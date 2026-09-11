ગુજરાત હાઈકોર્ટના AMCને મહત્વના નિર્દેશ: રખડતા શ્વાનની ‘ટેરીટરી’ નક્કી કરો, શ્વાન મિત્રોની ઓળખ કરો
રખડતા શ્વાનના મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટના હુકમ બાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા લેવામાં આવેલી સુઓમોટો અરજી પર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી
Published : September 11, 2026 at 6:37 PM IST
અમદાવાદ: રખડતા શ્વાનના મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટના હુકમ બાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા લેવામાં આવેલી સુઓમોટો અરજી પર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સુનાવણી દરમિયાન રખડતા શ્વાનના નિયંત્રણ અને લોકોની સુરક્ષાને લઈને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને મહત્વના નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા હતા.
હાઈકોર્ટે રખડતા શ્વાનોની સમસ્યાના ઉકેલ માટે માત્ર આડેધડ કાર્યવાહી કરવાને બદલે નક્કર અને વૈજ્ઞાનિક અભિગમ અપનાવવા સૂચના આપી હતી. કોર્ટે દરેક વોર્ડમાં રખડતા શ્વાનોની ટેરીટરી નક્કી કરી તે મુજબ કામગીરી કરવા પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે રખડતા શ્વાનોને ઓળખવા માટે ‘શ્વાન મિત્રો’ની ઓળખ કરવાની જરૂરિયાત દર્શાવી હતી. સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે ભિક્ષુકો અને રખડતા શ્વાનો અનેક વખત સાથે જોવા મળે છે અને તેઓ સાથે જમતા પણ હોય છે. મોર્નિંગ વોક માટે નીકળતા લોકો પણ ઘણી વખત હાથમાં બિસ્કિટ સહિતની ખાદ્ય વસ્તુઓ લઈને નીકળતા હોય છે. આ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને રખડતા શ્વાનોની ટેરીટરી અને તેમની સંભાળ રાખતા લોકોની ઓળખ કરવી જરૂરી હોવાનું કોર્ટના અવલોકનમાંથી સામે આવ્યું હતું.
AMC તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કએ કોર્ટને કામગીરી અંગેની માહિતી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક ધોરણે વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. વિવિધ સોસાયટીઓમાં કેટલા શ્વાન છે તેની ગણતરી કરવામાં આવી રહી છે અને આ આંકડાના આધારે આગળની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
મુખ્ય સરકારી વકીલ જી એચ વિર્કે કોર્ટને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ચાર લોકોના ગ્રુપ દ્વારા વૈજ્ઞાનિક ઢબે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. રખડતા શ્વાનોની સંખ્યા, તેમની હદ અને વિસ્તાર મુજબ કામગીરીનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. રખડતા શ્વાનના મુદ્દે બાળકોની સુરક્ષા માટે પણ AMC દ્વારા જાગૃતિ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. CNCD વિભાગ દ્વારા શાળાઓમાં જઈને બાળકોને સમજાવવામાં આવી રહ્યા છે કે રખડતા શ્વાન અથવા ગલૂડિયાં જ્યાં હોય ત્યાં તેમની નજીક ન જવું અને સાવચેતી રાખવી. સુપ્રીમ કોર્ટના હુકમ બાદ શરૂ થયેલી આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે પણ રખડતા શ્વાનોની સમસ્યાના વ્યવસ્થિત ઉકેલ માટે સ્થાનિક સ્તરે ચોક્કસ આયોજન પર ભાર મૂક્યો છે. દરેક વોર્ડમાં શ્વાનોની સંખ્યા અને તેમની ટેરીટરી નક્કી કરીને કામગીરી કરવામાં આવે તો આડેધડ કાર્યવાહી કરતાં વધુ અસરકારક પરિણામ મેળવી શકાય તેવો કોર્ટનો અભિગમ રહ્યો હતો. રખડતા શ્વાન મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આગામી દિવસોમાં પણ વધુ સુનાવણી હાથ ધરાશે.
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