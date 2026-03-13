ગુજરાતમાં આજે ગરમી વધશે કે રાહત મળશે? હવામાન વિભાગે કરી આગાહી
તાપમાન હજુ પણ સામાન્ય કરતાં થોડું વધારે રહી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તાપમાન સામાન્ય રીતે 37.5°Cથી 39.5°C વચ્ચે રહેવાની શક્યતા છે
Published : March 13, 2026 at 9:47 AM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં ગરમીનો પારો ધીમે ધીમે ઊંચકાઇ રહ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રના ઘણા સ્થળોએ ભારે ગરમીનું મોજું પ્રવર્તી રહ્યું છે. રાજ્યમાં આગામી 24 કલાક સામાન્ય ગરમીની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ આજે ગુજરાતમાં ગરમીને લઈને તીવ્ર ગરમીના મોજાની આગાહી કરી છે. કોંકણ, ગોવા, વિદર્ભ અને પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં પણ આવી જ સ્થિતિ રહેવાની આગાહી છે.
ગુજરાત સહિતના રાજ્યમાં ભારે ગરમી પડી શકે છે
ગુજરાત, હિમાચલ પ્રદેશ, કોંકણ અને ગોવામાં થોડી જગ્યાએ ગરમી પડવાની શક્યતા છે. પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશમાં થોડી જગ્યાએ ગરમી પડી શકે છે. દરિયાકાંઠાના ગુજરાત, કર્ણાટક અને કેરળમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ગરમ અને ભેજવાળું હવામાન શક્ય છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના અલગ અલગ સ્થળોએ રાત્રે પણ ગરમીની શક્યતા છે.
તાપમાનમાં સામાન્ય ઘટાડાની શક્યતા
13થી 17 માર્ચ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને કચ્છમાં મહત્તમ તાપમાન હાલના સ્તરથી અંદાજે 2°C થી 3°C ઓછું થવાની શક્યતા છે, જોકે તાપમાન હજુ પણ સામાન્ય કરતાં થોડું વધારે રહી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તાપમાન સામાન્ય રીતે 37.5°Cથી 39.5°C વચ્ચે રહેવાની શક્યતા છે.
સામાન્ય તાપમાનથી ઉપરની સંભવિત અસર માટે ખેડૂતોને સલાહ
- ગુજરાતમાં ઘઉં, ચણા,જીરૂં અને શાકભાજની પાકોમાં સવારે હળવું સિંચાઇ કરો. સાંજના સમયે ગરમીના નુકસાનને રોકવા અને જમીનના ભેજને બચાવવા માટે શાકભાજીના પાકોમાં પાકના અવશેષો સાથે મલ્ચિંગ લાગુ કરો.
- ભીના કોથળા જેવા ભૌતિક અવરોધો દ્વારા શાકભાજીની નર્સરીઓ અને બગીચાઓને ગરમ પવનોથી સુરક્ષિત કરો.
- મહારાષ્ટ્રમાં સાંજના સમયે અથવા વહેલી સવારે મરચાં, રીંગણ અને ટામેટાંને હળવું અને વારંવાર સિંચાઇ આપો. કેરીમાં અકાળે ફળ ખરી પડવા અને સૂર્યપ્રકાશથી તડકામાં તપવાથી બચવા માટે વારંવાર સિંચાઇ કરો.
- મોડા વાવેલા રવી પાક જેવા કે ઘઉં, મગફળી, તલ, કુસુમ, જુવાર, બગીચા અને શાકભાજીમાં જરૂર મુજબ સિંચાઈ કરો.
- રાજસ્થાનમાં, ગરમીના તાણને ઘટાડવા માટે સવાર અથવા સાંજના સમયે જીરું, ઇસબગુલ, સરસવ અને ચણામાં રક્ષણાત્મક સિંચાઈ આપો.
