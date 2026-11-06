વેપારી વિવાદમાં ફોજદારી કેસ કેમ? રૂ 1.42 કરોડની ઉઘરાણી માટે FIR નોંધવા બદલ ગુજરાત હાઈકોર્ટની પોલીસને ફટકાર
ગુજરાત હાઈકોર્ટે વેપારી વ્યવહારમાં નાણાંની વસૂલાતના વિવાદને ફોજદારી ગુનાનું સ્વરૂપ આપીને FIR નોંધવાની પોલીસની પદ્ધતિ સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે
Published : November 6, 2026 at 6:57 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે વેપારી વ્યવહારમાં નાણાંની વસૂલાતના વિવાદને ફોજદારી ગુનાનું સ્વરૂપ આપીને FIR નોંધવાની પોલીસની પદ્ધતિ સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. હાઈકોર્ટે નોંધ્યું છે કે રાજ્યના પોલીસ વડા (DGP) દ્વારા નાગરિક વિવાદોમાં ફોજદારી ગુના હેઠળ FIR નોંધવામાં ન આવે તે અંગે પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો હોવા છતાં પોલીસ દ્વારા આવી FIR નોંધવામાં આવે છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ અવલોકન કર્યું કે વેપારી વ્યવહારમાં બાકી નાણાંની વસૂલાત માટે IPCની ગંભીર કલમોનો ઉપયોગ કરવો સત્તાનો દુરુપયોગ છે. આ અવલોકનો સાથે હાઈકોર્ટે ₹1.42 કરોડના ગ્રે કાપડના વેપારી વ્યવહારને લઈને નોંધાયેલી FIR રદ કરી છે.
આ કેસમાં ફરિયાદી ગ્રે કાપડના ઉત્પાદન અને વેપાર સાથે સંકળાયેલા છે. ફરિયાદીના સંપર્કમાં આરોપી નંબર-1 મારફતે અરજદાર આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ફરિયાદીએ આરોપી નંબર-1ને ગ્રે કાપડનો માલ સપ્લાય કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. શરૂઆતમાં આરોપી સમયસર પેમેન્ટ કરતો હતો. જોકે, 10 જુલાઈ 2023થી 16 જાન્યુઆરી 2024 દરમિયાન ફરિયાદીની ત્રણ અલગ અલગ પેઢીઓ મારફતે કુલ ₹1,42,67,882નો માલ સપ્લાય કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં તેની રકમ ચૂકવવામાં આવી ન હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ મામલે કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજદાર વિરુદ્ધ IPCની કલમ 409, 420, 504, 506(2) અને 120B હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી હતી. આ FIR રદ કરવાની માગ સાથે અરજદાર પ્રતીક ગુલશનભાઈ અલ્લાવાડીએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. અરજદાર તરફથી એડવોકેટ હર્શેલ કે. રાવલ અને એડવોકેટ સુરજ એ. શુક્લાએ રજૂઆત કરી હતી કે FIRના તથ્યો જોતા વિશ્વાસઘાત કે છેતરપિંડીના ગુનાના આવશ્યક તત્ત્વો જળવાતાં નથી. અરજદારની ભૂમિકા માત્ર ફરિયાદીને મુખ્ય આરોપી સાથે પરિચય કરાવવાની હતી. વધુમાં, બાકી નાણાંના વ્યવહાર માટે ચેક આપવામાં આવ્યા હતા, જે બાઉન્સ થતાં નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ હેઠળ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આથી સમગ્ર વિવાદ મૂળભૂત રીતે નાગરિક અને વેપારી વ્યવહારનો છે, જેને ફોજદારી સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે હકીકતો અને FIRનું અવલોકન કરતાં નોંધ્યું હતું કે ફરિયાદીએ માલ સપ્લાય કર્યા બાદ તેની રકમ ન મળવાની ફરિયાદ કરી છે. આવા સંજોગોમાં બાકી નાણાંની વસૂલાત માટે સિવિલ કોર્ટમાં દાવો દાખલ કરવાનો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ હતો. પરંતુ તેના બદલે FIR નોંધાવીને સમગ્ર વેપારી વિવાદને ફોજદારી ગુનાનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે.
હાઈકોર્ટે પોલીસની કામગીરી સામે આકરી નારાજગી વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે પોલીસ સત્તાધીશોએ વેપારી વ્યવહારમાં બાકી નાણાંની વસૂલાત કરાવવા માટે IPCની કલમ 409 અને 420નો ઉપયોગ કરીને સત્તાનો દુરુપયોગ કર્યો છે. કોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે નાગરિક વિવાદને ફોજદારી કાર્યવાહીમાં ફેરવવાની પોલીસની આ પદ્ધતિને કોર્ટ અગાઉ પણ વખોડી ચૂકી છે.
હાઈકોર્ટે ખાસ નોંધ્યું હતું કે રાજ્યના સર્વોચ્ચ પોલીસ અધિકારી DGP દ્વારા પણ નાગરિક વિવાદોને ફોજદારી સ્વરૂપ આપીને FIR નોંધવામાં ન આવે તે માટે પોલીસ કર્મચારીઓને પરિપત્ર આપવામાં આવ્યો છે. તેમ છતાં સંબંધિત પોલીસ અધિકારીઓ આ પરિપત્રનું પાલન કર્યા વિના આવી FIR નોંધે છે, જે ગંભીર બાબત છે.સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના ચુકાદાઓનો સંદર્ભ આપતાં હાઈકોર્ટે આ FIRને સત્તાનો સંપૂર્ણ દુરુપયોગ ગણાવી હતી. અંતે હાઈકોર્ટે અરજદારની અરજી મંજૂર કરીને કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIR અને તેની સાથે સંકળાયેલી અરજદાર વિરુદ્ધની કાર્યવાહી રદ કરવાનો આદેશ કર્યો હતો.
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