ગુજરાત HCનો આદેશ; પોલીસ હવે મનફાવે ત્યારે ફોન કરીને પોલીસ સ્ટેશનમાં નહીં બોલાવી શકે!
ગુજરાત હાઇકોર્ટે પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થવા માટે બોલાવવાની પદ્ધતિ અંગે કયો મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશ આપ્યો?
Published : November 20, 2026 at 2:44 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 4:38 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થવા માટે બોલાવવાની પદ્ધતિ અંગે મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશ આપ્યો છે. હવે આ ચોક્કસ કેસના અરજદારોને પોલીસ મૌખિક રીતે કે ફોન કરીને પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થવા માટે બોલાવી શકશે નહીં. જો ભવિષ્યમાં કોઈ ફરિયાદના સંદર્ભમાં તેમની હાજરી જરૂરી બને તો તપાસ અધિકારીએ કાયદા મુજબ લેખિત નોટિસ આપીને જ તેમને બોલાવવા પડશે. અમદાવાદના શાહઆલમ રોજા નજીક આવેલી એક નાની દુકાનના કબજાને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદમાં હાઈકોર્ટે આ નિર્દેશ આપ્યો છે.
દુકાનના કબજાનો વિવાદ, પોલીસની વારંવારની કાર્યવાહી સામે હાઈકોર્ટમાં અરજી
આ કેસમાં અરજદાર શાહિનબાનુ ઉર્ફે શાબાનાબાનુ અબ્દુલરહેમાન બેલદાર અને અન્ય એક અરજદારે ગુજરાત હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા હતા. અરજદારો તરફથી એડવોકેટ દીપમાલા એસ. દેસાઈએ રજૂઆત કરી હતી કે દુકાનના કબજાને લઈને બંને પક્ષો વચ્ચે સિવિલ વિવાદ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. તેમ છતાં સામેવાળી વ્યક્તિ દ્વારા વારંવાર પોલીસ ફરિયાદો કરવામાં આવે છે અને તેના આધારે પોલીસ અરજદારોને પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થવા માટે બોલાવે છે. જેના કારણે અરજદારોને સતત હેરાનગતિનો સામનો કરવો પડે છે.
સામેના પક્ષે 40 તો અરજદારોએ 15 ફરિયાદો કરી
સુનાવણી દરમિયાન તપાસ અધિકારી પણ કોર્ટ સમક્ષ રૂબરૂ હાજર રહ્યા હતા. સરકારી વકીલ મારફતે પોલીસનો અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસના અહેવાલ મુજબ બંને પક્ષો વચ્ચે એકબીજા વિરુદ્ધ વારંવાર ફરિયાદો કરવામાં આવી હતી. સામેવાળી વ્યક્તિએ અરજદારો વિરુદ્ધ કુલ 40 ફરિયાદો કરી હતી, જ્યારે અરજદારો દ્વારા સામેવાળી વ્યક્તિ વિરુદ્ધ 15 ફરિયાદો કરવામાં આવી હતી. આ ફરિયાદોના આધારે પ્રાથમિક તપાસ કરીને કાયદા મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનું પોલીસ તરફથી કોર્ટને જણાવાયું હતું.
મૌખિક કે ટેલિફોનિક સમન્સ નહીં, લેખિત નોટિસથી જ બોલાવવા નિર્દેશ
અરજદારોના વકીલ દીપમાલા દેસાઈએ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, કેસની હકીકતોને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તપાસ અધિકારીએ હવે પછી અરજદારોને મૌખિક રીતે અથવા ટેલિફોનિક માધ્યમથી પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થવા માટે બોલાવવા નહીં. ભવિષ્યમાં કોઈ ફરિયાદ મળે અને અરજદારોની હાજરી જરૂરી બને તો કાયદા અનુસાર લેખિત નોટિસ આપીને જ તેમને બોલાવી શકાશે. આ આદેશનો અર્થ એવો નથી કે દરેક પોલીસ તપાસમાં ફોન દ્વારા સંપર્ક કરવો ગેરકાયદેસર છે અથવા પોલીસ કોઈને ફોન કરી જ ન શકે. હાઈકોર્ટનો આ નિર્દેશ આ ચોક્કસ કેસના અરજદારોને મૌખિક રીતે કે ટેલિફોન દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થવા માટે બોલાવવા સામેનો છે. જો તેમની હાજરી જરૂરી બને તો કાયદા મુજબ લેખિત નોટિસ આપવાની રહેશે.
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