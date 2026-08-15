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વિસાવદરની બોગસ સહકારી મંડળીઓ મુદ્દે હાઇકોર્ટનું આકરું વલણ, જવાબદારો સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવા PIને આદેશ

રાજ્યની વડી અદાલતે વિસાવદરની બોગસ સેવા સહકારી મંડળીના જવાબદારો સામે તાત્કાલિક પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવા વિસાવદર PIને હુકમ કર્યો છે.

જવાબદારો સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવા PIને આદેશ
જવાબદારો સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવા PIને આદેશ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2026 at 3:45 PM IST

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જૂનાગઢ: પાછલા બે વર્ષથી વિસાવદર અને ભેસાણ તાલુકાની સહકારી મંડળીઓને લઈને અનેકવાર વિવાદો સામે આવ્યા હતા. 13મી જુલાઈના રોજ પણ ખેડૂત ખાતેદારો કે જેમના નામ બોગસ સહકારી મંડળીમાં સામેલ કરીને તેમના નામે મોટું ધિરાણ મેળવી લેવામાં આવ્યું છે, તેવા ખેડૂતોએ જિલ્લા કલેક્ટરને રૂબરૂ મળીને આકરી કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી. ત્યારે આજે રાજ્યની વડી અદાલતે સમગ્ર મામલે સુનાવણી કરતા વિસાવદરના PIને જવાબદારો સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવાનો હુકમ કર્યો છે.

બોગસ સહકારી મંડળીઓ સામે થશે ફરિયાદ

પાછલા બે વર્ષથી જૂનાગઢ જિલ્લાની વિસાવદર વિધાનસભામાં આવતી વિસાવદર અને ભેસાણ તાલુકાની કેટલીક બોગસ સેવા સહકારી મંડળીઓ મૃતક વ્યક્તિ અને અન્ય બોગસ ખેડૂતોના નામે ગેરકાયદેસર ઉભી કરીને તેમાં રાજકીય ફાયદો અને આર્થિક ધિરાણ મેળવવાના કિસ્સાઓ સત સામે આવી રહ્યા છે. બે વર્ષથી વધુ સમયથી ચાલી રહેલા આ મામલામાં આજે રાજ્યની વડી અદાલતે સુનાવણી કરી હતી. અદાલતે વિસાવદર તાલુકામાં જેટલી બોગસ સેવા સહકારી મંડળી ઉભી કરવામાં આવી છે તેની પાછળ જવાબદાર લોકો સામે વિધિવત પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવાનો હુકમ વિસાવદર PIને કર્યો છે. જેથી સમગ્ર મામલામાં હવે સહકારી રાજકારણ પણ આગામી દિવસોમાં ગરમાતું જોવા મળશે.

ખેડૂતોએ જિલ્લા કલેક્ટરને રૂબરૂ મળીને આકરી કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી
ખેડૂતોએ જિલ્લા કલેક્ટરને રૂબરૂ મળીને આકરી કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી (Etv Bharat Gujarat)

સહકારી બેંકના કેટલાક કર્મચારીઓ આજે પણ જેલમાં

પાછલા ત્રણ-ચાર વર્ષથી જૂનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદર અને ભેસાણ તાલુકાની સેવા સહકારી મંડળીઓમાં બોગસ ખેડૂત ખાતેદાર ઉભા કરીને તેમના નામે કરોડો રૂપિયાનું પાક ધિરાણ લઈને નાણાકીય ગેરરીતિઓ કરવામાં આવી હતી. જેમાં કેટલીક સહકારી મંડળીઓ સામે વિસાવદર અને ભેસાણ પોલીસમાં વ્યક્તિગત ફરિયાદ પણ થઈ હતી. ત્યારબાદ જિલ્લા સહકારી બેંકના કેટલાક કર્મચારીઓને પોલીસે પકડીને જેલમાં ધકેલી દીધા છે. ત્યારબાદ આજે રાજ્યની વડી અદાલતના અવલોકનથી આવનારા દિવસોમાં સહકારી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા અને ખાસ કરીને બોગસ સેવા સહકારી મંડળી ઉભી કરીને કરોડો રૂપિયાની હેરાફેરી કરનાર લોકો સામે પણ સકંજો કસાઈ શકે તેવા નિર્દેશો આપવામાં આવ્યા છે.

