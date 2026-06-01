મોરબીના ચર્ચિત જમીન કૌભાંડ કેસમાં સંડોવાયેલા આરોપીની ધરપકડ પર હાઈકોર્ટે ઉઠાવ્યા સવાલ, પોલીસને કરી ટકોર
કોઈ વ્યક્તિ સામે ગંભીર ગુનાના આરોપો હોય તો પણ તેની ધરપકડ કાયદા દ્વારા નક્કી કરાયેલી પ્રક્રિયા મુજબ જ થવી જોઈએ.
Published : June 1, 2026 at 1:43 PM IST
અમદાવાદ : ભારતના બંધારણમાં વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાને સૌથી પવિત્ર અને મહત્વપૂર્ણ મૂળભૂત અધિકારોમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. કોઈ વ્યક્તિ સામે ગંભીર ગુનાના આરોપો હોય તો પણ તેની ધરપકડ કાયદા દ્વારા નક્કી કરાયેલી પ્રક્રિયા મુજબ જ થવી જોઈએ. ગુજરાત હાઈકોર્ટના એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદાએ ફરી એકવાર સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તપાસ એજન્સીઓ કાયદાથી ઉપર નથી અને ધરપકડ કરતી વખતે બંધારણીય જોગવાઈઓનું પાલન કરવું ફરજિયાત છે.
આ કેસ મોરબીના ચર્ચિત જમીન કૌભાંડ સાથે જોડાયેલો છે. આરોપ છે કે કરોડો રૂપિયાની કિંમતી જમીન હડપ કરવા માટે ખોટા સોગંદનામા, બનાવટી વારસાઈ દાખલાઓ, નકલી મૃત્યુ પ્રમાણપત્રો અને અન્ય દસ્તાવેજો તૈયાર કરીને કાવતરું રચવામાં આવ્યું હતું. આ કેસની તપાસ દરમિયાન સાગર અંબરામ ફુલતારિયાનું નામ સામે આવ્યું અને તેને આરોપી તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ તપાસ આગળ વધતા આરોપીએ પોતાની ધરપકડ ટાળવા માટે પ્રથમ સેશન કોર્ટ અને ત્યારબાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આગોતરા જામીન માટે અરજી કરી હતી. જોકે બંને અદાલતોમાંથી તેને કોઈ રાહત મળી નહોતી. પરંતુ કેસમાં સૌથી મોટો કાયદાકીય પ્રશ્ન ત્યારબાદ ઊભો થયો.
25 જુલાઈ 2025ના રોજ CID ક્રાઈમની ટીમ હરિયાણાના ગુરુગ્રામ પહોંચી હતી. આરોપીનો દાવો હતો કે તે દિવસે રાત્રે જ તેને પોલીસ કસ્ટડીમાં લઈ લેવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારથી તેની દરેક હિલચાલ પોલીસના નિયંત્રણ હેઠળ હતી. બીજી તરફ પોલીસના સત્તાવાર દસ્તાવેજોમાં તેની ધરપકડ 27 જુલાઈના રોજ દર્શાવવામાં આવી હતી. આ બે દિવસનો તફાવત આખા કેસનો કેન્દ્રબિંદુ બની ગયો.
ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ દાખલ કરાયેલી હેબિયસ કોર્પસ અરજીમાં આરોપીએ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. અરજીમાં જણાવાયું હતું કે ગુરુગ્રામથી ગુજરાત લાવતા પહેલાં કોઈ ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ લેવામાં આવ્યો નહોતો. ધરપકડ બાદ 24 કલાકની અંદર તેને મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો નહોતો. ઉપરાંત ધરપકડના કારણો પણ તેને લેખિતમાં જણાવવામાં આવ્યા નહોતા. આ તમામ બાબતો બંધારણની કલમ 21 અને 22ના સીધા ભંગ સમાન હોવાનું રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ કેસ દરમિયાન ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ શબ્દ ફરી એકવાર ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યો. સામાન્ય રીતે જ્યારે એક રાજ્યની પોલીસ બીજા રાજ્યમાં જઈને કોઈ વ્યક્તિને કસ્ટડીમાં લે છે ત્યારે તેને સીધા પોતાના રાજ્યમાં લાવી શકાતી નથી. સૌથી પહેલા નજીકના મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરી કોર્ટની મંજૂરી લેવી પડે છે. આ પ્રક્રિયા માત્ર ઔપચારિકતા નથી, પરંતુ નાગરિકોની સ્વતંત્રતાનું મહત્વપૂર્ણ રક્ષણ છે.
