ગુજરાત હાઇકોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીનો કેસ, બન્ને આરોપીઓના 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર
અમદાવાદમાં કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મામલે બન્ને આરોપીઓને મેટ્રોપોલિટન કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : September 8, 2026 at 8:48 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મામલે બન્ને આરોપીઓને મેટ્રોપોલિટન કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટમાં બન્ને આરોપીઓના 10 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી. જોકે, કોર્ટે 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
હૈદરાબાદથી પકડાયા હતા બન્ને આરોપી
અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમે હૈદરાબાદથી બન્ને આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે આરોપી અશફાક પહેલાથી ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે. સરકારી વકીલ વાય.કે.વ્યાસે કોર્ટ સમક્ષ રિમાન્ડના કારણો રજૂ કરતા જણાવ્યું હતું કે, ઇ-મેલ મારફતે કોર્ટ સહિત વિવિધ સ્થળોએ ધમકી આપવામાં આવી હોવાથી સમગ્ર મામલે ટેકનિકલ અને ઊંડી તપાસ જરૂરી છે.
સરકારી વકીલ વાય.કે. વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, હાલની તપાસમાં મોબાઈલ ફોન પણ મહત્વનો પુરાવો છે. મોબાઈલના આધારે ગુનો કેવી રીતે આચરવામાં આવ્યો અને તેમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે નહીં તે અંગે તપાસ કરવાની બાકી છે. આ ઉપરાંત ધમકીભર્યો ઈ-મેલ કયા ઈ-મેલ આઈડી પરથી મોકલાયો, ઈ-મેલ આઈડી કોણે બનાવ્યું અને ઈ-મેલ મોકલવા પાછળનો હેતુ શું હતો તે જાણવા માટે આરોપીઓની પૂછપરછ જરૂરી હોવાનું સરકારી વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું.
પોલીસે કોર્ટમાં વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે આરોપીઓના મોબાઈલ ફોનમાં અગાઉનો ડેટા મહત્વનો હોઈ શકે છે. મોબાઈલમાંથી જૂનો ડેટા ડિલીટ કરવામાં આવ્યો હોવાના કારણે તેને રિકવર કરવો જરૂરી છે. ડિલીટ થયેલા ડેટાના આધારે ધમકીના સમગ્ર નેટવર્ક અને સંપર્કો અંગે મહત્વની કડીઓ મળી શકે છે.
તપાસમાં શાળા, એરપોર્ટ સહિત અન્ય અનેક સ્થળોએ પણ અગાઉ ધમકીઓ આપવામાં આવી હોવાની બાબત સામે આવી હોવાથી તે અંગે પણ આરોપીઓની પૂછપરછ અને તપાસ જરૂરી હોવાનું પોલીસ તરફથી જણાવાયું હતું. સાથે જ બંને આરોપીઓ ઉપરાંત આ સમગ્ર ઘટનામાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંકળાયેલી છે કે નહીં, તે અંગે પણ તપાસ કરવાની બાકી હોવાનું સાયબર ક્રાઇમે કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યું હતું.
બંને પક્ષની દલીલો બાદ કોર્ટે સાયબર ક્રાઇમની રિમાન્ડ અરજી પર નિર્ણય આપ્યો હતો. કોર્ટે બંને આરોપીઓના 13 સપ્ટેમ્બર બપોરે 3 વાગ્યા સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. હવે રિમાન્ડ દરમિયાન સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા આરોપીઓ પાસેથી ઈ-મેલ, મોબાઈલ ડેટા, ડિલીટ કરાયેલા ડેટા અને અન્ય સંભવિત કનેક્શન અંગે વધુ તપાસ કરવામાં આવશે.
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