જવાબદારો સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવા PIને આદેશ
જવાબદારો સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવા PIને આદેશ (Etv Bharat Gujarat)
જવાબદારો સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવા PIને આદેશ
જવાબદારો સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવા PIને આદેશ (Etv Bharat Gujarat)

બોગસ સેવા સહકારી મંડળી રાજકીય રીતે ઉપયોગી

બોગસ સેવા સહકારી મંડળી રાજકીય અને આર્થિક રીતે ખૂબ જ ઉપયોગી થતી હોવાની ચર્ચા પણ છે. બોગસ મંડળી ઉભી કરવાથી લાખો રૂપિયાનું ધિરાણ બોગસ ખેડૂતના નામે મંડળી ઉભી કરનાર ભેજાબાજો મેળવે છે. વધુમાં બોગસ સહકારી મંડળીના સભ્યો સહકાર વિભાગની કેટલીક સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં મતદાર તરીકે પણ ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. જેમાંની સૌથી મોટી એટલે કે જિલ્લા સહકારી બેંકના ડિરેક્ટર અને ત્યારબાદ બેંકના ચેરમેનની ભૂમિકામાં પણ બોગસ સહકારી મંડળીના મતદારો મહત્વનો ભાગ ભજવતા હોય છે. જેથી રાજકીય અને આર્થિક રીતે ખૂબ જ મદરૂપ બનતી સેવા સહકારી મંડળીઓને બોગસ વ્યક્તિ અને મૃતકના નામે ખોલીને કેટલાક રાજકીય લોકો સરકારની વ્યવસ્થાનો દુરુપયોગ પોતાના વ્યક્તિગત હિત માટે કરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ દિશામાં પણ હવે આગામી દિવસોમાં તપાસ શરૂ થઈ શકે છે.પાછલા બે વર્ષથી વિસાવદર અને ભેસાણ તાલુકાની સહકારી મંડળીઓને લઈને અનેકવાર વિવાદો સામે આવ્યા હતા. 13મી જુલાઈના રોજ પણ ખેડૂત ખાતેદારો કે જેમના નામ બોગસ સહકારી મંડળીમાં સામેલ કરીને તેમના નામે મોટું ધિરાણ મેળવી લેવામાં આવ્યું છે, તેવા ખેડૂતોએ જિલ્લા કલેક્ટરને રૂબરૂ મળીને આકરી કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી. ત્યારે આજે રાજ્યની વડી અદાલતે સમગ્ર મામલે સુનાવણી કરતા વિસાવદરના PIને જવાબદારો સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવાનો હુકમ કર્યો છે.

ખેડૂતોએ જિલ્લા કલેક્ટરને રૂબરૂ મળીને આકરી કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી
ખેડૂતોએ જિલ્લા કલેક્ટરને રૂબરૂ મળીને આકરી કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી (Etv Bharat Gujarat)

બોગસ સહકારી મંડળીઓ સામે થશે ફરિયાદ

પાછલા બે વર્ષથી જૂનાગઢ જિલ્લાની વિસાવદર વિધાનસભામાં આવતી વિસાવદર અને ભેસાણ તાલુકાની કેટલીક બોગસ સેવા સહકારી મંડળીઓ મૃતક વ્યક્તિ અને અન્ય બોગસ ખેડૂતોના નામે ગેરકાયદેસર ઉભી કરીને તેમાં રાજકીય ફાયદો અને આર્થિક ધિરાણ મેળવવાના કિસ્સાઓ સત સામે આવી રહ્યા છે. બે વર્ષથી વધુ સમયથી ચાલી રહેલા આ મામલામાં આજે રાજ્યની વડી અદાલતે સુનાવણી કરી હતી. અદાલતે વિસાવદર તાલુકામાં જેટલી બોગસ સેવા સહકારી મંડળી ઉભી કરવામાં આવી છે તેની પાછળ જવાબદાર લોકો સામે વિધિવત પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવાનો હુકમ વિસાવદર PIને કર્યો છે. જેથી સમગ્ર મામલામાં હવે સહકારી રાજકારણ પણ આગામી દિવસોમાં ગરમાતું જોવા મળશે.

