બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી પર ગુજરાત હાઇકોર્ટનું કડક વલણ, પરિણામ જાહેર કરવા રોક
બંને પક્ષકારોને વિગતવાર સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે વધુ સુનવણી 22 એપ્રિલ સુધી મુલતવી રાખી છે.
Published : April 15, 2026 at 6:52 PM IST
અમદાવાદ: બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન (BCA)ની ચૂંટણીને લઈને વિવાદ હવે હાઇકોર્ટમાં વધુ તીવ્ર બન્યો છે. સિંગલ જજના ચુકાદા સામે BCA દ્વારા દાખલ કરાયેલી અપીલ પર ડિવિઝન બેંચે સુનવણી હાથ ધરી હતી. બંને પક્ષકારોને વિગતવાર સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે વધુ સુનવણી 22 એપ્રિલ સુધી મુલતવી રાખી છે. ત્યાં સુધી સિંગલ જજ દ્વારા કરાયેલી વચગાળાની વ્યવસ્થા યથાવત રાખવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
હાલની સ્થિતિ મુજબ BCAની વર્તમાન કમિટી માત્ર દૈનિક કામગીરી સંભાળશે અને કોઈ મહત્વપૂર્ણ કે નીતિગત નિર્ણય લઈ શકશે નહીં. સાથે જ ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર કરવાની પ્રક્રિયા પર પણ રોક લગાવવામાં આવી છે.
આ સમગ્ર મામલો વડોદરાના અરજદારો પ્રદિપસિંહ સોલંકી અને રામચંદ્ર પ્રજાપતિ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીથી શરૂ થયો હતો. અરજદારોનો આક્ષેપ હતો કે સુપ્રીમ કોર્ટના 2022ના નિર્દેશો મુજબ 9 વર્ષ સુધી હોદ્દા પર રહેનાર વ્યક્તિઓ ચૂંટણી માટે અયોગ્ય બને છે, તેમજ બે ટર્મ બાદ 3 વર્ષનો ‘કૂલિંગ પિરિયડ’ ફરજિયાત છે.
આ આધારે પૂર્વ ક્રિકેટર કિરણ મોરે સહિતના ઉમેદવારોને અયોગ્ય જાહેર કરવા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. તેમ છતાં ચૂંટણી અધિકારીએ આ વાંધાઓ પર કોઈ નિર્ણય લીધા વગર ઉમેદવારોની અંતિમ યાદી જાહેર કરી દીધી હતી.
હાઇકોર્ટના સિંગલ જજે પ્રાથમિક રીતે આ મુદ્દાને ગંભીર ગણાવ્યો હતો અને કિરણ મોરે સહિતના ચાર ઉમેદવારોના નોમિનેશન ફોર્મ સ્વીકારવાનો નિર્ણય રદ્દ કર્યો હતો. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં સ્ક્રૂટિની માત્ર ઔપચારિકતા નથી અને અયોગ્યતાઓ સામે કોર્ટ મુકપ્રેક્ષક બની શકે નહીં.
બીજી તરફ BCA તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનમાં સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો મુજબ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે અને ફરિયાદો માટે ઓમ્બુડ્સમેનની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ છે. તેથી હાઇકોર્ટમાં સીધી અરજી ટકાઉ નથી.
અરજદારોના વકીલ ચિંતન પોપટએ કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે BCCI અને BCA સંપૂર્ણ ખાનગી સંસ્થાઓ નથી અને તેઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટના માર્ગદર્શનો લાગુ પડે છે. વાંધાઓને અવગણીને ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવી લોકશાહી પ્રક્રિયાનો ભંગ છે.હવે આ સમગ્ર કેસ પર સૌની નજર 22 એપ્રિલની સુનવણી પર ટકેલી છે, જ્યાં હાઇકોર્ટ તરફથી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય આવી શકે છે.
