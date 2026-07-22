ચાંદીપુરા વાઈરસને પહોંચીવળવા માટે સુરેન્દ્રનગર આરોગ્ય વિભાગની સ્પેશિયલ વ્યવસ્થા
ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસના વધતા કેસોને લઈ આરોગ્ય મંત્રીએ સમીક્ષા બેઠક યોજવી પડી છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 63 શંકાસ્પદ કેસમાંથી 12 પોઝિટિવ નોંધાયા છે
Published : July 22, 2026 at 7:16 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસના વધતા કેસોને લઈ આરોગ્ય મંત્રીએ સમીક્ષા બેઠક યોજવી પડી છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 63 શંકાસ્પદ કેસમાંથી 12 પોઝિટિવ નોંધાયા છે, જેમાં 9 ગુજરાતના અને 3 રાજસ્થાનના છે. પંચમહાલ, ખેડામાં 2-2, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, ભરૂચ, ભાવનગર, અમદાવાદમાં 1-1 કેસ છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ શંકાસ્પદ ચાંદીપુરા વાયરસના બે કેસો દાખલ થયા છે. આ બંને બાળકોને સુરેન્દ્રનગર ખાતે સામાન્ય સારવાર આપ્યા બાદ હાલ અમદાવાદ ખાતે રીફર કરવામાં આવ્યા છે. આ કેસોમાં, એક પાટડી તાલુકાના ઓડુ ગામની સાત મહિનાની બાળકીને આંચકી આવીને ગંભીર હાલત થઈ જતાં, તેને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાઈ છે. બીજા કેસમાં જોરાવર નગર વિસ્તારમાં પણ પાંચ વર્ષના બાળકને ચાંદીપુરા વાયરસના લક્ષણો દેખાતા તેને પણ અમદાવાદ ખાતે દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
તંત્ર દ્વારા હવે અગમચેતીના ભાગ સ્વરૂપે સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ચાંદીપુરા કેસને લઈ અને તાત્કાલિક વોર્ડ ઉભો કરવામાં આવ્યો છે જેમાં 10 જેટલા બેડ રિઝર્વ રાખવામાં આવ્યા છે. અહિયાં ઓક્સિજનની સુવિધા સહિત તમામ પ્રકારની દવાઓ અને મેડિકલ સ્ટાફ તહેનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે. કોઈપણ સંજોગોમાં ચાંદીપુરાના કેસ દાખલ થાય તો તેમને યોગ્ય સારવાર મળી રહે અને બાળકોનું આરોગ્ય જોખમમાં ન મુકાય તેની તકેદારી રાખવા આ વોર્ડ ઉભો કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ અંગેની પૂરતી દવાઓ અને પૂરતા ઇન્જેક્શન અને મેડિકલ કીટોની ફાળવણી કરી દેવામાં આવી છે. સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર જ આ પ્રકારના વોર્ડને તૈયાર કરવામાં આવતા તેના બાળરોગ નિષ્ણાતો માટે પણ આવો કોઈ કેસ નોંધાય તો તેની સારવાર કરી શકે તે માટેની સુવિધા અહીંયા ઉપલબ્ધ છે.
સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હૉસ્પિટલના સિવિલ સર્જન ડૉક્ટર ચેતન્ય પરમાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, "સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ચાંદીપુરાના કેસોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ બે જેટલા રિપોર્ટ કરાવવા આપવામાં આવ્યા છે અને તેમના રિપોર્ટ પણ નેગેટિવ આવ્યા છે પરંતુ આવી પરિસ્થિતિમાં યોગ્ય સારવાર મળી રહે અને બાળક જોખમમાં ન મુકાય તેની તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે કોઈપણ બાળકને સતત તાવ આવતો હોય, આંચકી આવતી હોય અને બેહોશ થઈ જાય તો તાત્કાલિક સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવા અને તે અંગે યોગ્ય સારવાર કરાવી લેવા માટે ખાસ સૂચના આપવામાં આવી છે. પીડિયાટ્રીક સ્પેશિયલ ટીમો પણ કામે લગાવવામાં આવી છે સ્પેશિયલ ટીમ પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે. બાળકોની યોગ્ય સારવાર થાય તે પ્રકારના પ્રયત્ન સિવિલ હૉસ્પિટલ અને ડોક્ટર્સ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે તેની ખાતરી પણ આપવામાં આવે છે."
તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં ગ્રામીણ વિસ્તારના કાચા મકાનોના સર્વે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે અને ત્યાં દવાના છંટકાવ અને ફોગિંગની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. આરોગ્ય વિભાગના ડોક્ટર્સ દ્વારા સેન્ડફલાય માખીના કારણે આ રોગ પ્રસરતો હોવાની જાગૃતિ ફેલાવતા સલાહ સૂચનો પણ વિવિધ માધ્યમો દ્વારા પ્રસારિત કરવામાં આવ્યા છે.
કાચા મકાનો અને ઢોરવાડામાં આ પ્રકારની માખીઑ પેદા થતી હોય છે. એ સંજોગોમાં બાળકોને સામાન્ય તાવ આવે આંચકી આવે અને માથું ભારે લાગે તો તાત્કાલિક સારવાર અને ટેસ્ટ કરાવી લેવા આરોગ્ય વિભાગે તાકીદ કરી છે તેમજ સિવિલ હૉસ્પિટલના પીડિયાટ્રિક વિભાગના સ્પેશિયલ ડોક્ટર્સને તહેનાત કરવામાં આવ્યા છે. - ડો.ચૈતન્ય પરમાર સિવિલ સર્જન
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