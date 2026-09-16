પાટણના અનાવાડાની ઐતિહાસિક દરગાહ વિવાદમાં હાઈકોર્ટનો ચુકાદો, 100 વર્ષ જૂના રેકોર્ડથી સામે આવ્યું સ્થળનું જોડાણ
હાઈકોર્ટે ગુજરાત વકફ બોર્ડના 24 એપ્રિલ, 2025ના નિર્ણય અને વકફ ટ્રિબ્યુનલના 9 ફેબ્રુઆરી, 2026ના નિર્ણયને યથાવત રાખ્યો છે.
Published : September 16, 2026 at 10:44 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે પાટણ જિલ્લાના અનાવાડા ગામમાં આવેલી ઐતિહાસિક દરગાહ અંગેના લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વિવાદમાં મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. કુતુબુદ્દીન ફકરુદ્દીન ફરુકી સહિતના અરજદારોની અપીલ ફગાવી દીધી છે. હાઈકોર્ટે ગુજરાત વકફ બોર્ડના 24 એપ્રિલ, 2025ના નિર્ણય અને વકફ ટ્રિબ્યુનલના 9 ફેબ્રુઆરી, 2026ના નિર્ણયને યથાવત રાખ્યો છે.
વિવાદ અનાવાડા ગામના સર્વે નંબર 935ની આશરે 1 એકર 21 ગુંઠા જમીન પર આવેલી દરગાહ અને કબ્રસ્તાનને લઈને હતો. અરજદાર ફરુકી પરિવારનો દાવો હતો કે આ સ્થળ મૌલાના મેહબૂબની દરગાહ, મસ્જિદ અને કબ્રસ્તાન છે અને પરિવારના સભ્યો પેઢીઓથી અહીં મુજાવર તરીકે સેવા આપતા આવ્યા છે. બીજી તરફ વકફ બોર્ડ અને દાઉદી વહોરા સમુદાય તરફથી આ સ્થળ મૌલાના યાકૂબ સાહેબની દરગાહ અને દાઉદી વહોરા કબ્રસ્તાન હોવાનું જણાવાયું હતું.
સમગ્ર વિવાદમાં જૂના મહેસૂલી રેકોર્ડ મહત્વના પુરાવા બન્યા હતા. કોર્ટના ચુકાદા મુજબ 1916-17થી ઉપલબ્ધ જૂના સરકારી રેકોર્ડમાં સ્થળનો ઉલ્લેખ મૌલાના યાકૂબ સાહેબની દરગાહ અને દાઉદી વહોરા કબ્રસ્તાન તરીકે થતો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત દરગાહ પરના પ્રાચીન શિલાલેખમાં પણ મૌલાના યાકૂબનો ઉલ્લેખ હોવાની બાબત કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી હતી.
અરજદાર પરિવાર તરફથી સ્થળને સુન્ની-હનફી-બરેલવી દરગાહ તરીકે માન્યતા આપવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે હાઈકોર્ટે જૂના સરકારી રેકોર્ડ, શિલાલેખ અને અન્ય દસ્તાવેજી પુરાવાઓને ધ્યાનમાં લઈને વકફ બોર્ડના નિર્ણયમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
અરજદારના વકીલ એમ.ટી.એમ. હકીમે દલીલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે વકફ બોર્ડ સમક્ષ યોગ્ય રીતે સુનાવણી આપવામાં આવી નહોતી અને માત્ર ચેરમેન સમક્ષ સુનાવણી થવી નિયમોનું ઉલ્લંઘન છે. તેમણે વકફ બોર્ડના ઠરાવ સમયે જરૂરી ક્વોરમ અને સભ્યોની હાજરી અંગે પણ સવાલ ઉઠાવ્યો હતો. સાથે જ દરગાહની ધાર્મિક ઓળખ અને અરજદારોના મુતવલ્લી તરીકેના હક અંગે પણ દલીલો કરવામાં આવી હતી.
વકફ બોર્ડ તરફથી સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કે દલીલ કરતાં જૂના સરકારી રેકોર્ડ અને દરગાહ પરના શિલાલેખનો આધાર લીધો હતો. કોર્ટ સમક્ષ જણાવાયું હતું કે આ દસ્તાવેજો સ્થળને મૌલાના યાકૂબ અને દાઉદી વહોરા સમુદાય સાથે જોડે છે.
હાઈકોર્ટે એ પણ નોંધ્યું કે માત્ર લાંબા સમય સુધી દરગાહની દેખરેખ રાખવાથી કોઈ વ્યક્તિને મિલકત પર માલિકી અથવા કાયદેસર વારસાગત હક પ્રાપ્ત થતો નથી. અરજદારો મુતવલ્લી તરીકે પોતાનો કાયદેસર અધિકાર સાબિત કરી શક્યા નથી, તેમ કોર્ટના ચુકાદામાં નોંધાયું છે.આ રીતે ગુજરાત હાઈકોર્ટે અરજદારોની અપીલ ફગાવીને વકફ બોર્ડ અને વકફ ટ્રિબ્યુનલના નિર્ણયને યથાવત રાખ્યો છે. પરિણામે અનાવાડા ગામની વિવાદિત દરગાહને મૌલાના યાકૂબ સાહેબ દરગાહ અને દાઉદી વહોરા કબ્રસ્તાન તરીકે ઓળખ આપતો વકફ બોર્ડનો નિર્ણય યથાવત રહ્યો છે.
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