીન વેચી શકાય?
આ સવાલ સમજવા માટે સૌથી પહેલાં કોર્ટના મનાઈહુકમ અને યથાસ્થિતિના આદેશ વચ્ચેનો કાનૂની અર્થ સમજવો જરૂરી છે.
જ્યારે કોઈ જમીન અંગે વિવાદ કોર્ટમાં પહોંચે છે ત્યારે કોર્ટ કેસના અંતિમ નિર્ણય સુધી મિલકતની સ્થિતિમાં ફેરફાર ન થાય તે માટે વચગાળાનો હુકમ કરી શકે છે.
ઉદાહરણ તરીકે, બે વ્યક્તિઓ વચ્ચે એક જમીનની માલિકી અંગે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. એક પક્ષ કહે છે કે જમીન તેની છે, જ્યારે બીજો પક્ષ પણ માલિકીનો દાવો કરે છે. જો આ દરમિયાન એક પક્ષ જમીન ત્રીજી વ્યક્તિને વેચી દે તો કેસનો અંતિમ નિર્ણય આવે તે પહેલાં જ જમીનની સ્થિતિ બદલાઈ શકે છે અને નવા વિવાદો ઊભા થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિ અટકાવવા કોર્ટ મનાઈહુકમ આપી શકે છે.
જોકે, અહીં એક મહત્ત્વની બાબત છે. દરેક યથાસ્થિતિના આદેશનો અર્થ જમીનનું વેચાણ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત છે એવો થતો નથી. કોર્ટના હુકમમાં ચોક્કસ શું લખ્યું છે, કયા પક્ષકારોને આદેશ લાગુ પડે છે અને કઈ પ્રવૃત્તિ ઉપર પ્રતિબંધ છે તે જોવું જરૂરી છે.
જો કોર્ટનો આદેશ જમીનના વેચાણ અથવા હસ્તાંતરણ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકતો હોય તો તેની વિરુદ્ધ જઈને કરવામાં આવેલો વ્યવહાર ગંભીર કાનૂની પરિણામો ઊભાં કરી શકે છે.
ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટની કલમ 52 શું કહે છે?
જમીનના વિવાદમાં સૌથી મહત્ત્વની કાનૂની જોગવાઈઓમાંની એક છે ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ, 1882ની કલમ 52. આ કલમને કાયદાકીય ભાષામાં લિસ પેન્ડન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
લિસ પેન્ડન્સનો સરળ અર્થ થાય છે કે મિલકત અંગેનો વિવાદ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ હોય ત્યારે કરવામાં આવતું હસ્તાંતરણ કોર્ટના અંતિમ નિર્ણયને આધીન રહે છે.
એટલે કે કોઈ જમીન અંગે માલિકીનો કેસ ચાલી રહ્યો હોય અને તે દરમિયાન એક પક્ષ જમીન ત્રીજી વ્યક્તિને વેચી દે તો માત્ર વેચાણ દસ્તાવેજ થઈ જવાથી ખરીદનારને કોર્ટના અંતિમ ચુકાદાથી ઉપરનો હક મળી જતો નથી.
દાખલા તરીકે, 'અ' અને 'બ' વચ્ચે જમીનની માલિકીનો કેસ ચાલી રહ્યો છે. આ દરમિયાન 'અ' તે જમીન 'ક'ને વેચી દે છે. હવે 'ક' એવું કહી શકતો નથી કે તેણે પૈસા આપીને રજિસ્ટર્ડ દસ્તાવેજ કરાવ્યો છે એટલે કોર્ટના કેસ સાથે તેને કોઈ લેવાદેવા નથી. સામાન્ય રીતે તે હસ્તાંતરણ કેસના અંતિમ નિર્ણયને આધીન રહેશે.
પરંતુ અહીં એક મહત્ત્વનો તફાવત છે. કલમ 52 હેઠળ કેસ પેન્ડિંગ હોવા છતાં દરેક વેચાણ આપોઆપ ગેરકાયદેસર કે રદબાતલ બની જતું નથી. જ્યારે કોર્ટનો સ્પષ્ટ મનાઈહુકમ હોય અને તેનો ભંગ કરીને વેચાણ કરવામાં આવે ત્યારે અલગથી મનાઈહુકમના ભંગ બદલ કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
આ જ કાનૂની તફાવત ખેડાના આ કેસને સમજવા માટે મહત્ત્વનો છે.
મનાઈહુકમનો ભંગ થાય તો કોર્ટ પાસે કઈ સત્તા છે?
સિવિલ પ્રોસિજર કોડ એટલે કે CPCના Order 39 Rule 2Aમાં કોર્ટના મનાઈહુકમના ભંગ બદલ કાર્યવાહી કરવાની જોગવાઈ છે.
આ જોગવાઈ હેઠળ જો કોઈ વ્યક્તિ જાણીજોઈને કોર્ટના મનાઈહુકમ અથવા મનાઈના આદેશનો ભંગ કરે તો કોર્ટ તેની સામે કાર્યવાહી કરી શકે છે.
કોર્ટ નીચે મુજબના પગલાં લઈ શકે છે:
- જવાબદાર વ્યક્તિની મિલકત જપ્ત કરવાનો આદેશ આપી શકે છે.
