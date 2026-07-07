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અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કેસ: 38 દોષિતોની ફાંસીની સજા પર ગુજરાત હાઇકોર્ટ આજે સંભળાવશે ચુકાદો

26 જુલાઈ 2008ના એ દિવસે અમદાવાદ હોસ્પિટલો સહિત 21 ધડાકાઓથી ધણધણી ઉઠ્યું હતું, જેમાં 56 નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા.

અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટ સંભળાવશે ચુકાદો
અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટ સંભળાવશે ચુકાદો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 7:04 AM IST

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અમદાવાદ: 26 જુલાઈ 2008ના એ દિવસે અમદાવાદ હોસ્પિટલો સહિત 21 ધડાકાઓથી ધણધણી ઉઠ્યું હતું, જેમાં 56 નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. આ 18 વર્ષ જૂના કેસમાં વિશેષ અદાલતે આપેલી ફાંસીની સજા વિરુદ્ધ થયેલી અપીલો પર આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટ પોતાનો ચુકાદો સંભળાવશે. અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કેસના હાઇકોર્ટના ચુકાદા પર દેશભરની નજર છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

26 જુલાઈ, 2008ના રોજ સાંજે આશરે 45 મિનિટના સમયગાળામાં અમદાવાદના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં એક પછી એક 21 બોમ્બ વિસ્ફોટ થયા હતા. મણિનગર, ઇસનપુર, નરોડા, બાપુનગર, સરખેજ, હાટકેશ્વર સહિતના ભીડભાડવાળા વિસ્તારોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. હુમલાખોરોએ શહેરની બસો, જાહેર સ્થળો અને બજારોમાં બોમ્બ મૂક્યા હતા. આ હુમલાની સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ હતી કે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ અને એલ.જી. હોસ્પિટલને પણ નિશાન બનાવવામાં આવી હતી.

પ્રથમ વિસ્ફોટમાં ઘાયલ થયેલા લોકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવી રહ્યા હતા ત્યારે ત્યાં પણ વિસ્ફોટ થતા વધુ જાનહાનિ થઈ હતી. આ સમગ્ર હુમલામાં 56 લોકોના મોત થયા હતા, જ્યારે 200થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા.

વિસ્ફોટ શરૂ થાય તે પહેલાં કેટલાક મીડિયા હાઉસને એક ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ મોકલવામાં આવ્યો હતો, જેમાં હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં આ ઈ-મેઈલ તપાસનો મહત્વનો પુરાવો બન્યો હતો. અમદાવાદ બ્લાસ્ટના બીજા જ દિવસે સુરત શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી 20થી વધુ જીવતા બોમ્બ મળી આવ્યા હતા. જો આ બોમ્બ સમયસર મળી આવ્યા ન હોત તો વધુ એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ શકી હોત. તપાસમાં અમદાવાદ અને સુરતની ઘટનાઓ વચ્ચે સંબંધ હોવાનો ખુલાસો થયો હતો.

અનેક લોકોની કરાઇ હતી ધરપકડ

અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, ગુજરાત ATS અને અન્ય તપાસ એજન્સીઓએ સંયુક્ત તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન ગુજરાત સહિત દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી અનેક શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સાયકલ, કાર, મોબાઇલ ફોન, સિમકાર્ડ, ઈ-મેઈલ, ફોરેન્સિક પુરાવા અને સાક્ષીઓના આધારે સમગ્ર ષડયંત્રનો ભેદ ઉકેલાયો હોવાનું તપાસ એજન્સીઓએ જણાવ્યું હતું.આ કેસમાં કુલ 77 આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. લાંબી ટ્રાયલ બાદ 8 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ અમદાવાદની વિશેષ અદાલતે 49 આરોપીઓને દોષિત જાહેર કર્યા હતા, જ્યારે 28 આરોપીઓને પુરાવાના અભાવે નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.

38 આરોપીને ફાંસી અને 11ને આજીવન કેદની સજા ફટકારાઇ હતી

18 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ વિશેષ અદાલતે સજાનો ચુકાદો જાહેર કર્યો હતો તેમાં 38 આરોપીઓને ફાંસીની સજા અને 11 આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. કોર્ટે આ કેસને 'રેરેસ્ટ ઓફ રેર' શ્રેણીનો ગણાવી ફાંસીની સજા યોગ્ય હોવાનું જણાવ્યું હતું. સાથે જ મૃતકોના પરિવારજનો અને ઘાયલોને વળતર ચૂકવવાનો પણ આદેશ કર્યો હતો. વિશેષ અદાલતના આ ચુકાદા સામે તમામ દોષિતોએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી હતી. બીજી તરફ, ફાંસીની સજા અમલમાં મૂકવા માટે કાયદા મુજબ હાઇકોર્ટની પુષ્ટિ જરૂરી હોવાથી રાજ્ય સરકારે ડેથ રેફરન્સ પણ હાઇકોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યું હતું.

ગુજરાત હાઇકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચે છેલ્લા ઘણા મહિનાઓ દરમિયાન બંને પક્ષોની વિસ્તૃત દલીલો સાંભળી હતી. આરોપી પક્ષે તપાસની પ્રક્રિયા, પુરાવા અને કબૂલાત અંગે અનેક મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા હતા, જ્યારે રાજ્ય સરકારે ટ્રાયલ કોર્ટનો ચુકાદો યથાવત રાખવાની માંગ કરી હતી. હવે આજે હાઇકોર્ટનો ચુકાદો જાહેર થશે. હાઇકોર્ટ ફાંસીની સજાને યથાવત રાખે છે, તેમાં ફેરફાર કરે છે કે કેટલાક આરોપીઓને રાહત આપે છે તે જોવાનું મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે.

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