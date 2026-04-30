અમદાવાદ ટ્રાફિક પર ગુજરાત હાઇકોર્ટની તાકીદ, સુરતની SVNIT સાથે MOU કરી સર્વે શરૂ; 8 મહિનામાં તૈયાર થશે સંપૂર્ણ પ્લાન

આ સર્વેમાં શહેરમાં વાહનોની અવરજવર, ટ્રાફિકના હોટસ્પોટ, ભીડભાડવાળા વિસ્તારો, તેમજ આગામી 15થી 20 વર્ષ માટેની જરૂરિયાતોનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવશે

આ સર્વેમાં શહેરમાં વાહનોની અવરજવર, ટ્રાફિકના હોટસ્પોટ, ભીડભાડવાળા વિસ્તારો, તેમજ આગામી 15થી 20 વર્ષ માટેની જરૂરિયાતોનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવશે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 9:44 PM IST

અમદાવાદ: શહેરમાં ટ્રાફિક સમસ્યાઓને ઉકેલવા માટે હવે મોટું આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. શહેરના ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટને આધુનિક બનાવવા માટે સુરતની SVNIT સાથે MOU કરવામાં આવ્યું છે, જે હેઠળ વ્યાપક સર્વે હાથ ધરાશે. આ મામલો ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુઓ મોટો અરજી હેઠળ ચાલી રહ્યો છે, જેમાં શહેરના રોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુધારવા, અકસ્માતો ઘટાડવા અને ટ્રાફિક નિયમોના પાલન અંગે મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. આજે થયેલી સુનાવણીમાં સરકાર તરફથી મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી

સરકારી વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, આ સર્વેમાં શહેરમાં વાહનોની અવરજવર, ટ્રાફિકના હોટસ્પોટ, ભીડભાડવાળા વિસ્તારો, તેમજ આગામી 15થી 20 વર્ષ માટેની જરૂરિયાતોનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવશે. સાથે જ મેનપાવર, સેગમેન્ટ મુજબ સ્ટાફની જરૂરિયાત અને AI ટેક્નોલોજીના ઉપયોગ પર પણ ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવશે. આ સર્વે માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ મેથડોલોજિકલ ફ્રેમવર્ક કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. મહત્વની વાત એ છે કે આ સમગ્ર અભ્યાસનો રિપોર્ટ આગામી 8 મહિનામાં રજૂ થશે. વર્તમાન ટ્રાફિક વ્યવસ્થા મજબૂત કરવા માટે 650 ટ્રાફિક બ્રિગેડ જવાનોની ભરતી કરવામાં આવી છે, જેમાંથી 587 જવાનોને ટ્રેનિંગ પૂર્ણ કર્યા બાદ ડ્યુટી પર મુકવામાં આવ્યા છે. બાકીના જવાનોને પણ ટૂંક સમયમાં કામગીરી સોંપવામાં આવશે.

અગાઉની સુનાવણીમાં કોર્ટે ટ્રાફિક પોલીસમાં સંખ્યાબળ વધારવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. સરકાર દ્વારા 400 નવી પોસ્ટ મંજૂર કરવામાં આવી હોવાનું પણ કોર્ટને જણાવાયું છે. કોર્ટે સૂચન કર્યું હતું કે, શહેરના આગામી 5 વર્ષના વિકાસ અને વધતા ટ્રાફિકને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય આયોજન કરવું જરૂરી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ટ્રાફિક સ્ટાફની અછત હોવાના મુદ્દા પર પણ કોર્ટએ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.

સરકારે જણાવ્યું હતું કે ભવિષ્યની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે એક્સપર્ટ એજન્સીઓ પાસેથી અભ્યાસ માટે ટેન્ડર મંગાવવામાં આવ્યા છે. આ અભ્યાસમાં ટ્રાફિક, રોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, મેનપાવર અને ટેક્નોલોજી વચ્ચે સંતુલન સ્થાપિત કરવામાં આવશે.કોર્ટએ એ પણ સૂચન કર્યું હતું કે AI ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને વધુ સચોટ અને અસરકારક પ્લાનિંગ કરી શકાય. આ મુદ્દે સરકારી વકીલે હળવી ટિપ્પણી કરતા જણાવ્યું કે કોર્ટમાં આવતી કેટલીક અરજીઓ પણ હવે AI દ્વારા તૈયાર થતી હોય છે.

મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કએ જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ શહેરના ભવિષ્યના ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ માટે વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ ખૂબ જરૂરી છે. SVNIT સાથેનો આ કરાર શહેર માટે લાંબા ગાળાના સોલ્યુશન્સ લાવશે. મેનપાવર, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટેક્નોલોજીના સંકલનથી ટ્રાફિક સમસ્યાઓને અસરકારક રીતે ઉકેલી શકાય છે.આ મુદ્દે હવે આગામી સુનાવણી 31 જુલાઈએ યોજાશે, જેમાં કોર્ટ સમક્ષ સર્વેનો પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

