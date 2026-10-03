પોલીસ કસ્ટડીમાં મારપીટ: હાઈકોર્ટે ડીવાયએસપીની તપાસ પર નારાજગી વ્યક્ત કરી, આઈજી કક્ષાના અધિકારીને તપાસ સોંપી
દેવગઢ બારિયા પોલીસ સામે ગંભીર આક્ષેપો: મારપીટ, ત્રાસ અને હાથકડી પહેરાવી જાહેરમાં ફેરવવાના આરોપો સાથે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી.
Published : October 3, 2026 at 1:15 PM IST
અમદાવાદ: દેવગઢ બારિયા પોલીસ દ્વારા કસ્ટડી દરમિયાન મારપીટ, ત્રાસ અને હાથકડી પહેરાવી જાહેરમાં ફેરવવાના આક્ષેપોને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં થયેલી અરજીમાં મહત્વનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે. અરજદારે પોલીસ અધિકારીઓ સામે કસ્ટોડિયલ હિંસા સહિતના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા.
આ કેસમાં અરજદારનો આક્ષેપ હતો કે દેવગઢ બારિયા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ સહિત જિલ્લા પોલીસના કેટલાક અધિકારીઓએ તેમની સાથે મારપીટ કરી હતી. એટલું જ નહીં, તેમને હાથકડી પહેરાવી દેવગઢ બારિયા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં જાહેરમાં ફેરવવામાં આવ્યા હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે પોલીસ અધિકારીઓ સામે ફરિયાદ નોંધવા, વિભાગીય કાર્યવાહી કરવા અને કસ્ટોડિયલ હિંસા બદલ વળતર ચૂકવવાની માંગ સાથે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી.
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકે રજૂઆત કરી હતી કે અરજદાર ઉપરાંત તેમના પુત્ર અને પત્ની સાથે પણ મારપીટ કરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપો છે. આ અંગે 9 નવેમ્બર, 2023ના રોજ રાજ્યના ગૃહ વિભાગના મુખ્ય સચિવ, પોલીસ મહાનિર્દેશક સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકે કોર્ટ સમક્ષ વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે અરજદારને હાથકડી પહેરાવી દેવગઢ બારિયાના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ફેરવવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રકારની પોલીસ કાર્યવાહી અંગે સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષ તપાસ જરૂરી હોવાનો અરજદાર તરફથી દાવો કરવામાં આવ્યો હતો.
બીજી તરફ, રાજ્ય સરકાર તરફથી કોર્ટને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે સમગ્ર મામલે વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવી છે અને અરજદારના આક્ષેપોને સમર્થન આપતો કોઈ પુરાવો તપાસ દરમિયાન મળ્યો નથી. રાજ્ય તરફથી એવી પણ દલીલ કરવામાં આવી હતી કે અરજદારને મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા ત્યારે તેમણે પોલીસ મારપીટ અંગે કોઈ ફરિયાદ કરી નહોતી. વધુમાં, મુક્ત થયાના આશરે બે મહિના બાદ આ અંગે રજૂઆત કરવામાં આવી હોવાનું પણ રાજ્ય તરફથી જણાવાયું હતું.
એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકે જણાવ્યું હતું કે કોર્ટે નોંધ્યું છે કે અરજદારની 21 ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેમને બે દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર રાખવામાં આવ્યા અને રિમાન્ડ પૂર્ણ થયા બાદ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. 8 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ તેમને જામીન મળ્યા હતા, જ્યારે 9 નવેમ્બર, 2023ના રોજ પોલીસ મારપીટ અંગે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું કે મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા સમયે અરજદારે પોલીસ મારપીટ અંગે કોઈ ફરિયાદ કરી નહોતી અને તે સમયે કોઈ તબીબી પ્રમાણપત્ર પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું ન હતું. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કસ્ટડી દરમિયાન મારપીટના આક્ષેપો અંગે હાઈકોર્ટે વધુ હસ્તક્ષેપ કરવો યોગ્ય માન્યો નહોતો.
જોકે, અરજદારને હાથકડી પહેરાવી દેવગઢ બારિયા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફેરવવાના આક્ષેપને હાઈકોર્ટે અલગ અને ગંભીર મુદ્દો ગણાવ્યો છે. આ મુદ્દે તપાસની જરૂરિયાત હોવાનું કોર્ટે માન્યું છે.
આ કેસમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ રહી કે હાઈકોર્ટે ડીવાયએસપી કક્ષાના અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવતી તપાસ સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. કોર્ટના અવલોકન મુજબ, જ્યારે આક્ષેપો જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સામે પણ કરવામાં આવ્યા હોય ત્યારે તેમના તાબાના અધિકારીને તપાસ સોંપવી યોગ્ય ન ગણાય. આવી સ્થિતિમાં તપાસની નિષ્પક્ષતા અંગે પ્રશ્ન ઊભો થઈ શકે છે.
આથી ગુજરાત હાઈકોર્ટે આક્ષેપોની તપાસ પોલીસ મહાનિરીક્ષક એટલે કે આઈજી કક્ષાથી નીચા ન હોય તેવા અધિકારી દ્વારા કરાવવાનો આદેશ કર્યો છે. સંબંધિત તપાસ અધિકારીએ અરજદારને યોગ્ય તક આપીને સમગ્ર તપાસ ત્રણ મહિનાની અંદર પૂર્ણ કરવાની રહેશે.
આ રીતે કસ્ટડીમાં મારપીટના આક્ષેપો અંગે હાઈકોર્ટે સીધી તપાસનો આદેશ આપ્યો નથી, પરંતુ હાથકડી પહેરાવી જાહેરમાં ફેરવવાના આક્ષેપને લઈને ઉચ્ચ કક્ષાની સ્વતંત્ર તપાસનો માર્ગ મોકળો કર્યો છે. આ સાથે હાઈકોર્ટે અરજીનો નિકાલ કર્યો છે.
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