ગુજરાત હાઈકોર્ટે 50ની વય વટાવી ચૂકેલી મહિલાને IVF માટે આપી મંજૂરી, 54 વર્ષના પતિની ઉંમર બની ‘આશાનું કિરણ’
ગુજરાત હાઈકોર્ટે 52 વર્ષીય મહિલા અને તેમના 54 વર્ષીય પતિ માટે IVF સારવારનો રસ્તો ખોલતો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે.
Published : September 4, 2026 at 10:42 AM IST
અમદાવાદઃ ગુજરાત હાઈકોર્ટે 52 વર્ષીય મહિલા અને તેમના 54 વર્ષીય પતિ માટે IVF સારવારનો રસ્તો ખોલતો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. મહિલાની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ હોવાથી IVF સારવાર આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે માત્ર એક જીવનસાથીની ઉંમર મર્યાદા કરતાં વધુ હોવાના આધારે દંપતીને ART અથવા IVF સારવારથી વંચિત રાખી શકાય નહીં.
કુદરતી રીતે ગર્ભધારણ શક્ય ન હતું
આ સમગ્ર મામલો એક ભાવનાત્મક પરિસ્થિતિ સાથે જોડાયેલો છે. દંપતીએ પોતાના 25 વર્ષીય પુત્રને 12 મે, 2022ના રોજ ગુમાવ્યો હતો. પુત્રના મૃત્યુ બાદ દંપતીએ ફરી એક વખત સંતાન મેળવવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. દંપતીને એક દીકરી પણ છે. મહિલાને મેનોપોઝ થઈ ચૂક્યો હોવાથી કુદરતી રીતે ગર્ભધારણ શક્ય ન હતું અને તેથી તેમણે IVF સારવારનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો હતો. જોકે, IVF સારવાર માટે તબીબી સંસ્થાનો સંપર્ક કરતા મહિલાની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ હોવાના કારણે તેમને સારવાર આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ નિર્ણય સામે દંપતીએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી અને IVF સારવાર મેળવવાની મંજૂરી આપવા માગ કરી હતી.
મહિલાની ઉંમર નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ હતી
આ કેસમાં મુખ્ય કાનૂની મુદ્દો ART એક્ટ, 2021 હેઠળ નક્કી કરવામાં આવેલી ઉંમરની મર્યાદાનો હતો. કાયદાની કલમ 21(g) મુજબ ART સેવાઓ માટે મહિલાની ઉંમર 21 વર્ષથી વધુ અને 50 વર્ષથી ઓછી તથા પુરુષની ઉંમર 21 વર્ષથી વધુ અને 55 વર્ષથી ઓછી હોવી જોઈએ. આ કેસમાં મહિલા 52 વર્ષની હોવાથી મહિલાની ઉંમર નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ હતી, જ્યારે તેમના પતિની ઉંમર 54 વર્ષ હોવાથી તેઓ પુરુષ માટેની ઉંમર મર્યાદાની અંદર હતા. અરજદાર તરફથી વકીલ મોહિત બેંકરે હાઈકોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે કાયદાની ઉંમર સંબંધિત જોગવાઈનું એવું અર્થઘટન ન થવું જોઈએ કે એક જીવનસાથીની ઉંમર નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ હોય એટલે સમગ્ર દંપતીને ART સારવારથી વંચિત કરી દેવામાં આવે. વકીલે દંપતીની વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિ અને ખાસ કરીને પોતાના પુત્રને ગુમાવ્યા બાદ ફરી સંતાન મેળવવાની તેમની ઈચ્છા તરફ પણ કોર્ટનું ધ્યાન દોર્યું હતું.
હાઈકોર્ટે સંચિતા ઘોષ કેસનો કર્યો ઉલ્લેખ
અરજદારના વકીલ મોહિત બેંકરે જણાવ્યું હતું કે, કેસની સુનાવણી જસ્ટિસ નિર્ઝર એસ. દેસાઈ સમક્ષ થઈ હતી. હાઈકોર્ટે આ મુદ્દે અગાઉના વિવિધ ચુકાદાઓ અને કાયદાની જોગવાઈઓનું પણ અવલોકન કર્યું હતું. કોર્ટે નોંધ્યું હતું ART ક્લિનિક અથવા ART બેંકની સેવાઓ મેળવવા માટે સંપર્ક કરતું વંધ્યત્વ ધરાવતું પરિણીત દંપતી. આ સંદર્ભમાં ઉંમરની જોગવાઈનું અર્થઘટન કરતી વખતે માત્ર એક વ્યક્તિની ઉંમરને આધારે સમગ્ર દંપતીને સારવારથી દૂર રાખવાનો અભિગમ યોગ્ય નથી. હાઈકોર્ટે ખાસ કરીને 2024ના કલકત્તા હાઈકોર્ટના સંચિતા ઘોષ કેસનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આ કેસમાં પણ દંપતીમાંથી એક જીવનસાથી ઉંમરની નિર્ધારિત મર્યાદામાં હોય અને બીજા જીવનસાથીની ઉંમર મર્યાદા કરતાં વધુ હોય તો માત્ર તેના આધારે ART સારવારનો સંપૂર્ણ ઇનકાર કરી શકાય કે નહીં તે મુદ્દે વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો. ગુજરાત હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે પ્રતિવાદી પક્ષ આ અભિગમથી વિપરીત કોઈ ચુકાદો રજૂ કરી શક્યો નહોતો.