રાજ્ય સરકાર તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે 25 જુલાઈએ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી નહોતી. સરકારના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી સ્વૈચ્છિક રીતે તપાસમાં સહકાર આપવા માટે પોલીસ સાથે આવ્યો હતો અને માત્ર પૂછપરછ માટે ગુજરાત લાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તપાસ દરમિયાન મળેલા પુરાવાઓના આધારે 27 જુલાઈએ તેની સત્તાવાર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ, હાઈકોર્ટે અહીં એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધાંત સ્થાપિત કર્યો.
કોર્ટે જણાવ્યું કે ધરપકડ માત્ર કાગળ પર લખાયેલી તારીખથી નક્કી થતી નથી. જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાની મરજીથી હલી-ચલી શકતો ન હોય અને તેની હિલચાલ સંપૂર્ણપણે પોલીસના નિયંત્રણ હેઠળ હોય, તો કાયદાની નજરે તે કસ્ટડીમાં ગણાય છે. એટલે કે વાસ્તવિક કસ્ટડી કાગળ પરની ઔપચારિક ધરપકડ કરતાં વધુ મહત્વની છે. ચુકાદામાં હાઈકોર્ટે બંધારણની કલમ 21 અને 22 પર વિશેષ ભાર મૂક્યો હતો.
કોર્ટે નોંધ્યું કે વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા માત્ર કાયદાકીય શબ્દ નથી, પરંતુ લોકશાહીના મૂળભૂત સ્તંભોમાંથી એક છે. ધરપકડ કરાયેલી વ્યક્તિને તેની ધરપકડના કારણોની જાણ કરવી, વકીલની મદદ મેળવવાની તક આપવી અને 24 કલાકની અંદર મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવો એ માત્ર પ્રક્રિયાત્મક ફરજો નથી, પરંતુ બંધારણીય સુરક્ષા છે. આ ચુકાદા દરમિયાન હાઈકોર્ટે સુપ્રીમ કોર્ટના અનેક ઐતિહાસિક નિર્ણયોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. જેમાં ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ, ધરપકડના કારણોની લેખિત જાણ અને ગેરકાયદે ધરપકડના પરિણામો અંગે મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધાંતો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે જો ધરપકડની શરૂઆત જ બંધારણીય જોગવાઈઓના ભંગથી થઈ હોય તો ત્યારબાદની કાર્યવાહી તે ખામીને દૂર કરી શકતી નથી.
અરજદાર તરફથી રજૂઆત કરનાર વકીલ દક્ષ રાઠોડે ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, આ ચુકાદો માત્ર એક વ્યક્તિ કે એક કેસ પૂરતો મર્યાદિત નથી. આ નિર્ણય સમગ્ર દેશની તપાસ એજન્સીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા સમાન છે. તેમણે જણાવ્યું કે હાઈકોર્ટે ફરી એકવાર સ્પષ્ટ કર્યું છે કે વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા અને બંધારણીય અધિકારો સાથે કોઈપણ પ્રકારનું સમાધાન થઈ શકે નહીં. ધરપકડની દરેક કાર્યવાહી કાયદા અને બંધારણની મર્યાદામાં રહીને જ થવી જોઈએ. આ ચુકાદો એક મહત્વપૂર્ણ એટલા માટે છે કે લોકશાહીમાં રાજ્ય પાસે ધરપકડ કરવાની સત્તા છે, પરંતુ તે સત્તા અમર્યાદિત નથી. કાયદાનું શાસન ત્યારે જ અર્થપૂર્ણ બને છે, જ્યારે સૌથી ગંભીર આરોપોનો સામનો કરી રહેલા વ્યક્તિને પણ તેના બંધારણીય અધિકારોનું સંપૂર્ણ રક્ષણ મળે. કારણ કે કોઈ વ્યક્તિ દોષિત છે કે નિર્દોષ તે પછીનો પ્રશ્ન છે, પરંતુ તેની સ્વતંત્રતા અને કાયદેસર પ્રક્રિયાનો અધિકાર એ દરેક નાગરિકનો મૂળભૂત અધિકાર છે.