- કાયદામાં નિર્ધારિત શરતો હેઠળ સિવિલ જેલમાં મોકલી શકે છે.
- મનાઈહુકમનો ભંગ કરીને કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી અંગે યોગ્ય રાહત આપી શકે છે.
- જરૂરી સંજોગોમાં વિવાદિત વ્યવહારની કાનૂની અસર દૂર કરવા અથવા દસ્તાવેજ રદ કરવા અંગે આદેશ આપી શકે છે.
અહીં એ પણ સમજવું જરૂરી છે કે સિવિલ જેલની સજા ફોજદારી કેસમાં આપવામાં આવતી જેલની સજા જેવી નથી. તે કોર્ટના આદેશના પાલન અને ન્યાયિક પ્રક્રિયાની સત્તા જાળવવા માટેની સિવિલ કાર્યવાહીનો ભાગ છે.
ખેડાના કેસમાં સાત દિવસની સિવિલ જેલની સજા કેમ થઈ?
આ કેસમાં વેચાણ દસ્તાવેજની જાણ થતાં મૂળ અરજદારે સિવિલ કોર્ટમાં મનાઈહુકમના ભંગ બદલ અરજી કરી હતી.
12 જૂન 2025ના રોજ સિવિલ કોર્ટે પ્રતિવાદી નંબર 5ને મનાઈહુકમનો ભંગ કરવા બદલ સાત દિવસની સિવિલ જેલની સજા ફટકારી હતી.
આ નિર્ણય સામે અપીલ કરવામાં આવી હતી. જોકે, 17 એપ્રિલ 2026ના રોજ અપીલ કોર્ટે પણ સિવિલ કોર્ટનો નિર્ણય યથાવત રાખ્યો હતો.
ત્યારબાદ બંને પક્ષો ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યા હતા.
પ્રતિવાદી નંબર 5 દ્વારા સ્પેશિયલ સિવિલ એપ્લિકેશન દાખલ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે મૂળ અરજદાર દ્વારા સ્પેશિયલ સિવિલ એપ્લિકેશન દાખલ કરવામાં આવી હતી.
હાઈકોર્ટે બંને અરજીઓમાં રજૂ થયેલી દલીલો, અગાઉના હુકમો અને જમીનના વેચાણ દસ્તાવેજ સહિતના રેકોર્ડનું અવલોકન કર્યું હતું.
હાઈકોર્ટે પ્રતિવાદી નંબર 5ની અરજી ફગાવી દીધી હતી અને મૂળ અરજદારની અરજી મંજૂર કરી હતી. પરિણામે સાત દિવસની સિવિલ જેલની સજા યથાવત રહી હતી.
શું રજિસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ પણ રદ થઈ શકે?
આ કેસનો સૌથી મહત્ત્વનો કાનૂની મુદ્દો આ જ છે.
સામાન્ય રીતે જમીનનો વેચાણ દસ્તાવેજ તૈયાર થયા પછી તેને સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં નોંધાવવામાં આવે છે. નોંધણી બાદ પક્ષકારો એવું માની લેતા હોય છે કે હવે મિલકતનો વ્યવહાર કાયદેસર રીતે પૂર્ણ થઈ ગયો છે.
પરંતુ રજિસ્ટ્રેશન થવાથી કોઈ દસ્તાવેજ કોર્ટના આદેશથી ઉપર જતો નથી.
જો વેચાણ દસ્તાવેજ કાયદાકીય ખામી ધરાવતો હોય અથવા કોર્ટના મનાઈહુકમનો ભંગ કરીને કરવામાં આવ્યો હોય તો યોગ્ય કાનૂની કાર્યવાહી દ્વારા તેની સામે રાહત મેળવી શકાય છે.
ખેડાના આ કેસમાં હાઈકોર્ટે 9 મે 2022ના વેચાણ દસ્તાવેજને રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો અને સબ-રજિસ્ટ્રાર, ખેડાને જરૂરી નોંધ કરવા સૂચના આપી હતી.
આનો અર્થ એ છે કે માત્ર દસ્તાવેજની નોંધણી થઈ ગઈ છે એટલા માટે ખરીદનારને અચૂક અને અંતિમ માલિકી મળી ગઈ એવું માની શકાય નહીં.
જમીન ખરીદતા પહેલાં કઈ સાત બાબતોની તપાસ કરવી?
આ ચુકાદા બાદ જમીન ખરીદનાર માટે કેટલીક બાબતો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે.
- 7/12 અને 8-Aના ઉતારા તપાસો - જમીનનો સર્વે નંબર, ક્ષેત્રફળ, ખાતેદારનું નામ અને મહેસૂલી રેકોર્ડ તપાસવો જોઈએ. જોકે, મહેસૂલી રેકોર્ડ પોતે અંતિમ માલિકીનો પુરાવો નથી.
- જૂના વેચાણ દસ્તાવેજો તપાસો - જમીન અગાઉ કોની પાસેથી કોને વેચાઈ છે, માલિકીનો ઇતિહાસ શું છે અને વેચનારને જમીન વેચવાનો કાયદેસર અધિકાર છે કે નહીં તે તપાસવું જોઈએ.