HCએ IVFની મંજૂરી આપતાં અંતિમ નિર્ણય તબીબી નિષ્ણાતો પર છોડ્યો
જોકે, હાઈકોર્ટનો આ આદેશ એ વાતની ગેરંટી આપતો નથી કે મહિલાને IVF દ્વારા ગર્ભધારણ થશે અથવા તેમને સંતાન પ્રાપ્ત થશે. કોર્ટે માત્ર દંપતી માટે IVF અથવા ART સારવાર મેળવવાનો રસ્તો ખુલ્લો કર્યો છે. હવે યોગ્ય તબીબી સંસ્થા દંપતીની આરોગ્ય સ્થિતિ, જરૂરી તબીબી તપાસ અને અન્ય તબીબી માપદંડોના આધારે નક્કી કરશે કે IVF સારવાર તેમના માટે શક્ય અને યોગ્ય છે કે નહીં. આ ચુકાદો ART સારવાર માટે ઉંમરની મર્યાદા અને દંપતીના અધિકારો અંગે મહત્વપૂર્ણ કાનૂની ચર્ચા ઊભી કરે છે. એક તરફ કાયદો મહિલાઓ અને પુરુષો માટે અલગ-અલગ ઉંમર મર્યાદા નક્કી કરે છે, તો બીજી તરફ આવા કેસોમાં જ્યારે એક જીવનસાથી ઉંમરની મર્યાદામાં હોય ત્યારે બીજા જીવનસાથીની ઉંમરને કારણે સમગ્ર સારવાર નકારવી યોગ્ય છે કે નહીં તે પ્રશ્ન સામે આવે છે. વધુ ઉંમરે ગર્ભાવસ્થા સાથે કેટલાક તબીબી જોખમો પણ જોડાયેલા હોય છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર, ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ડાયાબિટીસ અને અન્ય તબીબી જટિલતાઓનું જોખમ વધવાની શક્યતા રહે છે. તેથી હાઈકોર્ટે IVFની મંજૂરી આપતાં અંતિમ નિર્ણય તબીબી નિષ્ણાતો પર છોડ્યો છે.
આ રીતે, દીકરાને ગુમાવ્યા બાદ ફરી એક વખત માતા-પિતા બનવાની ઈચ્છા ધરાવતા 52 વર્ષીય મહિલા અને 54 વર્ષીય તેમના પતિ માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો આ ચુકાદો આશાનું નવું દ્વાર ખોલે છે. જોકે, હવે આગળનો તબક્કો સંપૂર્ણપણે તબીબી તપાસ અને નિષ્ણાતોના અભિપ્રાય પર નિર્ભર રહેશે.
શું કહે છે કાયદો?
ભારતમાં IVF સહિતની સહાયિત પ્રજનન તકનીકોને નિયંત્રિત કરવા માટે સહાયિત પ્રજનન તકનીક એટલે કે ART (Assisted Reproductive Technology Regulation) અધિનિયમ, 2021 અમલમાં છે. આ કાયદો 25 જાન્યુઆરી 2022થી અમલમાં આવ્યો છે અને IVF કેન્દ્રો તથા સહાયિત પ્રજનન તકનીકની બેન્ક માટે નોંધણી, કામગીરી, તબીબી પ્રક્રિયા, સંમતિ, દાતા જનન કોષો અને દર્દીઓની પાત્રતા સહિતની જોગવાઈઓ નક્કી કરે છે.
ART અધિનિયમની કલમ 21 મુજબ IVF સહિતની સહાયિત પ્રજનન તકનીકની સેવાઓ 21 વર્ષથી વધુ અને 50 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની મહિલાને, જ્યારે 21 વર્ષથી વધુ અને 55 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના પુરુષને આપી શકાય છે. એટલે કે કાયદાની ભાષા પ્રમાણે મહિલાની ઉંમર 50 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય તો ઉંમરની પાત્રતાનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે, જ્યારે પુરુષ માટે મર્યાદા 55 વર્ષથી ઓછી છે.
IVF એટલે શું?
IVF એટલે ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન. સામાન્ય રીતે મહિલાના અંડાણુ અને પુરુષના શુક્રાણુને શરીરની બહાર પ્રયોગશાળામાં ફલિત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તૈયાર થયેલા ભ્રૂણમાંથી યોગ્ય ભ્રૂણને મહિલાના ગર્ભાશયમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે. જોકે, દરેક કિસ્સામાં દંપતીના પોતાના અંડાણુ અને શુક્રાણુનો જ ઉપયોગ થાય તે જરૂરી નથી. તબીબી જરૂરિયાત મુજબ દાતા પાસેથી મળેલા જનન કોષોનો ઉપયોગ પણ કાયદાકીય જોગવાઈઓ હેઠળ થઈ શકે છે. દાતા જનનકોષો (Donor Gametes) અંગે તપાસ, સંગ્રહ અને પુરવઠા માટે પણ ART અધિનિયમમાં નિયમો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.
50 વર્ષની ઉંમર બાદ IVFનો પ્રશ્ન માત્ર કાયદાની ઉંમર મર્યાદા સુધી સીમિત નથી. મહિલાની ઉંમર વધવાની સાથે ગર્ભધારણની શક્યતા ઘટી શકે છે અને ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કેટલીક તબીબી જટિલતાઓનું જોખમ વધી શકે છે. તેથી આવા કિસ્સામાં કાયદાકીય પાત્રતા સાથે તબીબી સલામતી પણ મહત્ત્વની બને છે.
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