સહકારી બેંકના કેટલાક કર્મચારીઓ આજે પણ જેલમાં

પાછલા ત્રણ-ચાર વર્ષથી જૂનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદર અને ભેસાણ તાલુકાની સેવા સહકારી મંડળીઓમાં બોગસ ખેડૂત ખાતેદાર ઉભા કરીને તેમના નામે કરોડો રૂપિયાનું પાક ધિરાણ લઈને નાણાકીય ગેરરીતિઓ કરવામાં આવી હતી. જેમાં કેટલીક સહકારી મંડળીઓ સામે વિસાવદર અને ભેસાણ પોલીસમાં વ્યક્તિગત ફરિયાદ પણ થઈ હતી. ત્યારબાદ જિલ્લા સહકારી બેંકના કેટલાક કર્મચારીઓને પોલીસે પકડીને જેલમાં ધકેલી દીધા છે. ત્યારબાદ આજે રાજ્યની વડી અદાલતના અવલોકનથી આવનારા દિવસોમાં સહકારી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા અને ખાસ કરીને બોગસ સેવા સહકારી મંડળી ઉભી કરીને કરોડો રૂપિયાની હેરાફેરી કરનાર લોકો સામે પણ સકંજો કસાઈ શકે તેવા નિર્દેશો આપવામાં આવ્યા છે.

બોગસ સેવા સહકારી મંડળી રાજકીય રીતે ઉપયોગી

બોગસ સેવા સહકારી મંડળી રાજકીય અને આર્થિક રીતે ખૂબ જ ઉપયોગી થતી હોવાની ચર્ચા પણ છે. બોગસ મંડળી ઉભી કરવાથી લાખો રૂપિયાનું ધિરાણ બોગસ ખેડૂતના નામે મંડળી ઉભી કરનાર ભેજાબાજો મેળવે છે. વધુમાં બોગસ સહકારી મંડળીના સભ્યો સહકાર વિભાગની કેટલીક સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં મતદાર તરીકે પણ ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. જેમાંની સૌથી મોટી એટલે કે જિલ્લા સહકારી બેંકના ડિરેક્ટર અને ત્યારબાદ બેંકના ચેરમેનની ભૂમિકામાં પણ બોગસ સહકારી મંડળીના મતદારો મહત્વનો ભાગ ભજવતા હોય છે. જેથી રાજકીય અને આર્થિક રીતે ખૂબ જ મદરૂપ બનતી સેવા સહકારી મંડળીઓને બોગસ વ્યક્તિ અને મૃતકના નામે ખોલીને કેટલાક રાજકીય લોકો સરકારની વ્યવસ્થાનો દુરુપયોગ પોતાના વ્યક્તિગત હિત માટે કરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ દિશામાં પણ હવે આગામી દિવસોમાં તપાસ શરૂ થઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. જૂનાગઢ: ખેડૂતોની જાણ બહાર બનાવી બોગસ સહકારી મંડળી, જાણ થતા જ મંડળી રદ કરવા કલેક્ટરને કરી રજૂઆત
  2. રાજ્યમાં નાબૂદ થશે ‘થેલા મંડળીઓ’, સહકાર પ્રધાન જગદીશ વિશ્વકર્માનું મોટું નિવેદન

TAGGED:

JUNAGADH BOGAS SAHKARI MANDLI
COOPERATIVE SCAM
GUJARAT HIGH COURT
JUNAGADH POLICE
VISAVADAR BOGUS COOPERATIVE SOCIETY

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