- કોર્ટમાં કોઈ કેસ પેન્ડિંગ છે કે નહીં તે જાણો - જમીન અંગે સિવિલ કોર્ટ, જિલ્લા કોર્ટ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટમાં કોઈ કેસ ચાલી રહ્યો છે કે નહીં તેની તપાસ કરવી જોઈએ.
- સ્ટે અને મનાઈહુકમની પ્રમાણિત નકલ મેળવો - માત્ર કોઈ વ્યક્તિએ સ્ટે હોવાની વાત કરી હોય તેના આધારે નિર્ણય ન લેવો. કોર્ટનો મૂળ હુકમ મેળવીને તેમાં શું પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે તે સમજવું જોઈએ.
- બોજા અને ગીરોની તપાસ કરો - જમીન ઉપર બેંકનો બોજો, ગીરો, લોન, અન્ય નાણાકીય જવાબદારી કે કોઈ કાનૂની પ્રતિબંધ છે કે નહીં તે તપાસવું જોઈએ.
- વેચાણ કરાર અને વેચાણ દસ્તાવેજ વચ્ચેનો તફાવત સમજો - વેચાણ કરાર એટલે જમીન વેચવા અંગે પક્ષકારો વચ્ચે થયેલી સંમતિ. જ્યારે રજિસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ દ્વારા કાયદા મુજબ માલિકીનું હસ્તાંતરણ થાય છે. માત્ર વેચાણ કરાર થઈ ગયો એટલે ખરીદનાર માલિક બની જતો નથી.
- જમીનના વકીલ પાસે ટાઇટલ સર્ચ કરાવો - જમીન ખરીદતાં પહેલાં યોગ્ય સમયગાળાના માલિકીના દસ્તાવેજો, કોર્ટ કેસ, મહેસૂલી નોંધો અને અન્ય કાનૂની પાસાંની તપાસ કરાવવી જોઈએ.
સ્ટે હોય ત્યારે જમીન વેચવી હોય તો શું કરવું?
જો જમીન અંગે કોર્ટમાં કેસ ચાલી રહ્યો હોય અને કોર્ટ દ્વારા મનાઈહુકમ આપવામાં આવ્યો હોય તો સૌથી પહેલાં હુકમની ચોક્કસ ભાષા સમજવી જોઈએ.
જો વેચાણ અથવા હસ્તાંતરણ ઉપર પ્રતિબંધ હોય તો સંબંધિત પક્ષકારે કોર્ટ સમક્ષ અરજી કરીને જરૂરી મંજૂરી અથવા હુકમમાં ફેરફાર માગવો જોઈએ.
કોર્ટની મંજૂરી વિના વેચાણ કરવાથી માત્ર વેચનાર જ નહીં, પરંતુ ખરીદનાર પણ લાંબી કાનૂની મુશ્કેલીમાં ફસાઈ શકે છે.
ખાસ કરીને જો ખરીદનારને પહેલેથી જ ખબર હોય કે જમીન અંગે કોર્ટનો મનાઈહુકમ છે અને તેમ છતાં તે વ્યવહારમાં જોડાય તો તેની કાનૂની સ્થિતિ વધુ જટિલ બની શકે છે.
આ ચુકાદામાંથી જમીન ખરીદનાર અને વેચનાર માટે શું સંદેશ મળે છે?
ખેડાના આ કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે ત્રણ મહત્ત્વપૂર્ણ બાબતો સ્પષ્ટ કરી છે.
પ્રથમ, કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા મનાઈહુકમનું પાલન કરવું દરેક પક્ષકાર માટે ફરજિયાત છે.
બીજું, કોર્ટના આદેશની અવગણના કરીને કરવામાં આવેલો જમીનનો વ્યવહાર માત્ર રજિસ્ટ્રેશનના આધારે સુરક્ષિત બની જતો નથી.
અને ત્રીજું, મનાઈહુકમનો ભંગ કરનાર વ્યક્તિ સામે સિવિલ જેલની કાર્યવાહી ઉપરાંત જમીનના વ્યવહારની કાનૂની અસર દૂર કરવા સહિતની યોગ્ય રાહત પણ આપવામાં આવી શકે છે.
આમ, ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક જમીન વિવાદમાં સાત દિવસની સિવિલ જેલની સજા યથાવત રાખવાની સાથે વેચાણ દસ્તાવેજ રદ કર્યો અને રૂ. 2 લાખનો ખર્ચ ચૂકવવાનો આદેશ કર્યો છે.
આ ચુકાદાનો સાર એટલો જ છે કે જમીનનો દસ્તાવેજ રજિસ્ટર્ડ કરાવવો એક બાબત છે, પરંતુ તે દસ્તાવેજ કાયદાની નજરે ટકી શકે તે બીજી બાબત છે. કોર્ટનો મનાઈહુકમ હોય ત્યારે તેની અવગણના કરીને કરવામાં આવતો જમીનનો વ્યવહાર ગંભીર કાનૂની પરિણામો લાવી શકે છે.
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