અમદાવાદ કલેક્ટરને ગુજરાત HCની લપડાક: ખેડૂતની NA અરજીનો 15 દિવસમાં નિકાલ કરવાનો આદેશ, નવેસરથી અરજી કરાવવાનો ઇનકાર
ખેડૂતની જમીનને બિનખેતી (NA) કરવાની અરજીના મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમદાવાદના કલેક્ટરને મહત્ત્વનો આદેશ આપ્યો છે.
Published : November 9, 2026 at 9:53 AM IST
અમદાવાદઃ ખેડૂતની જમીનને બિનખેતી (NA) કરવાની અરજીના મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમદાવાદના કલેક્ટરને મહત્ત્વનો આદેશ આપ્યો છે. અગાઉ હાઈકોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા નિર્દેશો છતાં અરજીનો યોગ્ય નિકાલ ન કરવા બદલ કલેક્ટર ભવ્ય વર્મા સામે દાખલ થયેલી કન્ટેમ્પ્ટ અરજીમાં હાઈકોર્ટે ખેડૂતને નવેસરથી અરજી કરવાની ફરજ ન પાડી મૂળ અરજીનો જ 15 દિવસમાં નિર્ણય લેવા આદેશ કર્યો છે. આ મામલે કલેક્ટરે હાઈકોર્ટ સમક્ષ બિનશરતી માફી પણ માગી હતી.
મામલાની સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકારે અમદાવાદના કલેક્ટર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલું બિનશરતી માફીનું સોગંદનામું કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યું હતું. કલેક્ટરે ખાતરી આપી હતી કે, અરજદાર નવેસરથી NA અરજી કરશે તો અગાઉ હાઈકોર્ટે 5 માર્ચ, 2026ના રોજ આપેલા નિર્દેશો અનુસાર તેનો હકારાત્મક અને ઝડપથી નિકાલ કરવામાં આવશે.
જોકે, અરજદાર તરફથી હાજર રહેલા એડવોકેટ વિરલ શાહે આ રજૂઆતનો વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે અરજદાર છેલ્લા અઢી વર્ષથી વધુ સમયથી NA અરજીના નિર્ણયની રાહ જોઈ રહ્યા છે. કલેક્ટરની ગેરકાયદે કાર્યવાહી સામે અરજદારે અગાઉ હાઈકોર્ટમાં રિટ પિટિશન દાખલ કરી હતી અને ત્યારબાદ કોર્ટના આદેશનું પાલન ન થતાં કન્ટેમ્પ્ટ અરજી કરવાની ફરજ પડી હતી. હવે ફરીથી નવી અરજી કરાવવાથી કાયદા હેઠળની 90 દિવસની સમયમર્યાદા ફરી શરૂ થશે, જે અરજદાર માટે અન્યાયી બનશે.
એડવોકેટ વિરલ શાહે જણાવ્યું હતું કે, બંને પક્ષોની રજૂઆતો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે કલેક્ટર દ્વારા આપવામાં આવેલી બિનશરતી માફી સ્વીકારી હતી. જોકે, કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે અરજદારને નવેસરથી અરજી કરવા અને વધુ 90 દિવસ રાહ જોવા માટે મજબૂર કરી શકાય નહીં.
હાઈકોર્ટે પોતાના આદેશમાં નોંધ્યું હતું કે, કલેક્ટર દ્વારા 17 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ પસાર કરવામાં આવેલો હુકમ કોર્ટના તિરસ્કાર સમાન હતો. હવે મૂળ અરજદારની 22 માર્ચ, 2026ની NA અરજીનો જ નવેસરથી નિર્ણય કરવાનો રહેશે. કોર્ટે અમદાવાદના કલેક્ટરને 15 દિવસની અંદર મૂળ NA અરજીનો નિર્ણય લેવા અને ત્યારબાદ તેનો હુકમ અરજદારને પહોંચાડવાનો સ્પષ્ટ આદેશ કર્યો છે. આ નિર્દેશો સાથે હાઈકોર્ટે કન્ટેમ્પ્ટની કાર્યવાહીનો અંત લાવ્યો હતો.
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