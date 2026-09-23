અમદાવાદ શાહીબાગના સરકારી પરિસરના રિ-ડેવલપમેન્ટને હાઇકોર્ટની લીલીઝંડી, ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં હસ્તક્ષેપનો ઇનકાર
ગુજરાત હાઇકોર્ટે શાહિબાગના સરકારી પરિસરના રિ ડેવલપમેન્ટ માટે હાથ ધરાયેલી ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઇનકાર કરતા હવે આ પ્રોજેક્ટ આગળ વધવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે.
Published : September 23, 2026 at 9:07 AM IST
અમદાવાદઃ શાહીબાગ વિસ્તારમાં આવેલા મહત્વના સરકારી પરિસરના રિ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટે મહત્વનો આદેશ કર્યો છે. હાઇકોર્ટે રિ ડેવલપમેન્ટ માટે હાથ ધરાયેલી ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઇનકાર કરતા પ્રોજેક્ટ આગળ વધવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે.
જસ્ટિસ માનસ રંજન પાઠક અને જસ્ટિસ નિખિલ એસ. કરિઅલની બેન્ચ સમક્ષ મામલો આવ્યો હતો. અરજદાર તરફથી ટેન્ડર પ્રક્રિયા સામે રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી અને પ્રક્રિયા અટકાવવાની માગ કરવામાં આવી હતી. જોકે, બેન્ચે ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
આ રિ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ શાહીબાગ સ્થિત વિવિધ મહત્વની સરકારી મિલકતો અને કચેરીઓના નવીનીકરણનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં DGP તથા અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરના સત્તાવાર નિવાસસ્થાનો અને મુખ્ય સચિવના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન સહિતના સરકારી મકાનોનો સમાવેશ થાય છે.
આ ઉપરાંત સાયબર ક્રાઇમ, SIT ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને ACB જેવી મહત્વની પોલીસ તથા તપાસ એજન્સીઓની કચેરીઓને પણ પ્રોજેક્ટ હેઠળ આવરી લેવામાં આવી છે. સાથે જ ATS, ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસિસ ઓથોરિટી (GSLSA) અને ગુજરાત સ્ટેટ લો કમિશનની મિલકતો અને કચેરીઓના રિ ડેવલપમેન્ટની પણ યોજના છે.
સરકાર તરફથી સમગ્ર પ્રોજેક્ટ અને ટેન્ડર પ્રક્રિયાને લઈને કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કએ સરકાર તરફથી રજૂઆત કરતા પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલી બાબતો અંગે કોર્ટને માહિતગાર કર્યા હતા. સરકારી પક્ષની રજૂઆતો અને સમગ્ર મામલાને ધ્યાનમાં લીધા બાદ બેન્ચે ટેન્ડર પ્રક્રિયા અટકાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હાઇકોર્ટના આ નિર્ણય બાદ શાહીબાગના આ મહત્વના સરકારી પરિસરના રિ ડેવલપમેન્ટ માટેની પ્રક્રિયા આગળ વધવાનો માર્ગ ખુલ્યો છે. પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા બાદ પોલીસ, તપાસ એજન્સીઓ તથા વિવિધ સરકારી સંસ્થાઓની કચેરીઓ અને સંબંધિત સરકારી મિલકતોના માળખામાં નવીનીકરણ થવાની અપેક્ષા છે.
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